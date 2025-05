Το μήνυμα του Γουεμπανιάμα στον Πόποβιτς: «Σε ευχαριστώ για την αφοσίωση σου» (pic)

Ο Γκρεκ Πόποβιτς αποσύρθηκε από την προπονητική την Παρασκευή (2/5), έπειτα από 29 χρόνια στους πάγκους ως πρώτος τεχνικός των Σαν Αντόνιο Σπερς. O Aμερικανός με σέρβικες ρίζες ολοκλήρωσε τη θητεία του και αναμένεται να αναλάβει διοικητικά καθήκοντα στην ομάδα της καρδιάς του.

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα ευχαρίστησε τον προπονητή του για την αφοσίωση που έδειξε και την κουλτούρα που είχε φτιάξει στον «μαγικό» κόσμο, ενώ έγραψε ότι είναι τιμή του που ήταν μέλος των 29 ετών του Πόποβιτς στους πάγκους.

29 years.

Coach, thank you for your wisdom, for your leadership, for the culture you created…

But most importantly for being a great and inspiring person.

It was an honor to be a part of those 29 years🙏🏽 Wishing you the best on your new chapter.

🐐

— Wemby (@wemby) May 2, 2025