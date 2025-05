Ανάβουν… φωτιές στις ΗΠΑ: «Οι Σπερς θέλουν τρομακτικό δίδυμο Αντετοκούνμπο – Γουεμπανιάμα στο Σαν Αντόνιο»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι Μιλγουόκι Μπακς αποκλείστηκαν από τον πρώτο γύρο των playoffs του ΝΒΑ, καθώς οι Ιντιάνα Πέισερς τους «καθάρισαν» με 4-1. Από την ημέρα που τα «ελάφια» έμειναν εκτός postseason, έχει ξεκινήσει ένα… πάρτι φημών και σεναρίων γύρω από το μέλλον του Έλληνα σούπερ σταρ, με τα περισσότερα ΜΜΕ στις ΗΠΑ να λένε πως έχει έρθει η ώρα να αποχωρήσει και να εξετάσει τις επιλογές του.

Οι ομάδες εξάλλου που θα ασχοληθούν με την περίπτωση του, αν αποφασίσει να φύγει από το Μιλγουόκι δεν θα είναι μία, αλλά δεκάδες και σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα μια από αυτές θα είναι και οι Σαν Αντόνιο Σπερς.

Η ομάδα του Γκρεγκ Πόποβιτς έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να δημιουργήσει ένα καθαρό πεδίο και να έχει και μεγάλο χώρο στο salary cap της, αλλά και πολλά ντραφτ πικ, που μπορεί να ανταλλάξει, για αυτό και φέρεται να είναι έτοιμη να κάνει κρούση στον Αντετοκούνμπο και να τον ρωτήσει για τις προθέσεις του, με σκοπό να δημιουργήσει το πιο τρομακτικό δίδυμο στη Λίγκα.

Τα «σπιρούνια» θέλουν να πείσουν τον Έλληνα σούπερ σταρ να πάει στο Τέξας και να κάνει μια ασύλληπτη δυάδα με τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα. Και όλα αυτά τη στιγμή που εκεί βρίσκεται και ο Ντε Άαρον Φοξ, αλλά και ο «γερόλυκος» Κρις Πολ.

Φυσικά, μια τέτοια κίνηση δεν είναι καθόλου εύκολη, όμως οι Σπερς έχουν δουλέψει όλα αυτα τα χρόνια που είναι στην… αφάνεια, με σκοπό να επιστρέψουν στην κορυφή. Αξίζει να σημειωθεί πως εκτός από το πιο «καθαρό» salary cap στη Λίγκα, έχουν και 36 μελλοντικά ντραφτ πικ εξασφαλισμένα στα επόμενα 7 χρόνια, κάτι που σημαίνει ότι είναι όλα έτοιμα για να κάνουν μια μεγάλη κίνηση και να προσθέσουν έναν σούπερ σταρ επιπέδου Αντετοκούνμπο στο ρόστερ τους.

The Spurs are “expected to ask about Giannis as they are committed to putting together a contending team now with Wemby,” Jake Fischer reports 👀

San Antonio have 36 future draft picks over the next 7 years and one of the cleanest salary sheets in the NBA. pic.twitter.com/uQbMgtCL3T

— Basketball Forever (@bballforever_) May 1, 2025