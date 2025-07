Ντουράντ: «Ο χρόνος μου στο Φοίνιξ έφτασε στο τέλος του» (pic)

Η ανταλλαγή του Κέβιν Ντουράντ στους Χιούστον Ρόκετς επισημοποιήθηκε, με τον πολύπειρο σκόρερ να αποχωρεί από τους Σανς ύστερα από δύο χρόνια.

O «KD» έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ όπου ευχαρίστησε τους πάντες στο Φοίνιξ για τη βοήθειά τους, ενώ δήλωσε πως ανυπομονεί να αγωνιστεί με την ομάδα του Τέξας.

My time in Phoenix has come to an end. All these stops along the journey have really impacted me in a positive way. Remeber it’s a world behind the scenes, and those who make things work in that space, work tirelessly to make our lives easier as players. I appreciate all the…

— Kevin Durant (@KDTrey5) July 6, 2025