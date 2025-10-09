Σαρπ Αταμάν: «ΛεΜπρόν πες ότι λατρεύεις τον πατέρα μου κι έλα στον Παναθηναϊκό» (pic)

Ο Σαρπ Άταμαν, γιος του προπονητή του Παναθηναϊκού Έργκιν Άταμαν, φαίνεται πως δεν έχασε την ευκαιρία να ασχοληθεί με τον ΛεΜπρον Τζέιμς μετά τον ντόρο που προκάλεσε το πρόσφατο αινιγματικό βίντεό του με την «Decision 2».

Ο «Βασιλιάς» είχε ανεβάσει ένα μίνι βίντεο που έμοιαζε να προαναγγέλλει την απόσυρση του από το μπάσκετ, όμως τελικά πρόκειται για μια νέα εμπορική συνεργασία με γνωστή εταιρεία ποτών.

Ο γιος του τεχνικού του τριφυλλιού και της εθνικής ομάδας της Τουρκίας αντέδρασε με χιούμορ στα social media, καλώντας τον ΛεΜπρον να… κάνει «τη σωστή ανακοίνωση» και να φορέσει την πράσινη φανέλα του Παναθηναϊκού!

Δείτε την ανάρτηση του Σαρπ Αταμάν για τον ΛεΜπρόν:

«Βασιλιά, ο πατέρας μου είχε ένα σπουδαίο καλοκαίρι στο EuroBasket. Πες σε όλους ότι λατρεύεις το μπάσκετ που παίζει και ότι η αληθινή σου ανακοίνωση είναι πως θα παίξεις για την ομάδα του, την επόμενη σεζόν. Έλα στον Παναθηναϊκό», έγραψε ο Σαρπ.