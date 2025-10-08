Το επικοινωνιακό παιχνίδι του Λεμπρόν Τζέιμς που κατέληξε σε… κράξιμο (pics)

Ο Λεμπρόν Τζέιμς βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της επικαιρότητας, αυτή τη φορά όχι για κάποιο ρεκόρ ή εντυπωσιακή εμφάνιση, αλλά για την «απόφαση των αποφάσεων» που αποδείχθηκε διαφημιστικό τρικ.

Ο 40χρονος ηγέτης των Λος Άντζελες Λέικερς είχε προαναγγείλει με ανάρτησή του στα social media ότι θα αποκάλυπτε κάτι «μεγάλο» το βράδυ της Τρίτης (7/10). Το μυστήριο γύρω από το περιεχόμενο της ανακοίνωσης είχε φουντώσει, με πολλούς να θεωρούν ότι πρόκειται να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Η φήμη αυτή προκάλεσε παροξυσμό στους φίλους του ΝΒΑ, ενώ οι τιμές των εισιτηρίων για το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι των Λέικερς εκτοξεύθηκαν. Ωστόσο, όταν τελικά έφτασε η πολυαναμενόμενη στιγμή, η «μεγάλη ανακοίνωση» δεν αφορούσε τίποτα σχετικό με το μπάσκετ. ο Λεμπρόν απλώς αποκάλυψε τη νέα του συνεργασία με γνωστή μάρκα κονιάκ.

Μερικές από τις αντιδράσεις του κόσμου στην «απόφαση» του Λεμπρόν

mfs who spent $400 on Lakers vs Jazz final game of season only to find out LeBron was trolling pic.twitter.com/FTSGB22ZVX — LakeShowYo (@LakeShowYo) October 7, 2025

Η απογοήτευση των φιλάθλων ήταν έντονη, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να γεμίζουν επικριτικά σχόλια. Πολλοί τον κατηγόρησαν πως αναζητά συνεχώς τρόπους να βρίσκεται στο προσκήνιο, ενώ δεν έλειψαν και οι συγκρίσεις με τον Μάικλ Τζόρνταν. «Ο Τζόρνταν δεν θα το έκανε ποτέ αυτό», έγραψαν χαρακτηριστικά αρκετοί χρήστες, υπονοώντας ότι ο «Βασιλιάς» ξεπέρασε τα όρια.

Don’t do that again! Thought you were retiring pic.twitter.com/2CbzVu9EJt — LibertyLense (@libertyLense) October 7, 2025

Κάποιοι τον υπερασπίστηκαν, υποστηρίζοντας πως πρόκειται απλώς για «έξυπνο marketing», ωστόσο η πλειονότητα των αντιδράσεων κινήθηκε σε ιδιαίτερα επικριτικό τόνο. «Ο ΛεΜπρόν ψάχνει διαρκώς τρόπους να βρίσκεται στο προσκήνιο. Δεν χρειάζεται τέτοια κόλπα ένας θρύλος του επιπέδου του», σχολίασαν αρκετοί δημοσιογράφοι στις ΗΠΑ.