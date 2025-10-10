Ο Παναθηναϊκός απάντησε στον Ντόντσιτς καλώντας τον στο ΟΑΚΑ (vid)

Ανοιχτή πρόσκληση του Παναθηναϊκού στον Λούκα Ντόντσιτς. O Σλοβένος σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «First we feast» στο YouTube και απάντησε σε ερωτήσεις… τρώγοντας καυτερές φτερούγες κοτόπουλου.

Ο Ντόντσιτς ρωτήθηκε και για την πιο «καυτή» ατμόσφαιρα στην οποία έχει αγωνιστεί, επιλέγοντας το ΟΑΚΑ και τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, όταν είχε πάει εκεί με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τα playoffs της Euroleague.

Οι «πράσινοι» δεν άφησαν τα σχόλια του «Luka Magic» να πέσουν κάτω, γράφοντας σε ανάρτηση στα social media: «Πραγματικά το εκτιμάμε. Ανυπομονούμε να σε καλωσορίσουμε στο σπίτι μας για να νιώσεις την καλύτερη ατμόσφαιρα από τους καλύτερους οπαδούς στον κόσμο».

Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού: