«Καθάρισε» ο Ντόντσιτς με 49αρα για τους Λέικερς – «Τρομακτικός» Γουεμπανιάμα και διπλό για τους Σπερς (vids)
Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν ασταμάτητος στο LA, οδηγώντας τους Λέικερς σε επιβλητική νίκη με 128-110 επί των Τίμπεργουλβς – Μεγάλη εμφάνιση από τον Γουεμπανιάμα, όλα τα αποτελέσματα στο ΝΒΑ
Τι κι αν λείπει ο ΛεΜπρόν Τζέιμς λόγω τραυματισμού; Οι Λος Άντζελες Λέικερς έχουν τον Λούκα Ντόντσιτς και ο Σλοβένος γκαρντ «καθαρίζει» για την ομάδα του LA, που επικράτησε εύκολα των Τίμπεργουλβς με 128-110.
Ο «Luka Magic» ισοπέδωσε την άμυνα των φιλοξενούμενων μετρώντας 49 πόντους – ρεκόρ σεζόν για όλους τους παίκτες στο ΝΒΑ ως τώρα – έχοντας 5/12 τρίποντα και 16/19 βολές, ενώ πρόσθεσε 11 ριμπάουντ και οκτώ ασίστ, αγγίζοντας το τριπλ νταμπλ. Αυτή ήταν η δεύτερη … σαραντάρα του Λούκα κι έτσι έγινε ο τέταρτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με back2back παιχνίδια άνω 40 πόντων στο ξεκίνημα μίας χρονιάς.
Αυτή ήταν η πρώτη νίκη των Λέικερς φέτος σε δύο αναμετρήσεις. Στο 1-1 είναι και το ρεκόρ της ομάδας της Μινεσότα. Οι ηττημένοι είχαν πρώτο σκόρερ τον Άντονι Έντουαρντς με 31 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
Από εκεί και πέρα, οι Σπερς έκαναν το 2/2 και μάλιστα εκτός έδρας, νικώντας με 120-116 τους Πέλικανς στη Νέα Ορλεάνη και μάλιστα σε ματς που κρίθηκε στην παράταση!
Ο Γάλλος σούπερ σταρ μέτρησε 29 πόντους με 13/23 σουτ (0/3 τρίποντα) και 3/4 βολές, ενώ παραλίγο να κάνει τριπλ νταμπλ με… μπλοκ. Ο Γουέμπι μάζεψε 11 ριμπάουντ και έκοψε… εννιά σουτ!
Όλα αυτά τα… λίγα, σε 32 λεπτά συμμετοχής, με άξιο συμπαραστάτη τον Ντέβιν Βασέλ (23), αλλά και τον Στεφόν Καστλ (16π., 6ασ.). Ο Πέλικανς έμειναν στο 0-2 παρά τους 27 πόντους (10 ριμπάουντ, επτά ασίστ) του Ζάιον Ουίλιαμσον που ξεκίνησε εντυπωσιακά τη σεζόν. Ο Τρέι Μέρφι πρόσθεσε 24 πόντους και ο Τζόρνταν Πουλ 21 για τους γηπεδούχους.
Την πρώτη τους νίκη στο φετινό πρωτάθλημα πήραν οι Γουίζαρντς. Η ομάδα της Ουάσινγκτον επικράτησε 117-107 των Ντάλας Μάβερικς που μετρούν δύο ήττες στους πρώτους δύο αγώνες που έχουν δώσει.
Οι νικητές είχαν πρώτο σκόρερ τον Κίσον Τζορτζ που τελείωσε τον αγώνα με 34 πόντους, 11 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Για τους ηττημένους ο Άντονι Ντέιβις είχε 27 πόντους, 13 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ο Κούπερ Φλαγκ τελείωσε τον αγώνα με 18 πόντους 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ.
Τα αποτελέσματα του NBA:
Ράπτορς – Μπακς 116-122
Μάτζικ – Χοκς 107-111
Νετς – Καβαλίερς 124-131
Νικς – Σέλτικς 105-95
Γκρίζλις – Χιτ 114-146
Πέλικανς – Σπερς 116-120
Ρόκετς – Πίστονς 111-115
Μάβερικς – Γουίζαρντς 107-117
Κινγκς – Τζαζ 105-104
Λέικερς – Τίμπεργουλβς 128-110
Μπλέιζερς – Γουόριορς 139-119
Κλίπερς – Σανς 129-102
