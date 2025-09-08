Αποκαλύψεις από Λεμπρόν Τζέιμς

Το τέλος της σπουδαίας καριέρας του ΛεΜπρόν Τζέιμς πλησιάζει, με τον ίδιο πάντως να μην γνωρίζει ακόμα πότε θα συμβεί αυτό, αφού περιμένει τα σημάδια από το σώμα του για το μπορεί να συνεχίσει να αγωνίζεται στο κορυφαίο επίπεδο.

Προς το παρόν, ο «βασιλιάς» αρκείται να απαντά σε ερωτήσει για το τι θα κάνει μετά το τέλος της καριέρας του. Σίγουρα πάντως δεν θα γίνει προπονητής, όπως ο ίδιος θέλησε να ξεκαθαρίσει σε δηλώσεις του.

💬»I was inspired by the game. I love the game. But I don't have coaching in my future.» – @KingJames

Η τοποθέτηση του ΛεΜπρόν Τζέιμς:

«Όχι, όχι, καθόλου προπονητική για μένα. Όχι, όχι. Εμπνέομαι από το παιχνίδι. Αγαπώ το παιχνίδι. Αλλά η προπονητική δεν θα έχει να κάνει με το μέλλον μου».