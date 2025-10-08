sports betsson
Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
Το επικοινωνιακό παιχνίδι του Λεμπρόν Τζέιμς που κατέληξε σε… κράξιμο (pics)
Το επικοινωνιακό παιχνίδι του Λεμπρόν Τζέιμς που κατέληξε σε… κράξιμο (pics)

Για επικοινωνιακό σόου κατηγορούν τον Λεμπρόν Τζέιμς οι φίλοι του NBA μετά την αποκάλυψη της «απόφασης των αποφάσεων».

Ο Λεμπρόν Τζέιμς βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της επικαιρότητας, αυτή τη φορά όχι για κάποιο ρεκόρ ή εντυπωσιακή εμφάνιση, αλλά για την «απόφαση των αποφάσεων» που αποδείχθηκε διαφημιστικό τρικ.

Ο 40χρονος ηγέτης των Λος Άντζελες Λέικερς είχε προαναγγείλει με ανάρτησή του στα social media ότι θα αποκάλυπτε κάτι «μεγάλο» το βράδυ της Τρίτης (7/10). Το μυστήριο γύρω από το περιεχόμενο της ανακοίνωσης είχε φουντώσει, με πολλούς να θεωρούν ότι πρόκειται να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Η φήμη αυτή προκάλεσε παροξυσμό στους φίλους του ΝΒΑ, ενώ οι τιμές των εισιτηρίων για το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι των Λέικερς εκτοξεύθηκαν. Ωστόσο, όταν τελικά έφτασε η πολυαναμενόμενη στιγμή, η «μεγάλη ανακοίνωση» δεν αφορούσε τίποτα σχετικό με το μπάσκετ. ο Λεμπρόν απλώς αποκάλυψε τη νέα του συνεργασία με γνωστή μάρκα κονιάκ.

Μερικές από τις αντιδράσεις του κόσμου στην «απόφαση» του Λεμπρόν

Η απογοήτευση των φιλάθλων ήταν έντονη, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να γεμίζουν επικριτικά σχόλια. Πολλοί τον κατηγόρησαν πως αναζητά συνεχώς τρόπους να βρίσκεται στο προσκήνιο, ενώ δεν έλειψαν και οι συγκρίσεις με τον Μάικλ Τζόρνταν. «Ο Τζόρνταν δεν θα το έκανε ποτέ αυτό», έγραψαν χαρακτηριστικά αρκετοί χρήστες, υπονοώντας ότι ο «Βασιλιάς» ξεπέρασε τα όρια.

Κάποιοι τον υπερασπίστηκαν, υποστηρίζοντας πως πρόκειται απλώς για «έξυπνο marketing», ωστόσο η πλειονότητα των αντιδράσεων κινήθηκε σε ιδιαίτερα επικριτικό τόνο. «Ο ΛεΜπρόν ψάχνει διαρκώς τρόπους να βρίσκεται στο προσκήνιο. Δεν χρειάζεται τέτοια κόλπα ένας θρύλος του επιπέδου του», σχολίασαν αρκετοί δημοσιογράφοι στις ΗΠΑ.

JP Morgan: Ανεβάζει τις τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες – Βλέπει άνοδο έως 15%

JP Morgan: Ανεβάζει τις τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες – Βλέπει άνοδο έως 15%

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι έφερε την αναβάθμιση από τον FTSE Russell – Οι καταλύτες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι έφερε την αναβάθμιση από τον FTSE Russell – Οι καταλύτες

Ποδόσφαιρο 08.10.25

Συγκλονίζει ο Ματίας Αλμέιδα: «Η πίεση δεν είναι το ποδόσφαιρο – Είναι να τα έχεις όλα και να μην έχεις τίποτα»

Ο Ματίας Αλμέιδα άνοιξε την καρδιά του μετά τη μεγάλη νίκη της Σεβίλλης επί της Μπαρτσελόνα, μιλώντας για το συναισθηματικό βάρος που βιώνουν οι ποδοσφαιριστές μετά το τέλος της καριέρας τους.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Η κατάσταση του Φουρνιέ και η ευκαιρία που «δίνει» στον Γουόρντ (vids)
Euroleague 08.10.25

Η κατάσταση του Φουρνιέ και η ευκαιρία που «δίνει» στον Γουόρντ (vids)

Ο Τάισον Γουόρντ είναι η πιο… συνεπής μεταγραφή που έχει κάνει ο Ολυμπιακός (με βάση τους αριθμούς) και έχει μπροστά του μια ευκαιρία να αναλάβει ακόμη περισσότερες αρμοδιότητες, εφόσον δεν αγωνιστεί ο Φουρνιέ…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Λήξη «συναγερμού», δεν αποσύρεται ο ΛεΜπρόν Τζέιμς – Τι αφορούσε η πολυαναμενόμενη «second decision»
Μπάσκετ 07.10.25

Λήξη «συναγερμού», δεν αποσύρεται ο ΛεΜπρόν Τζέιμς – Τι αφορούσε η πολυαναμενόμενη «second decision»

Τη διαφήμιση μάρκας ποτού και όχι την απόσυρσή του από τα παρκέ του μπάσκετ αφορούσε η... περιβόητη απόφαση του ΛεΜπρόν Τζέιμς που κρατούσε σε αγωνία των μπασκετικό πλανήτη τις τελευταίες ώρες.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Στη Θεσσαλονίκη ο νέος μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης Betsson Ρίτσαρντ Σιάο, για το παιχνίδι με το Αμβούργο (pic+vids)
Μπάσκετ 07.10.25

Στη Θεσσαλονίκη ο νέος μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης Betsson Ρίτσαρντ Σιάο (pic+vids)

Ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης Betsson, Ρίτσαρντ Σιάο, βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη προκειμένου την Τετάρτη (8/10) να παρακολουθήσει την αναμέτρηση με τη Χάμπουργκ Τάουερς για το EuroCup - Οι αναρτήσεις του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Φουρνιέ: «Θέλω να ολοκληρώσω την καριέρα μου στον Ολυμπιακό» – Τι είπε για Παναθηναϊκό και Euroleague
Euroleague 07.10.25

Φουρνιέ: «Θέλω να ολοκληρώσω την καριέρα μου στον Ολυμπιακό» – Τι είπε για Παναθηναϊκό και Euroleague

Ευτυχισμένος δηλώνει στον Ολυμπιακό ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος μιλώντας σε μέσο της πατρίδας του δήλωσε πως θέλει να κλείσει την καριέρα του στο Λιμάνι. Τι είπε για τους επεισοδιακούς τελικούς με τον Παναθηναϊκό και τον στόχο της κατάκτησης της Euroleague.

Σύνταξη
Πρόβλημα με Φουρνιέ στον Ολυμπιακό: Αμφίβολος ενόψει Ντουμπάι και Παναθηναϊκού
Euroleague 07.10.25

Πρόβλημα με Φουρνιέ στον Ολυμπιακό: Αμφίβολος ενόψει Ντουμπάι και Παναθηναϊκού

Ενοχλήσεις στην ποδοκνημική αντιμετωπίζει ο Εβάν Φουρνιέ, με αποτέλεσμα ο Γάλλος φόργουορντ να είναι αμφίβολος για τα ματς του Ολυμπιακού κόντρα σε Ντουμπάι και Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Εν αναμονή της «Second Decision» από τον Λεμπρόν Τζέιμς: Τι θα ανακοινώσει ο «Βασιλιάς» του μπάσκετ;
Μπάσκετ 07.10.25

Εν αναμονή της «Second Decision» από τον Λεμπρόν Τζέιμς: Τι θα ανακοινώσει ο «Βασιλιάς» του μπάσκετ;

Ο Λεμπρόν Τζέιμς τάραξε τα νερά στο NBA και το παγκόσμιο μπάσκετ, αφού με μια ανάρτησή του ενημέρωσε ότι τις επόμενες ώρες θα ανακοινώσει την «απόφαση» της ζωής του!

Σύνταξη
Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Μην ανεβάσετε ξανά τα παιδιά μου σε καμία πλατφόρμα… Φτάνει!» (pic)
Μπάσκετ 06.10.25

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Μην ανεβάσετε ξανά τα παιδιά μου σε καμία πλατφόρμα… Φτάνει!» (pic)

Με ανάρτησή του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξέσπασε για δημοσιεύματα που αφορούν την οικογένειά του, ζητώντας να μην «ανεβάσει» ποτέ κανείς ξανά τα παιδιά του στα social media.

Σύνταξη
Μεγάλες αλλαγές στη Euroleague ενόψει: Το νέο φορμάτ που εξετάζεται
Μπάσκετ 06.10.25

Μεγάλες αλλαγές στη Euroleague ενόψει: Το νέο φορμάτ που εξετάζεται

Την αύξηση του αριθμού των ομάδων της Euroleague σε 24 ομάδες και τη δημιουργία δύο περιφερειών εξετάζουν σοβαρά οι ιθύνοντες της διοργάνωσης. Η σημαντική συνάντηση με FIBA, NBA που θα κρίνει πολλά.

Σύνταξη
Ερντογάν: «Μου ζήτησε να επικοινωνήσουμε με τη Χαμάς και να την πείσουμε να δεχτεί την πρότασή του»
Διαπραγματεύσεις 08.10.25

«Ο Τραμπ ζήτησε να πείσουμε τη Χαμάς να δεχτεί την πρότασή του για τη Γάζα» δήλωσε ο Ερντογάν

«Προτεραιότητά μας είναι η άμεση επίτευξη επείγουσας και πλήρους εκεχειρίας - Απαραίτητη η συνεχής παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα» ανέφερε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Σύνταξη
Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Το κακοστημένο θέατρο υπό τον τίτλο «δεν γνωρίζω – δεν θυμάμαι» συνεχίζεται στην Εξεταστική
ΟΠΕΚΕΠΕ 08.10.25

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Το κακοστημένο θέατρο υπό τον τίτλο «δεν γνωρίζω – δεν θυμάμαι» συνεχίζεται στην Εξεταστική

«Οι μάρτυρες που έχουν διοριστεί από τη ΝΔ σε θέσεις ευθύνης, ο ένας μετά τον άλλον, δηλώνουν ότι δεν είχαν αντιληφθεί τη λειτουργία του κυκλώματος των παράνομων επιδοτήσεων», τονίζουν οι πηγές ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Έκρηξη στη Μιχαλακοπούλου: «Είδα έναν με κουκούλα και μάσκα» – Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ντισκοτέκ
Eικόνες και βίντεο 08.10.25

Έκρηξη στη Μιχαλακοπούλου: «Είδα έναν με κουκούλα και μάσκα» – Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ντισκοτέκ

«Είδα από την κάμερα έναν με μάσκα και σακούλα να αφήνει μία χαρτοσακούλα μπροστά από την πόρτα. Τρία λεπτά πριν από τη έκρηξη» - Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ντισκοτέκ στη Μιχαλακοπούλου.

Σύνταξη
Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης αναγορεύεται σε επίτιμο διδάκτορα του ΕΚΠΑ
Παρασκήνιο 08.10.25

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης αναγορεύεται σε επίτιμο διδάκτορα του ΕΚΠΑ

Ο Χούπης θα αναγορευθεί σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών

Σύνταξη
Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια
Culture Live 08.10.25

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Με 36 ταινίες μικρού μήκους από 15 χώρες και κοινό άξονα τον άνθρωπο, το DOTS δεν ήταν απλώς μια πολιτιστική διοργάνωση, αλλά μια συγκινητική σύνοψη της ανθρώπινης ευθραυστότητας και αξιοπρέπειας.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Πηγές ΠΑΣΟΚ – Εξεταστική: Επιλεκτική αμνησία από τον πρώην αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Πέτρο Τζαβέλλα
Πολιτική Γραμματεία 08.10.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ – Εξεταστική: Επιλεκτική αμνησία από τον πρώην αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Πέτρο Τζαβέλλα

«Η αμνησία του κ. Τζαβέλλα δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη του», αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι «η σιωπή του είναι υποτιμητική για τους έντιμους αγρότες»

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: «Μονόδρομος η κατ’ αντιπαράσταση εξέταση Βορίδη και Βάρρα»
«Μεθοδεύσεις» 08.10.25

«Μονόδρομος η κατ' αντιπαράσταση εξέταση Βορίδη» - Ανακοίνωση Νέας Αριστεράς μετά την κατάθεση Βάρρα

«Πολύ περισσότερο μετά και τη μεθόδευση Μαξίμου μέσω του 'χαμένου' υπομνήματος του κ. Μυλωνάκη προχθές», προσθέτει η Νέα Αριστερά στην ανακοίνωσή της

Σύνταξη
Ο πρώην σύζυγος της Πελικό κατέθεσε ότι ένας από τους καταδικασθέντες που έκανε έφεση γνώριζε ότι η γυναίκα είχε ναρκωθεί
Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες 08.10.25

Ο πρώην σύζυγος της Πελικό κατέθεσε ότι ένας από τους καταδικασθέντες που έκανε έφεση γνώριζε ότι η γυναίκα είχε ναρκωθεί

Ο Ντομινίκ Πελικό τάχθηκε κατά άνδρα που είχε καταδικαστεί για τον βιασμό της γυναίκας του, ο οποίος έκανε έφεση δηλώνοντας άγνοια

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
O Guardian δημοσιεύει τα ονόματα 18.457 παιδιών που σκοτώθηκαν από το Ισραήλ στη Γάζα
Γενοκτονία 08.10.25

Κάθε ώρα στη Γάζα πεθαίνει ένα παιδί - Ο Guardian δημοσιεύει τα ονόματα 18.457 ανήλικων θυμάτων του Ισραήλ

Στα τέλη Ιουλίου, ο κατάλογος των νεκρών στη Γάζα περιλάμβανε 60.199 ονόματα, εκ των οποίων τα 18.457 ήταν κάτω των 18 ετών. Ο Guardian δημοσιεύει τα ονόματά τους.

Σύνταξη
Συγκλονίζει ο Ματίας Αλμέιδα: «Η πίεση δεν είναι το ποδόσφαιρο – Είναι να τα έχεις όλα και να μην έχεις τίποτα»
Ποδόσφαιρο 08.10.25

Συγκλονίζει ο Ματίας Αλμέιδα: «Η πίεση δεν είναι το ποδόσφαιρο – Είναι να τα έχεις όλα και να μην έχεις τίποτα»

Ο Ματίας Αλμέιδα άνοιξε την καρδιά του μετά τη μεγάλη νίκη της Σεβίλλης επί της Μπαρτσελόνα, μιλώντας για το συναισθηματικό βάρος που βιώνουν οι ποδοσφαιριστές μετά το τέλος της καριέρας τους.

Σύνταξη
Αθλητής του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού τιμωρήθηκε για παράνομο στοιχηματισμό
Άλλα Αθλήματα 08.10.25

Αθλητής του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού τιμωρήθηκε για παράνομο στοιχηματισμό

Διεθνής αθλητής του Παναθηναϊκού στο πινγκ πονγκ τιμωρήθηκε με προσωρινή ποινή από την Επιτροπή Ακεραιότητας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, αφού κατηγορείται για παράνομο στοιχηματισμό.

Σύνταξη
Αξίζει αυτό στον Jean Paul Gaultier; Το ντεμπούτο του Duran Lantink μοιάζει με αποκριάτικο κοστούμι
Χμμμμμ... 08.10.25

Αξίζει αυτό στον Jean Paul Gaultier; Το ντεμπούτο του Duran Lantink μοιάζει με αποκριάτικο κοστούμι

Η είδηση ότι ένας λιγότερο γνωστός σχεδιαστής θα αναλάμβανε τα ηνία ενός ιστορικού brand, όπως του Jean Paul Gaultier, ήταν μια αναζωογονητική αλλαγή στη ροή των ειδήσεων, κάτι μήνες πριν. Το αποτέλεσμα όμως δεν ήταν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γέμισαν με λάσπη δρόμοι της Άνδρου από την νεροποντή-Ολονύχτιες προσπάθειες του Δήμου να τους καθαρίσει
Αγώνας δρόμου 08.10.25

Γέμισαν με λάσπη δρόμοι της Άνδρου από την νεροποντή-Ολονύχτιες προσπάθειες του Δήμου να τους καθαρίσει

Μια έντονη βροχόπτωση στην Άνδρου δοκίμασε τις αντοχές του νησιού και τις δυνατότητες του Δήμου να ανταποκριθεί σε πολύ δύσκολες καταστάσεις.

Σύνταξη
Φον ντερ Λάιεν: «Είναι υβριδικός πόλεμος – Η Ευρώπη πρέπει να μπορεί να απαντήσει ενιαία»
Στρασβούργο 08.10.25

«Είναι υβριδικός πόλεμος - Η Ευρώπη πρέπει να μπορεί να απαντήσει ενιαία» - Ντερ Λάιεν για υπερπτήσεις drones

Για μοτίβο αυξανόμενων απειλών από αέρος μίλησε από το βήμα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενη στις πρόσφατες υπερπτήσεις drones

Σύνταξη
Δεμένεγας: «Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν ο καρκίνος» – Τι είπε για τον Τεντόγλου ο άνθρωπος που έκανε τον κήπο του στίβο (vid)
Άλλα Αθλήματα 08.10.25

«Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν ο καρκίνος» – Τι είπε για τον Τεντόγλου ο άνθρωπος που έκανε τον κήπο του στίβο (vid)

Ο Γιώργος Δεμένεγας, που έκανε τον κήπο του στίβο μίλησε για την ζωή του, την «μάχη» του με τον καρκίνο και για την σχέση του με τον Μίλτο Τεντόγλου.

Σύνταξη
Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

