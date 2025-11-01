sports betsson
Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025
Διέλυσε τους Γκρίζλις ο Ντόντσιτς με 44 πόντους – Οι Μπουλς το 5/5 στη σεζόν (vids)
Στο 4-2 ανέβασαν το ρεκόρ τους στο ΝΒΑ οι Λος Άντζελες Λέικερς με τον Ντόντσιτς να «καθαρίζει» τους Γκρίζλις με 44 πόντους, την ώρα που οι Σικάγο Μπουλς έκαναν το 5/5 στο ξεκίνημα της σεζόν για πρώτη φορά μετά την εποχή Τζόρνταν.

Το ΝΒΑ Cup επέστρεψε και μαζί του ο Λούκα Ντόντσιτς. Ο Σλοβένος απέναντι στους Γκρίζλις έπαιξε σαν να μην έλειψε μία μέρα, καθώς με 44 πόντους, 12 ριμπάουντ και 6 ασίστ, οδήγησε τους Λέικερς στη νίκη με 117-112. Η ομάδα του Λος Άντζελες ανέβηκε στο 4-2, ενώ οι Γκρίζλις έπεσαν στο 3-3.

Εκτός του Ντόντσιτς, σημαντικός για άλλη μία φορά ήταν ο Όστιν Ριβς. Ο 27χρονος που διανύει ένα τρομερό ξεκίνημα στη σεζόν, σημείωσε 21 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Για τους Γκρίζλις κορυφαίος ήταν ο Τζέιλεν Γουέλς με 16 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο σούπερσταρ της ομάδας, Τζα Μοράντ, έμεινε στους 8 πόντους και 7 ασίστ.

Δείτε τα highlights του αγώνα

YouTube thumbnail

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά του αγώνα ΕΔΩ

Οι Σικάγο Μπουλς διανύουν ένα εξαιρετικό ξεκίνημα στη σεζόν, καθώς η νίκη με 135-125 επί των Νικς τους ανέβασε στο 5-0, κάτι που πραγματοποιούν για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 1996-97, όπου έφτασαν τις 69 νίκες και κατέκτησαν το πρωτάθλημα (το σερί έφτασε 12-0). Πρωταγωνιστής για την ομάδα του Σικάγο ήταν ο Τζος Γκίντι, ο οποίος «άγγιξε» το triple-double, με 32 πόντους, 10 ριμπάουντ και 9 ασίστ με 0 λάθη.

Μαζί με τον Αυστραλό, εξαιρετικός ήταν ο Νίκολα Βούτσεβιτς με 26 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ για τους Νικς οι 29 πόντοι και 7 ασίστ του Μπράνσον και οι 26 πόντοι του Ανουνόμπι δεν ήταν αρκετοί, με αποτέλεσμα να πέσουν στο 2-3.

Δείτε τα highlights του αγώνα

YouTube thumbnail

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά του αγώνα ΕΔΩ

Ματσάρα στη Φιλαδέλφεια ανάμεσα σε 76ερς και Σέλτικς, με την ομάδα της Βοστόνης να παίρνει τη νίκη με 108-109, που τους ανεβάζει στο 3-3, ενώ παράλληλα σταμάτησε το αήττητο των 76ερς που πλέον είναι στο 4-1. Με τους Σέλτικς να βρίσκονται στο -10 στα τελευταία 3 λεπτά, ήταν δύσκολο να επιστρέψουν στο παιχνίδι, ωστόσο με ένα 8-0 πλησίασαν τη διαφορά στο καλάθι, όμως δεν ήταν αρκετό.

Κορυφαίος για τους Σέλτικς ήταν ο Τζέιλεν Μπράουν με 32 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ ο Ταϊρίς Μάξεϊ ήταν ξανά εξαιρετικός παρά την ήττα της ομάδας του, έχοντας 26 πόντους, 8 ριμπάουντ και 14 ασίστ.

Δείτε τα highlights του αγώνα

YouTube thumbnail

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά του αγώνα ΕΔΩ

Αναλυτικά τα υπόλοιπα αποτελέσματα της πρώτης μέρας του ΝΒΑ Cup

Ιντιάνα Πέισερς – Ατλάντα Χοκς 108-128 (Στατιστικά)

Κλίβελαντ Καβαλίερς – Τορόντο Ράπτορς 101-112 (Στατιστικά)

Φίνιξ Σανς – Γιούτα Τζαζ 118-96 (Στατιστικά)

Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς – Ντένβερ Νάγκετς 109-107 (Στατιστικά)

Λος Άντζελες Κλίπερς – Νίου Όρλεανς Πέλικανς 126-124 (Στατιστικά)

Αθλητική Ροή
