Εν αναμονή της «Second Decision» από τον Λεμπρόν Τζέιμς: Τι θα ανακοινώσει ο «Βασιλιάς» του μπάσκετ;

Ο σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς, Λεμπρόν Τζέιμς, «πυροδότησε» τη συζήτηση γύρω από το όνομά του με ένα ποστάρισμα στα social media, στο οποίο έγραψε χαρακτηριστικά πως πρόκειται να πάρει την «απόφαση όλων των αποφάσεων».

Πρόκειται για το «Decision Vol.2», μετά τη Vol.1 όταν ο Λεμπρόν Τζέιμς είχε δηλώσει ότι «παίρνει τα ταλέντα του και τα πάει στο Μαϊάμι», «μετακομίζοντας» από τους Κλίβελαντ Καβαλίερες στους Μαϊάμι Χιτ, όπου κέρδισε δύο πρωταθλήματα ΝΒΑ. Όλος ο μπασκετικός πλανήτης πλέον αναρωτιέται τι πρόκειται να ανακοινώσει αυτή τη φορά ο Λεμπρόν…

Η ανάρτηση του Λεμπρόν

The decision of all decisions. October 7th. 12pm EST. 🫡👑 #TheSecondDecision pic.twitter.com/1uop8sIU25 — LeBron James (@KingJames) October 6, 2025

Λίγο πριν κλείσει τα 41 του, ο Λεμπρόν ταρακούνησε και πάλι τα… θεμέλια του παγκόσμιου μπάσκετ προαναγγέλοντας την «απόφαση όλων των αποφάσεων» και στις ΗΠΑ ήδη ξεκίνησαν τα σενάρια με διάφορα δημοσιεύματα να έχουν καταλήξει σε τρία πιθανά σενάρια. Απόσυρση από την ενεργό δράση ή ίσως κάποιο πιθανό διαφημιστικό τρικ και μια νέα εμπορική συνεργασία;

Δεν είναι ακραίο να σκεφτεί κάποιος πως σε αυτή την ηλικία να ανακοινώσει πως η σεζόν που ξεκινά τις επόμενες μέρες θα είναι η τελευταία του. Ωστόσο, αυτή θα είναι η 80η χρονιά της κορυφαίας μπασκετικής λίγκας του πλανήτη και θα μπορούσε η «απόφαση» του Λεμπρόν να είναι μέρος κάποιου ξεχωριστού εορτασμού στη χρονιά ορόσημο για το ΝΒΑ.

Τέλος, αναφορικά με το… διαφημιστικό τρικ και μια νέα εμπορική συνεργασία θα μπορούσε ο Λεμπρόν να την ανακοινώσει με την ατάκα «θα πάω τα ταλέντα μου στην… τάδε εταιρεία». Αυτός ήταν ο τρόπος που το 2010 είχε πει πως θα πάει στο Μαϊάμι. «Θα πάρω τα ταλέντα μου και θα τα πάω στο Μαϊάμι», είχε αναφέρει τότε.

Πλέον, η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει και απόψε (7/10, 19:00) ο πλανήτης θα μάθει την «απόφαση όλων των αποφάσεων» και θα λυθούν οι απορίες για το τι μέλλει γένεσθαι με τον «Βασιλιά».