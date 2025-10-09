Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Dubai BC την Παρασκευή στο ΣΕΦ (10/10, 21:15) για την 3η αγωνιστική της Euroleague και θα έχει ένα σωρό απουσίες στην περιφέρεια του, με αποτέλεσμα ο Γιώργος Μπαρτζώκας να συμπληρώνει οριακά 12αδα και να περιμένει και το αν θα είναι διαθέσιμος ο Εβάν Φουρνιέ. Τα προβλήματα στο ερυθρόλευκο στρατόπεδο είναι αρκετά, ειδικά στα γκαρντ και ουσιαστικά η ομάδα έχει «ξεμείνει» με μόλις έναν «καθαρό» πόιντ γκαρντ, τον Φρανκ Νιλικίνα.

Ο Γάλλος γκαρντ που αποκτήθηκε πριν από μερικές μέρες, έκανε το ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό, μόλις την περασμένη Κυριακή στη Stoiximan GBL και το ματς με το Μαρούσι, όμως καλείται να μπει στα… βαθιά στη Euroleague, λόγω προβλημάτων και απουσιών.

Τελευταίο θέμα που προέκυψε στο ερυθρόλευκο ρόστερ είναι ο τραυματισμός του Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για 2-3 εβδομάδες και σε συνάρτηση με την απουσία του Κίναν Έβανς, του Σακίλ ΜακΚίσικ, αλλά και την κατάσταση που βρίσκεται ο Φουρνιέ, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σοβαρό θέμα στην περιφέρεια τόσο για το ματς με την Dubai BC, αλλά και ενδεχομένως και για το ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό.

Ο Μπαρτζώκας θα περιμένει να δει σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Φουρνιέ και αν θα είναι στην 12αδα, κάτι που ξεκαθάρισε ωστόσο και ο ίδιος ο Έλληνας τεχνικός πως είναι δύσκολο, ειδικά για το αυριανό ματς. Αυτό σημαίνει ότι ο Γάλλος είναι αμφίβολος και όλα θα εξαρτηθούν από τη σημερινή προπόνηση και αν και εφόσον τεθεί και τυπικά νοκ-άουτ τότε ο Ολυμπιακός με το ζόρι συμπληρώνει 12αδα.

Ειδικά στον άσο ο Ολυμπιακός θα έχει σοβαρό θέμα, αφού θα είναι μόνο ο Νιλικίνα και θα αναγκαστούν να αγωνιστούν υπό προϋποθέσεις οι Λι, Λαρεντζάκης και πιθανόν και ο Ντόρσεϊ, με κανέναν από τους τρεις να είναι πόιντ γκαρντ.

Από εκεί και πέρα, στα θετικά για τον Μπαρτζώκα είναι το γεγονός πως ο Ντόντα Χολ τέθηκε στη διάθεση του και θα είναι στην 12αδα, με τον Ολυμπιακό να μην έχει κανένα πρόβλημα στο «4-5», αλλά τον Έλληνα τεχνικό να ψάχνει λύσεις εκ των έσω και υπερβάσεις στις θέσεις των γκαρντ.

O Nιλικίνα και οι διαθέσιμοι παίκτες του Ολυμπιακού

PG: Νιλικίνα, Λι

SG: Φουρνιέ (;) , Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου

SF: Παπανικολάου, Γουόρντ

PF: Βεζένκοβ, Πίτερς

C: Μιλουτίνοφ, Χολ, Αντετοκούνμπο