sports betsson
Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ο Ντόντσιτς διαλύει τα ρεκόρ στο NBA και κυνηγάει τους «γίγαντες» του αμερικανικού μπάσκετ (pics, vids)
Μπάσκετ 01 Νοεμβρίου 2025 | 13:49

Ο Ντόντσιτς διαλύει τα ρεκόρ στο NBA και κυνηγάει τους «γίγαντες» του αμερικανικού μπάσκετ (pics, vids)

Ο Λούκα Ντόντσιτς σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στο NBA και «κυνηγάει» τους θρύλους του αμερικανικού μπάσκετ. Από... κοντά φέτος και ο Τζος Γκίντι των Μπουλς, με το Σικάγο να μυρίζει... αέρα από 90s.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
A
A
Vita.gr
Πώς η στοματική υγιεινή προστατεύει τον εγκέφαλό μας;

Πώς η στοματική υγιεινή προστατεύει τον εγκέφαλό μας;

Spotlight

Στο North by Northwest (1959) ή Στη Σκιά των Τεσσάρων Γιγάντων, το θρυλικό κατασκοπικό θρίλερ του Άλφρεντ Χίτσκοκ, ο Γκάρι Γκραντ υποδύεται τον ρόλο του διαφημιστή Ρότζερ Θόρνχιλ, ο οποίος μπλέκει σε απίθανες περιπέτειες αντικατασκοπίας όταν ένας μυστηριώδης οργανισμός τον κυνηγά ανά την επικράτεια των ΗΠΑ. Μια κλασική περίπτωση… βλάβης, ή πιο σωστά, λανθασμένης ταυτότητας, αφήνει εποχή στο σινεμά σε μια ταινία που σήμερα συγκαταλέγεται στις κορυφαίες όλων των εποχών.

Παραπάνω από μισό αιώνα αργότερα, η επικράτεια των ΗΠΑ… τρομοκρατείται -σταθερά- από έναν Σλοβένο, ενώ προσφάτως στη λίστα των «εκτελεστών» έχει προστεθεί και ένας 23χρονος, λευκός Αυστραλός γκαρντ, με μικρό όνομα Τζος. Όχι, εδώ δεν πρόκειται για περιπτώσεις λανθασμένης ταυτότητας, αλλά για δύο παίκτες που προκαλούν τον τρόμο στους αντιπάλους τους στο NBA και ταυτόχρονα κυνηγούν τα μυθικά επιτεύγματα… τεσσάρων γιγάντων.

Ακολουθεί η έως τώρα φετινή ιστορία του Λούκα Ντόντσιτς των Λος Άντζελες Λέικερς και του Τζος Γκίντι των Σικάγο Μπουλς…

Ο Λούκα, οι Μύθοι (του μπάσκετ) και τα ρεκόρ

Στα 26 του, ο Λούκα Ντόντσιτς δεν είναι ακόμη μύθος του μπάσκετ, όμως είναι μάλλον καθολικά αποδεκτό ότι τη στιγμή που θα ολοκληρώνει την καριέρα του, θα στέκεται ανάμεσά τους.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Σλοβένος κατέγραψε μέσο όρο 28,2 πόντους, 8,1 ριμπάουντς και 7,5 ασίστ ανά αγώνα, φτάνοντας μέχρι τον πρώτο γύρο των πλέι-οφ όπου οι Λέικερς αποκλείστηκαν από τους Τίμπεργουλφς. Το καλοκαίρι που ακολούθησε και ενώ ο Λεμπρόν Τζέιμς είχε πια πατήσει τα 40 και βρίσκεται στο ηλιοβασίλεμα της καριέρας του, ο Ντόντσιτς υπογράφει με το Λος Άντζελες τριετή επέκταση συμβολαίου στο μάξιμουμ των αποδοχών, που αντιστοιχούν για τον Σλοβένο σούπερσταρ σε 165 εκατομμύρια δολάρια. Ο στόχος των Λέικερς δεν χρειάζεται ανάλυση: με τον Ντόντσιτς ηγέτη, θα προσπαθήσουν να επανέλθουν στην κορυφή του ΝΒΑ, ώστε και ο ίδιος ο Λούκα να φορέσει το μοναδικό πράγμα που λείπει από την ήδη ασύλληπτη καριέρα του -το δαχτυλίδι του πρωταθλητή.

Το ξεκίνημα της σεζόν 2025-26, δείχνει ότι το παραπάνω είναι μάλλον θέμα χρόνου. Εν απουσία του Λεμπρόν Τζέιμς που ακόμη ταλαιπωρείται από ισχιαλγία, ο Ντόντσιτς απλά… οργιάζει.

Έβαλε 92 πόντους στα δύο πρώτα ματς της σεζόν στο NBA. Ξεκίνησε με 43 πόντους, 12 ριμπάουντ και 9 ασίστ στην πρεμιέρα και την ήττα με 119-109 από τους Γουόριορς. Συνέχισε με 49 πόντους στους Τίμπεργουλφς (128-110 νίκη οι Λέικερς) προσθέτοντας ακόμη 11 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Στη… σκιά του Λούκα οι θρύλοι του ΝΒΑ: 6 ρεκόρ σε 3 ματς ο Σλοβένος

Μετά τους δύο αυτούς αγώνες, έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που στα πρώτα δύο ματς της σεζόν καταγράφει back-to-back στατιστικό με περισσότερους από 40 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Παράλληλα, οι 92 πόντοι του είναι πλέον και το ρεκόρ για την ιστορία των Λος Άντζελες Λέικερς, σπάζοντας το προηγούμενο του θρύλου των «λιμνανθρώπων» και συνολικά του αμερικανικού μπάσκετ, Τζέρι Γουέστ, ο οποίος είχε καταγράψει 81 στα πρώτα δύο παιχνίδια της σεζόν 1969-70.

Κοιτάζει στα μάτια Τζόρνταν και Τσάμπερλεϊν

Επιπλέον, έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των Λέικερς με +40 πόντους στους εναρκτήριους δύο αγώνες της χρονιάς και τέταρτος συνολικά στην ιστορία της λίγκας μετά τους Γουίλτ Τσάμπερλεϊν, Μάικλ Τζόρνταν και Άντονι Ντέιβις.

Μπορεί να έχασε τα επόμενα τρία παιχνίδια λόγω ενός τραυματισμού στο δάχτυλο, όμως τα ξημερώματα του Σαββάτου επέστρεψε στη δράση και με μια ακόμη απίθανη εμφάνιση οδήγησε τους Λέικερς στη νίκη 117-112 επί των Μέμφις Γκρίζλις. Σκόραρε 44 πόντους -μαζί με 12 ριμπάουντ και 6 ασίστ- και κατέγραψε την 3η συνεχόμενη εμφάνισή του με +40 πόντους και με αυτή την επίδοση «έπιασε» έναν ακόμη θρύλο του NBA και ένα ακόμη ρεκόρ: έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης στην Ιστορία με +40 πόντους στα τρία πρώτα παιχνίδια της χρονιάς, μετά τον μύθο Γουΐλτ Τσάμπερλεϊν, ο οποίος το είχε κάνει δύο φορές (σ.σ. 7 σερί ματς με +40 τη σεζόν 1962-63 και 5 σερί τη σεζόν 1961-62).

YouTube thumbnail

«Εννοώ… αισθάνομαι υπέροχα. Όμως προφανώς, όταν παίρνουμε τη νίκη, αισθάνομαι ακόμη καλύτερα. Αυτό είναι το θέμα, ότι προσπαθώ να βοηθώ την ομάδα να νικά. Κάποιες φορές χρειάζεται να σκοράρω, κάποιες να κάνω άλλα πράγματα», δήλωσε ο «Λούκα Μάτζικ» μετά το ματς με το Μέμφις.

Σκοράρισμα από άλλο πλανήτη

Βεβαίως, εννοείται πως ο Ντόντσιτς μπορεί να κάνει τα πάντα πάνω στο παρκέ. Ωστόσο, το επίπεδο του σκοραρίσματος που προσφέρει πια στην ομάδα του, είναι που πραγματικά είναι από… άλλο πλανήτη. Συνεχίζοντας με τα ρεκόρ και τα απίθανα στατιστικά, μετά την τελευταία του εμφάνιση, έγινε μόλις ο τρίτος στην ιστορία του NBA με πάνω από 125 πόντους στα τρία πρώτα παιχνίδια που έπαιξε στη σεζόν (σ.σ. έχει 136). Τα άλλα δύο ονόματα με αντίστοιχη επίδοση; Μάικλ Τζόρνταν και Γουΐλτ Τσάμπερλεϊν.

Επιπλέον, ως προς τον μέσο όρο πόντων, οι 45,3 που έχει αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη επίδοση της 20ετίας για τους Λέικερς, ως ο πρώτος παίκτης του Λος Άντζελς με τουλάχιστον 45 ανά αγώνα, μετά τον αείμνηστο Κόμπι Μπράιαντ το 2007.

Μετά τον Μάικλ Τζόρνταν, ο… Τζος Γκίντι!

Μιλώντας για ρεκόρ, τα ξημερώματα του Σαββάτου, οι Σικάγο Μπουλς νίκησαν 135-125 τους Νιου Γιορκ Νικς και έφτασαν το φετινό ρεκόρ τους στο 5-0. Ένα σημαντικό επίτευγμα σίγουρα, αλλά που φαινομενικά φαντάζει… αδιάφορο στην εξέλιξη της ιστορίας.

Η παραπάνω πρόταση δεν θα μπορούσε να είναι όμως… περισσότερο λάθος!

Με αυτή την πέμπτη τους διαδοχική νίκη στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν, οι Μπουλς ισοφάρισαν ένα ιστορικό ρεκόρ, μιας μυθικής ομάδας του παρελθόντος τους. «Μπήκαν» στη χρονιά με 5-0 για πρώτη φορά μετά το 1997, όταν η αρχική πεντάδα των Σικάγο Μπουλς ήταν η εξής: Μάικλ Τζόρνταν, Σκότι Πίπεν, Τόνι Κούκοτς, Ντένις Ρόντμαν και Ρον Χάρπερ. Εκείνη τη σεζόν (1996-97) οι Μπουλς έφτασαν σε ρεκόρ 69-13 και κατέκτησαν το πέμπτο τους πρωτάθλημα, με το σερί τους στο ξεκίνημα της χρονιάς να φτάνει μάλιστα το 12-0.

Φέτος πια, οι Μπουλς είναι η μοναδική αήττητη ομάδα στην Ανατολική Περιφέρεια και η ατμόσφαιρα στο Σικάγο θυμίζει… πιο 90s από ποτέ. Συνολικά, είναι μόλις η τρίτη φορά στην ιστορία της ομάδας με αντίστοιχο ξεκίνημα, ενώ είναι τώρα και μόλις η μία από τις τρεις αήττητες ομάδες στη σεζόν.

Για να συμβούν όμως όλα αυτά, δεν… χρειάστηκε ο Μάικλ Τζόρνταν! «Πίσω» από την εντυπωσιακή εκκίνηση των Ταύρων, υπάρχει ο 23χρονος Αυστραλός, Τζος Γκίντι. Απέναντι στους Νικς, έβαλε 32 πόντους, με 10 ριμπάουντ και 9 ασίστ, στην καλύτερη βραδιά της καριέρας του στο ΝΒΑ. Ήδη, οι εμφανίσεις του Γκίντι στα πρώτα πέντε ματς είναι επιπέδου All Star, με τον νεαρό Αυστραλό που διανύει την 5η του σεζόν στο NBA, να… τρομοκρατεί και αυτός τη λίγκα με 19,8 πόντους, 8,7 ριμπάουντ και 7,8 ασίστ μέσο όρο. Με αυτά τα νούμερα, το μόνο που κάνει είναι να… επιβεβαιώνει τους Μπουλς που το περασμένο καλοκαίρι του επέκτειναν το συμβόλαιο αντί 100 εκατ. δολαρίων!

Για την Ιστορία, οι Μπουλς όχι απλά δεν είχαν ξανακάνει 5-0 από την εποχή του Τζόρνταν, αλλά αντιθέτως μόλις 12 φορές στις τελευταίες τρεις δεκαετίες είχαν θετικό ρεκόρ στα πρώτα πέντε παιχνίδια της σεζόν.

Τα ρεκόρ των Μπουλς στα πρώτα 5 ματς κατά τις τελευταίες 29 σεζόν:

24-25: 3-2
23-24: 2-3
22-23: 3-2
21-22: 4-1
20-21: 2-3
19-20: 1-4
18-19: 1-4
17-18: 1-4
16-17: 3-2
15-16: 3-2
14-15: 4-1
13-14: 2-3
12-13: 3-2
11-12: 4-1
10-11: 2-3 (Η χρονιά MVP του Ντέρικ Ρόουζ)
09-10: 3-2
08-09: 2-3
07-08: 1-4
06-07: 2-3
05-06: 3-2
04-05: 0-5
03-04: 2-3
02-03: 2-3
01-02: 1-4
00-01: 1-4
99-00: 0-5
98-99: 1-3
97-98: 3-2 (6ο πρωτάθλημα)
96-97: 5-0 (5ο πρωτάθλημα)

Headlines:
Green
Λειψυδρία: ΔΕΗ και Elpedison στο «παιχνίδι» για τις αφαλατώσεις

Λειψυδρία: ΔΕΗ και Elpedison στο «παιχνίδι» για τις αφαλατώσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πώς η στοματική υγιεινή προστατεύει τον εγκέφαλό μας;

Πώς η στοματική υγιεινή προστατεύει τον εγκέφαλό μας;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με το βλέμμα την 5η Νοεμβρίου – Οι 1+1 υποψήφιες για τον MSCI Standard Greece

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με το βλέμμα την 5η Νοεμβρίου – Οι 1+1 υποψήφιες για τον MSCI Standard Greece

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Η Κόμο και ο Σεσκ αλλάζουν το ποδόσφαιρο: Πώς η ιταλική ομάδα καταρρίπτει τα σύγχρονα κλισέ
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Η Κόμο και ο Σεσκ αλλάζουν το ποδόσφαιρο: Πώς η ιταλική ομάδα καταρρίπτει τα σύγχρονα κλισέ

Η Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγας του Τάσου Δουβίκα και του Νίκο Παζ εντυπωσιάζει στην Ιταλία και το κάνει καταρρίπτοντας σύγχρονες θεωρίες και κλισέ για το πώς... παίζεται το ποδόσφαιρο.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Μπάσκετ 01.11.25

Ο Ντόντσιτς διαλύει τα ρεκόρ στο NBA και κυνηγάει τους «γίγαντες» του αμερικανικού μπάσκετ (pics, vids)

Ο Λούκα Ντόντσιτς σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στο NBA και «κυνηγάει» τους θρύλους του αμερικανικού μπάσκετ. Από... κοντά φέτος και ο Τζος Γκίντι των Μπουλς, με το Σικάγο να μυρίζει... αέρα από 90s.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Πόλο γυναικών 01.11.25

Live streaming: Ολυμπιακός – ΝΟ Πατρών

Παρακολουθήστε σε live streaming στις 13:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – ΝΟ Πατρών για την 6η αγωνιστική της Water Polo League γυναικών.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Η Κόμο και ο Σεσκ αλλάζουν το ποδόσφαιρο: Πώς η ιταλική ομάδα καταρρίπτει τα σύγχρονα κλισέ
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Η Κόμο και ο Σεσκ αλλάζουν το ποδόσφαιρο: Πώς η ιταλική ομάδα καταρρίπτει τα σύγχρονα κλισέ

Η Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγας του Τάσου Δουβίκα και του Νίκο Παζ εντυπωσιάζει στην Ιταλία και το κάνει καταρρίπτοντας σύγχρονες θεωρίες και κλισέ για το πώς... παίζεται το ποδόσφαιρο.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Live streaming: Ολυμπιακός – ΝΟ Πατρών
Πόλο γυναικών 01.11.25

Live streaming: Ολυμπιακός – ΝΟ Πατρών

Παρακολουθήστε σε live streaming στις 13:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – ΝΟ Πατρών για την 6η αγωνιστική της Water Polo League γυναικών.

Σύνταξη
Μπρέγκου: «Όνειρο να δουλεύω με τον Μπενίτεθ»
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Μπρέγκου: «Όνειρο να δουλεύω με τον Μπενίτεθ»

Ο Αντριάνο Μπρέγκου μίλησε ενόψει του Βόλος - Παναθηναϊκός και αναφέρθηκε αφενός στην ενσωμάτωσή του στο ρόστερ των «πρασίνων» αλλά και τη δουλειά υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ.

Σύνταξη
Αποθέωσε τον Φώτη Ιωαννίδη ο προπονητής της Σπόρτινγκ
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Αποθέωσε τον Φώτη Ιωαννίδη ο προπονητής της Σπόρτινγκ

Ο Φώτης Ιωαννίδης πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις στο ξεκίνημά του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, πέτυχε ένα ακόμη γκολ και ανάγκασε τον προπονητή του, Ρουί Μπόρζες, να μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για αυτόν.

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (1/11): Δράση σε Super League, Basket League και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο
Αθλητισμός & Σπορ 01.11.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (1/11): Δράση σε Super League, Basket League και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο

Τα ματς της Super League, το ντέρμπι «αιωνίων» στο μπάσκετ γυναικών αλλά και τα σπουδαία ματς της Premier League ξεχωρίζουν από την αθλητική δράση του Σαββάτου (1/11) - Το πλήρες τηλεοπτικό πρόγραμμα των μεταδόσεων.

Σύνταξη
Διέλυσε τους Γκρίζλις ο Ντόντσιτς με 44 πόντους – Οι Μπουλς το 5/5 στη σεζόν (vids)
NBA 01.11.25

Διέλυσε τους Γκρίζλις ο Ντόντσιτς με 44 πόντους – Οι Μπουλς το 5/5 στη σεζόν (vids)

Στο 4-2 ανέβασαν το ρεκόρ τους στο ΝΒΑ οι Λος Άντζελες Λέικερς με τον Ντόντσιτς να «καθαρίζει» τους Γκρίζλις με 44 πόντους, την ώρα που οι Σικάγο Μπουλς έκαναν το 5/5 στο ξεκίνημα της σεζόν για πρώτη φορά μετά την εποχή Τζόρνταν.

Σύνταξη
Για την τρίτη επί Μπενίτεθ νίκη ο Παναθηναϊκός στον Βόλο – Αθηναϊκή μάχη στο Περιστέρι
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Για την τρίτη επί Μπενίτεθ νίκη ο Παναθηναϊκός στον Βόλο – Αθηναϊκή μάχη στο Περιστέρι

Να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του στην εποχή Μπενίτεθ και να «αγγίξει» την τετράδα της βαθμολογίας θέλει στον Βόλο ο Παναθηναϊκός – Στο Περιστέρι, Ατρόμητος και Κηφισιά ψάχνουν την τρίτη τους νίκη.

Σύνταξη
Νέα αποθέωση για Τζόκοβιτς στο ΣΕΦ από τους φιλάθλους, τραγούδησε ξανά σύνθημα του Ολυμπιακού
Μπάσκετ 31.10.25

Νέα αποθέωση για Τζόκοβιτς στο ΣΕΦ από τους φιλάθλους, τραγούδησε ξανά σύνθημα του Ολυμπιακού

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν έχασε την ευκαιρία και πήγε ξανά στο ΣΕΦ για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Χάποελ και έγινε νέος χαμός, όπως και στο παιχνίδι με τη Μονακό

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλία: Με ψήφο στο ΠΑΣΟΚ και πολιτική αλλαγή, θα ξεβολέψουμε την αλαζονεία της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 01.11.25

Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλία: Με ψήφο στο ΠΑΣΟΚ και πολιτική αλλαγή, θα ξεβολέψουμε την αλαζονεία της ΝΔ

Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση για το λουκέτο στα ΕΛΤΑ, τις αγροτικές ενισχύσεις και τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκη ο οποίος περιοδεύει στη Θεσσαλία

Σύνταξη
Η Κόμο και ο Σεσκ αλλάζουν το ποδόσφαιρο: Πώς η ιταλική ομάδα καταρρίπτει τα σύγχρονα κλισέ
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Η Κόμο και ο Σεσκ αλλάζουν το ποδόσφαιρο: Πώς η ιταλική ομάδα καταρρίπτει τα σύγχρονα κλισέ

Η Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγας του Τάσου Δουβίκα και του Νίκο Παζ εντυπωσιάζει στην Ιταλία και το κάνει καταρρίπτοντας σύγχρονες θεωρίες και κλισέ για το πώς... παίζεται το ποδόσφαιρο.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
«Κάτι αληθινό μέσα στον θόρυβο» – Η συγκινητική αλήθεια για την πατρική φιγούρα που δεν είχε ποτέ ο Μπρους Σπρίνγκστιν
Fizz 01.11.25

«Κάτι αληθινό μέσα στον θόρυβο» - Η συγκινητική αλήθεια για την πατρική φιγούρα που δεν είχε ποτέ ο Μπρους Σπρίνγκστιν

Η τρυφερότητα μεταξύ του «Αφεντικού», Μπρους Σπρίνγκστιν και του μάνατζέρ του είναι η καρδιά της ασυνήθιστης ροκ, κινηματογραφικής βιογραφίας «Springsteen: Deliver Me from Nowhere».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
iPhone 12 Withdrawn from Greek Market over Radiation
English edition 01.11.25

iPhone 12 Withdrawn from Greek Market over Radiation

Greece’s telecom regulator has ordered the withdrawal of Apple’s iPhone 12 model after EU tests found it emitted higher-than-permitted radiation levels, following a similar decision by France and the European Commission

Σύνταξη
Live streaming: Ολυμπιακός – ΝΟ Πατρών
Πόλο γυναικών 01.11.25

Live streaming: Ολυμπιακός – ΝΟ Πατρών

Παρακολουθήστε σε live streaming στις 13:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – ΝΟ Πατρών για την 6η αγωνιστική της Water Polo League γυναικών.

Σύνταξη
Ηράκλειο: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ο 60χρονος μετά τη φωτιά που σκότωσε τη μητέρα και τον αδελφό του
Κρήτη 01.11.25

Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ο 60χρονος μετά τη φωτιά που σκότωσε τη μητέρα και τον αδελφό του στο Ηράκλειο

Συνεχίζεται το θρίλερ με τη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής σε σπίτι στο Ηράκλειο Κρήτης και ερευνάται ως εγκληματική ενέργεια - Ο δεύτερος γιος πήδηξε στο κενό και δίνει μάχη για τη ζωή του

Σύνταξη
Στον εισαγγελέα ο προπονητής γυναικείας ομάδας βόλεϊ – Κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικη
Φρίκη 01.11.25

Στον εισαγγελέα ο προπονητής γυναικείας ομάδας βόλεϊ – Κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικη

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν το κορίτσι αποκάλυψε στους γονείς της όσα βίωνε - Η δράση του προπονητή βόλεϊ εις βάρος της ανήλικης ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2024 και συνεχίστηκε έως τον Μάιο του 2025

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Το πραγματικό σοκ με τις απολύσεις δεν έχει έρθει ακόμη – Μια ανησυχητική έρευνα
Συναγερμός για τους εργαζόμενους 01.11.25

Το πραγματικό σοκ με τις απολύσεις λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης δεν έχει έρθει ακόμη - Μια ανησυχητική έρευνα

Για δεκάδες χιλιάδες απολύσεις εξαιτίας της Τεχνητής Νοημοσύνης, κάνει λόγο έρευνα της Goldman Sachs, η οποία αναφέρει ότι το πραγματικό σοκ δεν θα αργήσει να έρθει

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Εξάρχεια: ΕΔΕ για το ξύλο των ΜΑΤ σε θαμώνες καταστημάτων
Μετά τον σάλο 01.11.25

ΕΔΕ για το ξύλο των ΜΑΤ σε θαμώνες καταστημάτων στα Εξάρχεια - Τα επεισόδια στην κάμερα του in

Βίντεο που έφερε χθες στη δημοσιότητα το in καταγράφουν την αναίτια επίθεση των ΜΑΤ σε θαμώνες καταστημάτων στα Εξάρχεια μετά το τέλος της πορείας την Παρασκευή - Διατάχθηκε ΕΔΕ

Σύνταξη
Μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου: Νεκροί και τραυματίες από πυροβολισμούς – Αντίποινα για τη βόμβα σε σπίτι
Κρητική βεντέτα 01.11.25 Upd: 14:07

Μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου: Νεκροί και τραυματίες από πυροβολισμούς - Αντίποινα για τη βόμβα σε σπίτι

Πυροβολισμοί με νεκρούς και τραυματίες σημειώθηκαν στα Βορίζια Ηρακλείου - Φόβοι για αναβίωση της βεντέτας που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Σύνταξη
Παρέμβαση Σαμαρά για ΕΛΤΑ: Η ξαφνική απόφαση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων πρέπει να επανεξεταστεί
Πολιτική Γραμματεία 01.11.25

Παρέμβαση Σαμαρά για ΕΛΤΑ: Η ξαφνική απόφαση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων πρέπει να επανεξεταστεί

«Ο συμβολισμός αυτής της κίνησης υπερβαίνει κατά πολύ τα όποια λογιστικά σχέδια μιας επιχείρησης», λέει ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και προσθέτει ότι μια τέτοια απόφαση αποδυναμώνει σε όλη τη χώρα την αίσθηση αναγκαίας παρουσίας τους κράτους, ειδικά ανάμεσα στους πιο αδύναμους

Σύνταξη
Κρήτη: Συναγερμός στο Ηράκλειο – Βόμβα εξερράγη σε σπίτι στα Βορίζια
Ανάστατη η περιοχή 01.11.25

Συναγερμός στο Ηράκλειο - Εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη σε σπίτι στα Βορίζια

Η βόμβα είχε τοποθετηθεί στο κτίριο που βρισκόταν υπό κατασκευή οικία στο Ηράκλειο - Προκλήθηκαν μεγάλες υλικές ζημιές, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς

Σύνταξη
66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια
inTickets 01.11.25

66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια

Ο σκηνοθέτης της «Χαράς», Ηλίας Γιαννακάκης, επιστρέφει με το νέο του έργο «Μάχη» και την στορία δύο γυναικών που ζουν το δικό τους οικογενειακό δράμα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μπρέγκου: «Όνειρο να δουλεύω με τον Μπενίτεθ»
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Μπρέγκου: «Όνειρο να δουλεύω με τον Μπενίτεθ»

Ο Αντριάνο Μπρέγκου μίλησε ενόψει του Βόλος - Παναθηναϊκός και αναφέρθηκε αφενός στην ενσωμάτωσή του στο ρόστερ των «πρασίνων» αλλά και τη δουλειά υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ.

Σύνταξη
Συνελήφθη 54χρονος στην Αττική για κλοπή ρολογιών από εταιρεία- Κατασχέθηκαν 94 ρολόγια
Ελλάδα 01.11.25

Συνελήφθη 54χρονος στην Αττική για κλοπή ρολογιών από εταιρεία- Κατασχέθηκαν 94 ρολόγια

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, πιστόλι με 5 φυσίγγια καθώς και συνολικά 94 ρολόγια, τα οποία αναγνωρίσθηκαν από τον υπεύθυνο ασφαλείας της εταιρείας, ως μέρος των κλαπέντων.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο