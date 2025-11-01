Διέλυσε τους Γκρίζλις ο Ντόντσιτς με 44 πόντους – Οι Μπουλς το 5/5 στη σεζόν (vids)

Το ΝΒΑ Cup επέστρεψε και μαζί του ο Λούκα Ντόντσιτς. Ο Σλοβένος απέναντι στους Γκρίζλις έπαιξε σαν να μην έλειψε μία μέρα, καθώς με 44 πόντους, 12 ριμπάουντ και 6 ασίστ, οδήγησε τους Λέικερς στη νίκη με 117-112. Η ομάδα του Λος Άντζελες ανέβηκε στο 4-2, ενώ οι Γκρίζλις έπεσαν στο 3-3.

Εκτός του Ντόντσιτς, σημαντικός για άλλη μία φορά ήταν ο Όστιν Ριβς. Ο 27χρονος που διανύει ένα τρομερό ξεκίνημα στη σεζόν, σημείωσε 21 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Για τους Γκρίζλις κορυφαίος ήταν ο Τζέιλεν Γουέλς με 16 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο σούπερσταρ της ομάδας, Τζα Μοράντ, έμεινε στους 8 πόντους και 7 ασίστ.

Οι Σικάγο Μπουλς διανύουν ένα εξαιρετικό ξεκίνημα στη σεζόν, καθώς η νίκη με 135-125 επί των Νικς τους ανέβασε στο 5-0, κάτι που πραγματοποιούν για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 1996-97, όπου έφτασαν τις 69 νίκες και κατέκτησαν το πρωτάθλημα (το σερί έφτασε 12-0). Πρωταγωνιστής για την ομάδα του Σικάγο ήταν ο Τζος Γκίντι, ο οποίος «άγγιξε» το triple-double, με 32 πόντους, 10 ριμπάουντ και 9 ασίστ με 0 λάθη.

Μαζί με τον Αυστραλό, εξαιρετικός ήταν ο Νίκολα Βούτσεβιτς με 26 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ για τους Νικς οι 29 πόντοι και 7 ασίστ του Μπράνσον και οι 26 πόντοι του Ανουνόμπι δεν ήταν αρκετοί, με αποτέλεσμα να πέσουν στο 2-3.

Ματσάρα στη Φιλαδέλφεια ανάμεσα σε 76ερς και Σέλτικς, με την ομάδα της Βοστόνης να παίρνει τη νίκη με 108-109, που τους ανεβάζει στο 3-3, ενώ παράλληλα σταμάτησε το αήττητο των 76ερς που πλέον είναι στο 4-1. Με τους Σέλτικς να βρίσκονται στο -10 στα τελευταία 3 λεπτά, ήταν δύσκολο να επιστρέψουν στο παιχνίδι, ωστόσο με ένα 8-0 πλησίασαν τη διαφορά στο καλάθι, όμως δεν ήταν αρκετό.

Κορυφαίος για τους Σέλτικς ήταν ο Τζέιλεν Μπράουν με 32 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ ο Ταϊρίς Μάξεϊ ήταν ξανά εξαιρετικός παρά την ήττα της ομάδας του, έχοντας 26 πόντους, 8 ριμπάουντ και 14 ασίστ.

Αναλυτικά τα υπόλοιπα αποτελέσματα της πρώτης μέρας του ΝΒΑ Cup

