Ήταν τελικά το trade του Λούκα Ντόντσιτς η χειρότερη κίνηση στην ιστορία;

Στις 2 Φεβρουαρίου 2025, στις 20:16, οι Λέικερς πάτησαν «δημοσίευση» και ολόκληρη η NBA πάγωσε: «Ναι, συνέβη πραγματικά. Καλωσόρισες στο Λος Άντζελες, Λούκα». Ένα μήνυμα που έφτασε σχεδόν τις 47 εκατομμύρια προβολές και άνοιξε έναν από τους πιο καυτούς διαλόγους των τελευταίων ετών για τον Ντόντσιτς.

Οι Ντάλας Μάβερικς είχαν ανταλλάξει τον Σλοβένο σούπερ σταρ με τον Άντονι Ντέιβις, τον Μαξ Κρίστι και μια μελλοντική επιλογή στο draft. Λίγους μήνες αργότερα, ο αρχιτέκτονας του trade, ο Νίκο Χάρισον, απολύθηκε. Και ολόκληρη η λίγκα αναρωτιέται: ήταν αυτό το χειρότερο trade όλων των εποχών;

Οι Μάβερικς ζουν σε μόνιμη κρίση από εκείνη την ημέρα. Οι οπαδοί δεν συγχώρησαν ποτέ την αποχώρηση του παίκτη που λάτρεψαν όσο κανέναν. Το σύνθημα «Nico out» κυριαρχούσε σε κάθε εντός έδρας ματς, ενώ ο ίδιος ο Χάρισον παραδέχθηκε ότι «δεν είχε καταλάβει την αγάπη του κόσμου για τον Λούκα». Η μοίρα, δε, ήταν αμείλικτη: ο Ίρβινγκ τραυματίστηκε σοβαρά, ο Ντέιβις μαστίζεται από τραυματισμούς και αστάθεια, ενώ τα νούμερά του είναι πολύ μακριά από αυτά του Σλοβένου, ο οποίος στους Λέικερς έχει εκτοξευθεί: 34,9 πόντοι, 9,1 ριμπάουντ, 8,9 ασίστ ανά αγώνα.

Το trade παραλληλίζεται πλέον με μερικές από τις πιο μνημειώδεις «καταστροφές» του αμερικανικού αθλητισμού:

• Το ξεπούλημα του Babe Ruth το 1920, που γέννησε τη «κατάρα του Μπαμπίνο» και άφησε τους Red Sox χωρίς τίτλο για 84 χρόνια.

• Το trade του Kareem Abdul-Jabbar, που χάρισε στους Λέικερς πέντε πρωταθλήματα και άφησε τους Μπακς να περιμένουν μισό αιώνα για μια νέα κορυφή.

• Το draft του 1984, όταν οι Μπλέιζερς άφησαν τον Μάικλ Τζόρνταν να περάσει, επιλέγοντας τον Σαμ Μπούι.

Μέσα σε αυτή τη λίστα, η αποχώρηση του Ντόντσιτς αρχίζει να βρίσκει χώρο — ίσως όχι άδικα. Η νέα του πραγματικότητα στους Λέικερς θυμίζει παίκτη έτοιμο να γράψει ιστορία, ενώ οι Μάβερικς μοιάζουν χαμένοι σε μια συζήτηση που δεν θα τελειώσει ποτέ: πώς άφησαν να φύγει ένας παίκτης που βρίσκεται ήδη δίπλα στα ονόματα του Τζόρνταν και του Γουίλτ Τσέιμπερλεν;

Ο ίδιος ο Λούκα κράτησε αξιοπρεπή στάση. Ευχαρίστησε την πόλη, τους οπαδούς και τους συμπαίκτες, αλλά δεν ανέφερε ούτε λέξη για τον Χάρισον. Και καθώς η NBA αναρωτιέται αν είδε το πιο καταστροφικό trade της ιστορίας, ένα είναι βέβαιο: ο χρόνος θα κρίνει – αλλά για την ώρα, το λάθος φαίνεται αδιανόητα μεγάλο.