«Καθάρισε» ο Ντόντσιτς με 49αρα για τους Λέικερς – «Τρομακτικός» Γουεμπανιάμα και διπλό για τους Σπερς (vids)

Τι κι αν λείπει ο ΛεΜπρόν Τζέιμς λόγω τραυματισμού; Οι Λος Άντζελες Λέικερς έχουν τον Λούκα Ντόντσιτς και ο Σλοβένος γκαρντ «καθαρίζει» για την ομάδα του LA, που επικράτησε εύκολα των Τίμπεργουλβς με 128-110.

Ο «Luka Magic» ισοπέδωσε την άμυνα των φιλοξενούμενων μετρώντας 49 πόντους – ρεκόρ σεζόν για όλους τους παίκτες στο ΝΒΑ ως τώρα – έχοντας 5/12 τρίποντα και 16/19 βολές, ενώ πρόσθεσε 11 ριμπάουντ και οκτώ ασίστ, αγγίζοντας το τριπλ νταμπλ. Αυτή ήταν η δεύτερη … σαραντάρα του Λούκα κι έτσι έγινε ο τέταρτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με back2back παιχνίδια άνω 40 πόντων στο ξεκίνημα μίας χρονιάς.

Αυτή ήταν η πρώτη νίκη των Λέικερς φέτος σε δύο αναμετρήσεις. Στο 1-1 είναι και το ρεκόρ της ομάδας της Μινεσότα. Οι ηττημένοι είχαν πρώτο σκόρερ τον Άντονι Έντουαρντς με 31 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Από εκεί και πέρα, οι Σπερς έκαναν το 2/2 και μάλιστα εκτός έδρας, νικώντας με 120-116 τους Πέλικανς στη Νέα Ορλεάνη και μάλιστα σε ματς που κρίθηκε στην παράταση!

Ο Γάλλος σούπερ σταρ μέτρησε 29 πόντους με 13/23 σουτ (0/3 τρίποντα) και 3/4 βολές, ενώ παραλίγο να κάνει τριπλ νταμπλ με… μπλοκ. Ο Γουέμπι μάζεψε 11 ριμπάουντ και έκοψε… εννιά σουτ!

Όλα αυτά τα… λίγα, σε 32 λεπτά συμμετοχής, με άξιο συμπαραστάτη τον Ντέβιν Βασέλ (23), αλλά και τον Στεφόν Καστλ (16π., 6ασ.). Ο Πέλικανς έμειναν στο 0-2 παρά τους 27 πόντους (10 ριμπάουντ, επτά ασίστ) του Ζάιον Ουίλιαμσον που ξεκίνησε εντυπωσιακά τη σεζόν. Ο Τρέι Μέρφι πρόσθεσε 24 πόντους και ο Τζόρνταν Πουλ 21 για τους γηπεδούχους.

Την πρώτη τους νίκη στο φετινό πρωτάθλημα πήραν οι Γουίζαρντς. Η ομάδα της Ουάσινγκτον επικράτησε 117-107 των Ντάλας Μάβερικς που μετρούν δύο ήττες στους πρώτους δύο αγώνες που έχουν δώσει.

Οι νικητές είχαν πρώτο σκόρερ τον Κίσον Τζορτζ που τελείωσε τον αγώνα με 34 πόντους, 11 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Για τους ηττημένους ο Άντονι Ντέιβις είχε 27 πόντους, 13 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ο Κούπερ Φλαγκ τελείωσε τον αγώνα με 18 πόντους 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Τα αποτελέσματα του NBA:

Ράπτορς – Μπακς 116-122

Μάτζικ – Χοκς 107-111

Νετς – Καβαλίερς 124-131

Νικς – Σέλτικς 105-95

Γκρίζλις – Χιτ 114-146

Πέλικανς – Σπερς 116-120

Ρόκετς – Πίστονς 111-115

Μάβερικς – Γουίζαρντς 107-117

Κινγκς – Τζαζ 105-104

Λέικερς – Τίμπεργουλβς 128-110

Μπλέιζερς – Γουόριορς 139-119

Κλίπερς – Σανς 129-102