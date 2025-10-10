Euroleague: Η βαθμολογία μετά το «διπλό» του Παναθηναϊκού (pic)

Δράση στην τρίτη αγωνιστική της Euroleague με τον Παναθηναϊκό να παίρνει αγχωτική νίκη στην έδρα της Μπασκόνια χάρη στο buzzer beater του Κέντρικ Ναν. Έτσι οι Πράσινοι βρίσκονται ξανά σε θετικό ρεκόρ αφού πλέον είναι στο 2-1 και θα περιμένουν τα αυριανά αποτελέσματα.

Στα άλλα παιχνίδια της βραδιάς, η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη πέρασε από το Μιλάνο κόντρα στην Αρμάνι με 82-79, ενώ η Παρτίζαν κατάφερε να πάρει το μεγάλο παιχνίδι απέναντι στην Αναντολού Έφες επικρατώντας με 93-87.

Παράλληλα, ο Παρί δεν αντιμετώπισε προβλήματα εναντίον της Βίρτους Μπολόνια την οποία και «πάτησε» με 90-79, ενώ τέλος, η Ρεάλ Μαδρίτης είχε εύκολο έργο με τη Βιλερμπάν στην Ισπανία επικρατώντας με 85-72.

Αποτελέσματα και πρόγραμμα 3ης αγωνιστικής:

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μακάμπι Τελ Αβίβ 90-103

Παρτίζαν – Αναντολού Έφες 93-87

Αρμάνι Μιλάνο – Μονακό 79-82

Μπασκόνια – Παναθηναϊκός 84-86

Παρί – Βίρτους Μπολόνια 90-79

Ρεάλ Μαδρίτης – Βιλερμπάν 85-72

Φενέρμπαχτσε – Ερυθρός Αστέρας 10/10 στις 20:45

Ολυμπιακός – Dubai BC 10/10 στις 21:15

Μπάγερν Μονάχου – Ζάλγκιρις Κάουνας 10/10 στις 21:30

Μπαρτσελόνα – Βαλένθια 10/10 στις 21:30

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα 14/10 στις 20:00

Φενέρμπαχτσε – Dubai BC 14/10 στις 20:45

Ερυθρός Αστέρας – Ζάλγκιρις Κάουνας 14/10 στις 21:00

Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές 14/10 στις 21:15

Μπάγερν Μονάχου – Αρμάνι Μιλάνο 14/10 στις 21:30

Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν 15/10 στις 21:15

Βίρτους Μπολόνια – Μονακό 15/10 στις 21:30

Βαλένθια – Χάποελ Τελ Αβίβ 15/10 στις 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν 15/10 στις 21:45

Παρί – Μπασκόνια 15/10 στις 21:45