Euroleague: Η βαθμολογία μετά το «διπλό» του Παναθηναϊκού (pic)
Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Euroleague μετά τα σημερινά αποτελέσματα.
- Απετράπη τρομοκρατική επίθεση στο Βέλγιο – «Ο πρωθυπουργός μεταξύ των στόχων»
- Υβρίδιο λύκου-σκύλου στη Χαλκιδική - Το πρώτο που εντοπίζεται στην Ελλάδα
- Ταμείο Ανάκαμψης: Στο γκρουπ των αδύναμων η Ελλάδα
- Six Kings Slam: Τα 14.5 εκατ. δολάρια, ο Τσιτσιπάς και το μεγαλεπήβολο πλάνο του Σαουδάραβα Πρίγκιπα για το τένις
Δράση στην τρίτη αγωνιστική της Euroleague με τον Παναθηναϊκό να παίρνει αγχωτική νίκη στην έδρα της Μπασκόνια χάρη στο buzzer beater του Κέντρικ Ναν. Έτσι οι Πράσινοι βρίσκονται ξανά σε θετικό ρεκόρ αφού πλέον είναι στο 2-1 και θα περιμένουν τα αυριανά αποτελέσματα.
Στα άλλα παιχνίδια της βραδιάς, η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη πέρασε από το Μιλάνο κόντρα στην Αρμάνι με 82-79, ενώ η Παρτίζαν κατάφερε να πάρει το μεγάλο παιχνίδι απέναντι στην Αναντολού Έφες επικρατώντας με 93-87.
Παράλληλα, ο Παρί δεν αντιμετώπισε προβλήματα εναντίον της Βίρτους Μπολόνια την οποία και «πάτησε» με 90-79, ενώ τέλος, η Ρεάλ Μαδρίτης είχε εύκολο έργο με τη Βιλερμπάν στην Ισπανία επικρατώντας με 85-72.
Αποτελέσματα και πρόγραμμα 3ης αγωνιστικής:
Χάποελ Τελ Αβίβ – Μακάμπι Τελ Αβίβ 90-103
Παρτίζαν – Αναντολού Έφες 93-87
Αρμάνι Μιλάνο – Μονακό 79-82
Μπασκόνια – Παναθηναϊκός 84-86
Παρί – Βίρτους Μπολόνια 90-79
Ρεάλ Μαδρίτης – Βιλερμπάν 85-72
Φενέρμπαχτσε – Ερυθρός Αστέρας 10/10 στις 20:45
Ολυμπιακός – Dubai BC 10/10 στις 21:15
Μπάγερν Μονάχου – Ζάλγκιρις Κάουνας 10/10 στις 21:30
Μπαρτσελόνα – Βαλένθια 10/10 στις 21:30
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα 14/10 στις 20:00
Φενέρμπαχτσε – Dubai BC 14/10 στις 20:45
Ερυθρός Αστέρας – Ζάλγκιρις Κάουνας 14/10 στις 21:00
Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές 14/10 στις 21:15
Μπάγερν Μονάχου – Αρμάνι Μιλάνο 14/10 στις 21:30
Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν 15/10 στις 21:15
Βίρτους Μπολόνια – Μονακό 15/10 στις 21:30
Βαλένθια – Χάποελ Τελ Αβίβ 15/10 στις 21:30
Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν 15/10 στις 21:45
Παρί – Μπασκόνια 15/10 στις 21:45
- Γιοβάνοβιτς: «Μας πληγώνει ότι χάσαμε σε παιχνίδι που ήμασταν καλοί» (vid)
- Πέρασε από το Μιλάνο η Μονακό – Ρεάλ, Παρί και Παρτιζάν συνέχισαν με νίκες
- Αταμάν: «Η εμφάνισή μας ήταν απαίσια, είναι μια επικίνδυνη κατάσταση αυτή τη στιγμή»
- Ναν: «Κάνω ό,τι χρειάζεται για την ομάδα μου, πρέπει να βελτιωνόμαστε σε κάθε παιχνίδι»
- Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Έδειξε χαρακτήρα η Κύπρος (2-2) – Δέκα γκολ έβαλε η Αυστρία στο Σαν Μαρίνο (10-0)
- Euroleague: Η βαθμολογία μετά το «διπλό» του Παναθηναϊκού (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις