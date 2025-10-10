Τι είπε ο Ντόντσιτς για Παναθηναϊκό: «Ήταν τρελό…»
Ο Λούκα Ντόντσιτς αποθέωσε τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, λέγοντας πως αποτελούν το πιο «καυτό» κοινό» που έχει παίξει ποτέ
- Συνελήφθη ξανά ο Ιρακινός που είχε επιτεθεί στον μηχανοδηγό του Μετρό
- Φυλάκιση 4 ετών σε «μαϊμού» λογιστή - Έπειθε τα θύματά του ότι έχει «κονέ» σε υπουργείο και ΕΦΚΑ
- «Παγώνουν» οι αγωγές του Δημοσίου κατά ιδιωτών ακινήτων - Η νέα ημερομηνία
- Ρωσικό σφυροκόπημα σε όλη την Ουκρανία - Νεκρό 7χρονο παιδί στη Ζαπορίζια - Χωρίς ρεύμα το ανατολικό Κίεβο
Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «First we feast» στο YouTube, όπου το challenge ήταν να απαντάει σε ερωτήσεις, τρώγοντας καυτερές φτερούγες κοτόπουλου.
Ο Σλοβένος σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς ερωτήθηκε και για την πιο «καυτή» ατμόσφαιρα στην οποία έχει αγωνιστεί. Με τον Ντόντσιτς να επιλέγει το ΟΑΚΑ και τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, όταν είχε πάει εκεί με τη Ρεάλ για τα play offs της Euroleague.
«Η Σερβία, η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν την καλύτερη ατμόσφαιρα. Το πιο καυτό κοινό που έχω παίξει είναι αυτό του Παναθηναϊκού. Δεν μπορούσα να ακούσω τους συμπαίκτες μου και ξεκίνησε το ματς όπου χάναμε 20-0 στο ξεκίνημα, ήταν τρελό», ανέφερε ο Σλοβένος γκαρντ.
Η δήλωση του Ντόντσιτς για τον Παναθηναϊκό
Luka says Panathinaikos has the best crowd he has ever played at
YT/firstwefeast pic.twitter.com/ys8GsJt9Ci
— Luka Updates (@LukaUpdates) October 9, 2025
- Ο Κέντρικ Ναν συνεχίζει να κάνει τη διαφορά: Η κίνησή του πριν τη νίκη του Παναθηναϊκού με δικό του καλάθι (vid)
- Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έβαλε… ζογκλερικό καλάθι και ο Γιάννης τρελάθηκε! (vid)
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (10/10): Πού θα δείτε τον Ολυμπιακό και τα προκριματικά του Μουντιάλ
- Εθνική για Τζολάκη: «Από τους καλύτερους στην Ευρώπη» (pic)
- Φοβερό tweet από το Σαν Μαρίνο μετά το 10-0 από την Αυστρία: «Δεν μπορώ ούτε να κάτσω, πονάω παντού» (pics)
- Ολυμπιακός: Με απουσίες κόντρα στην Dubai BC στο γεμάτο ΣΕΦ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις