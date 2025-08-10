Η L’Oréal προσλαμβάνει αστέρι του OnlyFans για δημοφιλές, εφηβικό μακιγιάζ

Ο παγκόσμιος κολοσσός καλλυντικών L’Oréal προσέλαβε ένα μοντέλο διάσημο για την κινηματογράφηση πορνογραφικού περιεχομένου στον ιστότοπο για ενήλικες OnlyFans για να προωθήσει μια μάρκα μακιγιάζ που είναι δημοφιλής στους εφήβους. Η Ari Kytsya, μια ενήλικη performer με έδρα τις ΗΠΑ, προσλήφθηκε ως νέα πρέσβειρα της μάρκας Urban Decay, μιας σειράς μακιγιάζ που πωλείται στο Boots και σε άλλα καταστήματα υψηλής ποιότητας παγκοσμίως.

Η Kytsya, η οποία περιγράφει τον εαυτό της ως «mattress actress», ένας ευφημισμός για έναν δημιουργό ξεκάθαρου περιεχομένου, έχει μια διπλή διαδικτυακή περσόνα: Παρουσιάζει σεμινάρια μαλλιών και μακιγιάζ και περιεχόμενο lifestyle influencer για τους περισσότερους από 4,6 εκατομμύρια followers που έχει στο Instagram και το TikTok. Ο λογαριασμός της στο OnlyFans, την πλατφόρμα που χρησιμοποιείται από εκατομμύρια χρήστες για το περιεχόμενο ενηλίκων, προσφέρει στους συνδρομητές της γυμνές εικόνες και βίντεο με την ίδια να εκτελεί σεξουαλικές πράξεις.

Αντιβαίνει στον «Χάρτη Αξιών» της L’Oréal

Η Penny East, η νέα διευθύνουσα σύμβουλος της Fawcett Society, της κορυφαίας φιλανθρωπικής οργάνωσης του Ηνωμένου Βασιλείου που διεξάγει εκστρατεία για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων, δήλωσε ότι η απόφαση της μάρκας να συνεργαστεί με ένα αστέρι του OnlyFans πέρασε ένα νέο σύνορο στην ενσωμάτωση του αμφιλεγόμενου ιστότοπου και του περιεχομένου του, δικαιολογώντας «εύλογη ανησυχία».

Η απόφαση να συνεργαστεί με την Kytsya φαίνεται να αντιβαίνει στον «Χάρτη Αξιών» της L’Oréal, ο οποίος καθορίζει τα ηθικά πρότυπα που πρέπει να τηρούνται από τους influencers που συνεργάζονται με τις μάρκες της.

Ο χάρτης αναφέρει ότι οι επιρροές πρέπει να μοιράζονται τις «ηθικές αρχές» της L’Oréal και να μην έχουν αναρτήσει προηγουμένως πορνογραφικό και άλλο «περιεχόμενο που έρχεται σε αντίθεση με τις αξίες μας για σεβασμό, ανοχή και ένταξη».

Η L’Oréal υπερασπίστηκε τη συνεργασία, επαινώντας την Kytsya για την τόλμη της να μιλάει για «τις χαρές, τις προκλήσεις και τους κινδύνους της βιομηχανίας στην οποία εργάζεται».

Ωστόσο, η διευθύνουσα σύμβουλος της Fawcett Society αμφισβήτησε κατά πόσον η Kytsya αποτελεί κατάλληλη επιλογή της L’Oréal ως πρότυπο για τις νεαρές γυναίκες που αγοράζουν τα καλλυντικά της.

Η L’Oréal υπερασπίστηκε τη συνεργασία, επαινώντας την Kytsya για την τόλμη της να μιλάει για «τις χαρές, τις προκλήσεις και τους κινδύνους της βιομηχανίας στην οποία εργάζεται»

«Μη λογοκριμένο μακιγιάζ»

«Ανησυχούμε για τις χιλιάδες πολύ νεαρές γυναίκες που εντάσσονται στον ιστότοπο με την ελπίδα να βρουν φήμη και τύχη. Η πλειονότητα των δημιουργών του OnlyFans βγάζει πολύ λίγα χρήματα και η πίεση να βρουν μια θέση ωθεί τις γυναίκες να κάνουν όλο και πιο ρητό περιεχόμενο» δήλωσε η East.

«Η Ari Kytsya μια εξαιρετικά δημοφιλής και ελκυστική influencer, με μεγάλο κοινό σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Δημιουργεί επίσης εξαιρετικά ξεκάθαρο πορνογραφικό περιεχόμενο στο OnlyFans. Η κίνηση να τοποθετήσει τους δημιουργούς περιεχομένου του OnlyFans σε εμπορικές καμπάνιες μακιγιάζ της υψηλής αγοράς θα κάνει το OnlyFans μια πιο δελεαστική προοπτική για τα νεαρά κορίτσια».

Η διαφήμιση, την οποία έχουν δει περισσότεροι από 18,7 εκατομμύρια άνθρωποι στη σελίδα TikTok της Urban Decay, περιέχει pixellated εικόνες της Kytsya, με προειδοποίηση ευαίσθητου περιεχομένου, κάτω από τον τίτλο «UD likes it raw».

Η Kytsya λέει στους θεατές ότι «η λογοκρισία είναι εκτός ελέγχου» και ζητά «μη λογοκριμένο μακιγιάζ» για «τη σκηνή, την κάμερα και ναι τα στρώματα».

Η εταιρία καλλυντικών Urban Decay ιδρύθηκε το 1996, εξαγοράστηκε από τη L’Oréal το 2012 και είναι γνωστή για τα προκλητικά προϊόντα της, όπως τα eyeliners «Perversion», οι σκιές ματιών «Nake» και τα σπρέι ρύθμισης «All Nighter». Η ομάδα επικοινωνίας της L’Oréal παρείχε ένα σχόλιο εκ μέρους ενός εκπροσώπου της Urban Decay, λέγοντας: «Η Urban Decay συνεργάζεται με ένα ευρύ φάσμα ταλέντων που αντιπροσωπεύουν τις πολλές πτυχές της δημιουργικής έκφρασης. Η Urban Decay επέλεξε την Αμερικανίδα δημιουργό Ari Kytsya για την ξεχωριστή τέχνη του μακιγιάζ και την αυθεντικότητά της. Είναι γνωστή για τον ανοιχτό και διαφανή διάλογό της με την κοινότητά της, προωθώντας συζητήσεις σχετικά με τις προσωπικές της εμπειρίες, συμπεριλαμβανομένων των χαρών, των προκλήσεων και των κινδύνων της βιομηχανίας στην οποία εργάζεται».

Η εταιρία καλλυντικών Urban Decay ιδρύθηκε το 1996, εξαγοράστηκε από τη L’Oréal το 2012 και είναι γνωστή για τα προκλητικά προϊόντα της, όπως τα eyeliners «Perversion», οι σκιές ματιών «Nake» και τα σπρέι ρύθμισης «All Nighter»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Urban Decay Cosmetics (@urbandecaycosmetics)

Πρακτικές συμβουλές στους οπαδούς

Η Kytsya προωθεί συχνά τα πλεονεκτήματα της ενασχόλησης με τη βιομηχανία δημιουργίας περιεχομένου για ενήλικες, υποσχόμενη στους οπαδούς του TikTok ότι μπορεί να αποδειχθεί μια επικερδής επιλογή καριέρας. «Το θέμα με τη δουλειά μου είναι ότι αν το πας στο φουλ, μπορείς να βγάλεις αρκετά χρήματα για να ξεκινήσεις κάτι δικό σου, είτε αυτό είναι να αγοράζεις σπίτια είτε να κάνεις Airbnb και να επενδύεις», λέει.

Προσφέρει επίσης πρακτικές συμβουλές στους οπαδούς που σκέφτονται να εργαστούν σε αυτόν τον κόσμο, ενθαρρύνοντάς τους να βεβαιώνονται ότι εξετάζονται τακτικά για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Αναγνωρίζει ότι υπάρχουν «κίνδυνοι» που ενέχει η εργασία αυτή και συνιστά στα κορίτσια «που μόλις έχουν κλείσει τα 18» να μην βιαστούν να μπουν στη βιομηχανία ενηλίκων.

«Αφιερώστε χρόνο για να το σκεφτείτε πριν το κάνετε». Η ανησυχία σχετικά με τη συνεργασία της L’Oréal με το εμπορικό σήμα ακολουθεί την αυξανόμενη ανησυχία σχετικά με την ακραία συμπεριφορά που προωθούν οι υψηλού προφίλ καλλιτέχνες ενηλίκων που μοιράζονται το υλικό τους στην πλατφόρμα OnlyFans.

Εταιρίες αποχώρησαν

Η Visa και η μάρκα ποτών Diageo απέσυραν την περασμένη εβδομάδα διαφημίσεις από το ντοκιμαντέρ του Channel 4 «1.000 Men and Me» για την Bonnie Blue, μια άλλη ενήλικη περφόρμερ που έγινε διάσημη στην ιστοσελίδα. Το OnlyFans είχε αρνηθεί να φιλοξενήσει βίντεο με την προσπάθειά της να κοιμηθεί με 1.000 άνδρες.

Ο Farhad Divecha, διευθύνων σύμβουλος της AccuraCast, μιας διεθνούς εταιρείας ψηφιακού μάρκετινγκ, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει άλλες παγκόσμιες μάρκες που χρησιμοποιούν δημιουργούς περιεχομένου για ενήλικες για να διαφημίσουν τα προϊόντα τους.

«Η σημερινή κοινωνία είναι πολύ πιο δεκτική σε μια τέτοια διαφήμιση απ’ ό,τι μπορεί να ήταν πριν από πέντε ή δέκα χρόνια. Οι μάρκες θέλουν τα views. Ως έμπορος, βλέπω ανεκμετάλλευτες δυνατότητες σε αυτές τις ιστοσελίδες» δήλωσε.

«Μπορεί να μην βλάψει την Urban Decay αν η διαμάχη προκαλέσει επιπλέον προβολή». Η Kytsya ευχαρίστησε την Urban Decay για την πρόσληψή της, σχολιάζοντας: «Οι περισσότερες μάρκες τείνουν να διστάζουν όταν πρόκειται να συνεργαστούν μαζί μου λόγω του είδους του περιεχομένου που δημιουργώ».

*Με στοιχεία από theguardian.com