Ο Ντόντσιτς διαλύει τα ρεκόρ στο NBA και κυνηγάει τους «γίγαντες» του αμερικανικού μπάσκετ (pics, vids)

Στο North by Northwest (1959) ή Στη Σκιά των Τεσσάρων Γιγάντων, το θρυλικό κατασκοπικό θρίλερ του Άλφρεντ Χίτσκοκ, ο Γκάρι Γκραντ υποδύεται τον ρόλο του διαφημιστή Ρότζερ Θόρνχιλ, ο οποίος μπλέκει σε απίθανες περιπέτειες αντικατασκοπίας όταν ένας μυστηριώδης οργανισμός τον κυνηγά ανά την επικράτεια των ΗΠΑ. Μια κλασική περίπτωση… βλάβης, ή πιο σωστά, λανθασμένης ταυτότητας, αφήνει εποχή στο σινεμά σε μια ταινία που σήμερα συγκαταλέγεται στις κορυφαίες όλων των εποχών.

Παραπάνω από μισό αιώνα αργότερα, η επικράτεια των ΗΠΑ… τρομοκρατείται -σταθερά- από έναν Σλοβένο, ενώ προσφάτως στη λίστα των «εκτελεστών» έχει προστεθεί και ένας 23χρονος, λευκός Αυστραλός γκαρντ, με μικρό όνομα Τζος. Όχι, εδώ δεν πρόκειται για περιπτώσεις λανθασμένης ταυτότητας, αλλά για δύο παίκτες που προκαλούν τον τρόμο στους αντιπάλους τους στο NBA και ταυτόχρονα κυνηγούν τα μυθικά επιτεύγματα… τεσσάρων γιγάντων.

Ακολουθεί η έως τώρα φετινή ιστορία του Λούκα Ντόντσιτς των Λος Άντζελες Λέικερς και του Τζος Γκίντι των Σικάγο Μπουλς…

Ο Λούκα, οι Μύθοι (του μπάσκετ) και τα ρεκόρ

Στα 26 του, ο Λούκα Ντόντσιτς δεν είναι ακόμη μύθος του μπάσκετ, όμως είναι μάλλον καθολικά αποδεκτό ότι τη στιγμή που θα ολοκληρώνει την καριέρα του, θα στέκεται ανάμεσά τους.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Σλοβένος κατέγραψε μέσο όρο 28,2 πόντους, 8,1 ριμπάουντς και 7,5 ασίστ ανά αγώνα, φτάνοντας μέχρι τον πρώτο γύρο των πλέι-οφ όπου οι Λέικερς αποκλείστηκαν από τους Τίμπεργουλφς. Το καλοκαίρι που ακολούθησε και ενώ ο Λεμπρόν Τζέιμς είχε πια πατήσει τα 40 και βρίσκεται στο ηλιοβασίλεμα της καριέρας του, ο Ντόντσιτς υπογράφει με το Λος Άντζελες τριετή επέκταση συμβολαίου στο μάξιμουμ των αποδοχών, που αντιστοιχούν για τον Σλοβένο σούπερσταρ σε 165 εκατομμύρια δολάρια. Ο στόχος των Λέικερς δεν χρειάζεται ανάλυση: με τον Ντόντσιτς ηγέτη, θα προσπαθήσουν να επανέλθουν στην κορυφή του ΝΒΑ, ώστε και ο ίδιος ο Λούκα να φορέσει το μοναδικό πράγμα που λείπει από την ήδη ασύλληπτη καριέρα του -το δαχτυλίδι του πρωταθλητή.

Το ξεκίνημα της σεζόν 2025-26, δείχνει ότι το παραπάνω είναι μάλλον θέμα χρόνου. Εν απουσία του Λεμπρόν Τζέιμς που ακόμη ταλαιπωρείται από ισχιαλγία, ο Ντόντσιτς απλά… οργιάζει.

Έβαλε 92 πόντους στα δύο πρώτα ματς της σεζόν στο NBA. Ξεκίνησε με 43 πόντους, 12 ριμπάουντ και 9 ασίστ στην πρεμιέρα και την ήττα με 119-109 από τους Γουόριορς. Συνέχισε με 49 πόντους στους Τίμπεργουλφς (128-110 νίκη οι Λέικερς) προσθέτοντας ακόμη 11 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Στη… σκιά του Λούκα οι θρύλοι του ΝΒΑ: 6 ρεκόρ σε 3 ματς ο Σλοβένος

Μετά τους δύο αυτούς αγώνες, έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που στα πρώτα δύο ματς της σεζόν καταγράφει back-to-back στατιστικό με περισσότερους από 40 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Luka Dončić becomes the FIRST player in NBA history to open a season with back-to-back games of 40+ points, 10+ rebounds and 5+ assists! https://t.co/HIXIBBNqFo pic.twitter.com/IzYjbiWpPa — NBA History (@NBAHistory) October 25, 2025

Παράλληλα, οι 92 πόντοι του είναι πλέον και το ρεκόρ για την ιστορία των Λος Άντζελες Λέικερς, σπάζοντας το προηγούμενο του θρύλου των «λιμνανθρώπων» και συνολικά του αμερικανικού μπάσκετ, Τζέρι Γουέστ, ο οποίος είχε καταγράψει 81 στα πρώτα δύο παιχνίδια της σεζόν 1969-70.

Κοιτάζει στα μάτια Τζόρνταν και Τσάμπερλεϊν

Επιπλέον, έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των Λέικερς με +40 πόντους στους εναρκτήριους δύο αγώνες της χρονιάς και τέταρτος συνολικά στην ιστορία της λίγκας μετά τους Γουίλτ Τσάμπερλεϊν, Μάικλ Τζόρνταν και Άντονι Ντέιβις.

Μπορεί να έχασε τα επόμενα τρία παιχνίδια λόγω ενός τραυματισμού στο δάχτυλο, όμως τα ξημερώματα του Σαββάτου επέστρεψε στη δράση και με μια ακόμη απίθανη εμφάνιση οδήγησε τους Λέικερς στη νίκη 117-112 επί των Μέμφις Γκρίζλις. Σκόραρε 44 πόντους -μαζί με 12 ριμπάουντ και 6 ασίστ- και κατέγραψε την 3η συνεχόμενη εμφάνισή του με +40 πόντους και με αυτή την επίδοση «έπιασε» έναν ακόμη θρύλο του NBA και ένα ακόμη ρεκόρ: έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης στην Ιστορία με +40 πόντους στα τρία πρώτα παιχνίδια της χρονιάς, μετά τον μύθο Γουΐλτ Τσάμπερλεϊν, ο οποίος το είχε κάνει δύο φορές (σ.σ. 7 σερί ματς με +40 τη σεζόν 1962-63 και 5 σερί τη σεζόν 1961-62).

«Εννοώ… αισθάνομαι υπέροχα. Όμως προφανώς, όταν παίρνουμε τη νίκη, αισθάνομαι ακόμη καλύτερα. Αυτό είναι το θέμα, ότι προσπαθώ να βοηθώ την ομάδα να νικά. Κάποιες φορές χρειάζεται να σκοράρω, κάποιες να κάνω άλλα πράγματα», δήλωσε ο «Λούκα Μάτζικ» μετά το ματς με το Μέμφις.

Σκοράρισμα από άλλο πλανήτη

Βεβαίως, εννοείται πως ο Ντόντσιτς μπορεί να κάνει τα πάντα πάνω στο παρκέ. Ωστόσο, το επίπεδο του σκοραρίσματος που προσφέρει πια στην ομάδα του, είναι που πραγματικά είναι από… άλλο πλανήτη. Συνεχίζοντας με τα ρεκόρ και τα απίθανα στατιστικά, μετά την τελευταία του εμφάνιση, έγινε μόλις ο τρίτος στην ιστορία του NBA με πάνω από 125 πόντους στα τρία πρώτα παιχνίδια που έπαιξε στη σεζόν (σ.σ. έχει 136). Τα άλλα δύο ονόματα με αντίστοιχη επίδοση; Μάικλ Τζόρνταν και Γουΐλτ Τσάμπερλεϊν.

Επιπλέον, ως προς τον μέσο όρο πόντων, οι 45,3 που έχει αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη επίδοση της 20ετίας για τους Λέικερς, ως ο πρώτος παίκτης του Λος Άντζελς με τουλάχιστον 45 ανά αγώνα, μετά τον αείμνηστο Κόμπι Μπράιαντ το 2007.

Μετά τον Μάικλ Τζόρνταν, ο… Τζος Γκίντι!

Μιλώντας για ρεκόρ, τα ξημερώματα του Σαββάτου, οι Σικάγο Μπουλς νίκησαν 135-125 τους Νιου Γιορκ Νικς και έφτασαν το φετινό ρεκόρ τους στο 5-0. Ένα σημαντικό επίτευγμα σίγουρα, αλλά που φαινομενικά φαντάζει… αδιάφορο στην εξέλιξη της ιστορίας.

Η παραπάνω πρόταση δεν θα μπορούσε να είναι όμως… περισσότερο λάθος!

Με αυτή την πέμπτη τους διαδοχική νίκη στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν, οι Μπουλς ισοφάρισαν ένα ιστορικό ρεκόρ, μιας μυθικής ομάδας του παρελθόντος τους. «Μπήκαν» στη χρονιά με 5-0 για πρώτη φορά μετά το 1997, όταν η αρχική πεντάδα των Σικάγο Μπουλς ήταν η εξής: Μάικλ Τζόρνταν, Σκότι Πίπεν, Τόνι Κούκοτς, Ντένις Ρόντμαν και Ρον Χάρπερ. Εκείνη τη σεζόν (1996-97) οι Μπουλς έφτασαν σε ρεκόρ 69-13 και κατέκτησαν το πέμπτο τους πρωτάθλημα, με το σερί τους στο ξεκίνημα της χρονιάς να φτάνει μάλιστα το 12-0.

«Bulls Nation… this is the real deal.» Chicago moves to 5-0 for the first time since 1996-97! pic.twitter.com/kVcwz1WaHU — NBA (@NBA) November 1, 2025

Φέτος πια, οι Μπουλς είναι η μοναδική αήττητη ομάδα στην Ανατολική Περιφέρεια και η ατμόσφαιρα στο Σικάγο θυμίζει… πιο 90s από ποτέ. Συνολικά, είναι μόλις η τρίτη φορά στην ιστορία της ομάδας με αντίστοιχο ξεκίνημα, ενώ είναι τώρα και μόλις η μία από τις τρεις αήττητες ομάδες στη σεζόν.

Για να συμβούν όμως όλα αυτά, δεν… χρειάστηκε ο Μάικλ Τζόρνταν! «Πίσω» από την εντυπωσιακή εκκίνηση των Ταύρων, υπάρχει ο 23χρονος Αυστραλός, Τζος Γκίντι. Απέναντι στους Νικς, έβαλε 32 πόντους, με 10 ριμπάουντ και 9 ασίστ, στην καλύτερη βραδιά της καριέρας του στο ΝΒΑ. Ήδη, οι εμφανίσεις του Γκίντι στα πρώτα πέντε ματς είναι επιπέδου All Star, με τον νεαρό Αυστραλό που διανύει την 5η του σεζόν στο NBA, να… τρομοκρατεί και αυτός τη λίγκα με 19,8 πόντους, 8,7 ριμπάουντ και 7,8 ασίστ μέσο όρο. Με αυτά τα νούμερα, το μόνο που κάνει είναι να… επιβεβαιώνει τους Μπουλς που το περασμένο καλοκαίρι του επέκτειναν το συμβόλαιο αντί 100 εκατ. δολαρίων!

Για την Ιστορία, οι Μπουλς όχι απλά δεν είχαν ξανακάνει 5-0 από την εποχή του Τζόρνταν, αλλά αντιθέτως μόλις 12 φορές στις τελευταίες τρεις δεκαετίες είχαν θετικό ρεκόρ στα πρώτα πέντε παιχνίδια της σεζόν.

Τα ρεκόρ των Μπουλς στα πρώτα 5 ματς κατά τις τελευταίες 29 σεζόν:

24-25: 3-2

23-24: 2-3

22-23: 3-2

21-22: 4-1

20-21: 2-3

19-20: 1-4

18-19: 1-4

17-18: 1-4

16-17: 3-2

15-16: 3-2

14-15: 4-1

13-14: 2-3

12-13: 3-2

11-12: 4-1

10-11: 2-3 (Η χρονιά MVP του Ντέρικ Ρόουζ)

09-10: 3-2

08-09: 2-3

07-08: 1-4

06-07: 2-3

05-06: 3-2

04-05: 0-5

03-04: 2-3

02-03: 2-3

01-02: 1-4

00-01: 1-4

99-00: 0-5

98-99: 1-3

97-98: 3-2 (6ο πρωτάθλημα)

96-97: 5-0 (5ο πρωτάθλημα)