Τι είπε ο Ντόντσιτς για Παναθηναϊκό: «Ήταν τρελό…»

Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «First we feast» στο YouTube, όπου το challenge ήταν να απαντάει σε ερωτήσεις, τρώγοντας καυτερές φτερούγες κοτόπουλου.

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς ερωτήθηκε και για την πιο «καυτή» ατμόσφαιρα στην οποία έχει αγωνιστεί. Με τον Ντόντσιτς να επιλέγει το ΟΑΚΑ και τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, όταν είχε πάει εκεί με τη Ρεάλ για τα play offs της Euroleague.

«Η Σερβία, η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν την καλύτερη ατμόσφαιρα. Το πιο καυτό κοινό που έχω παίξει είναι αυτό του Παναθηναϊκού. Δεν μπορούσα να ακούσω τους συμπαίκτες μου και ξεκίνησε το ματς όπου χάναμε 20-0 στο ξεκίνημα, ήταν τρελό», ανέφερε ο Σλοβένος γκαρντ.

Η δήλωση του Ντόντσιτς για τον Παναθηναϊκό