Βεζένκοφ: «Έχουμε βάθος και παίκτες με μεγάλη ποιότητα»

Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για την αναμέτρηση της Παρασκευής (10/10) απέναντι στην Dubai BC για την 3η αγωνιστική της Euroleague. Στην προπόνηση, μία μέρα πριν τον αγώνα, ο Σάσα Βεζένκοφ μίλησε ενόψει του αγώνα αυτού.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ αναφέρθηκε στην επερχόμενη αναμέτρηση των ερυθρολεύκων, αλλά και για τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζει η ομάδα, με τον Τόμας Γουόκαπ να προστίθεται στη λίστα των απουσιών, ενώ πρόσθεσε ότι η ομάδα θέλει να έχει υψηλό ποσοστό νικών στην έδρα της.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι το σύνολο δεν είναι ακόμα στο 100%, ωστόσο υπάρχει ακόμα καιρός να βρεθεί η χημεία στο παρκέ, ενώ χαρακτήρισε τη Euroleague ως μαραθώνιο. Τέλος αναφέρθηκε στο ματσάρισμα απέναντι στον πρώην «ερυθρόλευκο», Φίλιπ Πετρούσεφ, λέγοντας ότι θα τον αντιμετωπίσει όπως αντιμετωπίζει κάθε άλλο αντίπαλο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βεζένκοφ:

«Είναι πολύ νωρίς ακόμα στη διοργάνωση, είναι ένας μαραθώνιος. Προφανώς και όλες οι ομάδες ακόμα δεν είναι στο 100%. Αλλά σίγουρα κάθε νίκη είναι σημαντική. Δίνει ψυχολογία και χρόνο. Είναι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι μαζί με τον κόσμο μας. Θέλουμε κάθε χρόνο να κρατάμε το ΣΕΦ με όσο γίνεται λιγότερες ήττες. Είναι μία πάρα πολύ καλή ομάδα, με μεγάλο ταλέντο, με παίκτες με προσωπικότητα. Όπως είδαμε ξεκίνησαν με μεγάλη νίκη. Εμείς θέλουμε να κοιτάμε την ομάδα μας, να δώσουμε το 100%, να ακολουθήσουμε το πλάνο και να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι».

Για τους τραυματισμούς: «Γι αυτό έχουμε το βάθος, γι αυτό έχουμε παίκτες με μεγάλη ποιότητα, αλλά σε αυτά τα κομμάτια, πάντα λέω ότι και οι άλλες ομάδες έχουν προβλήματα και άλλες ομάδες έχουν τραυματισμούς. Δεν έχουμε χρόνο ούτε να κοιτάμε πίσω, ούτε να δούμε ποιος δεν είναι μαζί μας. Έχουμε πολλούς καλούς παίκτες. Όποιος μπει μέσα να δώσει το 100%».

Για το τι θα ήθελε να δει από την ομάδα αυτή την περίοδο: «Να είμαστε συμπαγείς, να παίζουμε στο 100% στην άμυνα, στην επίθεση, να κυκλοφορούμε την μπάλα και να κερδίσουμε. Είναι νωρίς, ακόμα δεν έχουμε βρει στο 100% ούτε χημεία, ούτε τους ρόλους, ούτε το πώς θα είμαστε μέσα στο παρκέ. Σίγουρα όμως θέλουμε τη νίκη. Βήμα βήμα, προπόνηση με προπόνηση. Η Euroleague είναι ένας μαραθώνιος».

Για το ότι τα παιχνίδια πηγαίνουν σε υψηλό σκορ: «Το μπάσκετ αλλάζει γενικότερα και από τη ροή των αγώνων, με τα παιχνίδια ανά δύο ημέρες, η προετοιμασία γίνεται πιο μικρή. Νομίζω έτσι θα πηγαίνουμε πάνω κάτω. Βλέπαμε το NBA και λέγαμε πώς γίνεται να μπαίνουν τόσοι πολλοί πόντοι, αλλά κι απ’ την προσωπική μου εμπειρία στην Αμερική καταλαβαίνεις ότι δεν έχεις χρόνο ούτε για προπόνηση, ούτε για τόσο πολύ scouting. Σίγουρα στα playoffs είναι διαφορετικό, αλλά μέχρι τότε νομίζω ότι αυτό το μοτίβο πάνω κάτω θα συνεχιστεί».

Για το ματσάρισμα με τον Φίλιπ Πετρούσεφ: «Δεν βλέπω ποιον έχω να αντιμετωπίσω, βλέπω τον εαυτό μου, βλέπω την ομάδα μου, οπότε όποιος είναι τον αντιμετωπίζω με τον ίδιο σεβασμό. Σίγουρα είναι πολύ καλός παίκτης, αλλά μέχρι εκεί».