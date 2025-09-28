Γουόκαπ: «Ξεκινήσαμε με τον πιο σωστό τρόπο τη σεζόν»
Ο Τόμας Γουόκαπ μίλησε για την κατάκτηση του Super Cup από τον Ολυμπιακό, αλλά και για τη δική του κατάσταση.
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε ιδανικά τις επίσημες υποχρεώσεις του τη φετινή σεζόν, κάμπτοντας την αντίσταση του Προμηθέα και κατακτώντας το Super Cup στη Ρόδο. Ο Τόμας Γουόκαπ μίλησε για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, ενώ στάθηκε και στη δική του κατάσταση, επισημαίνοντας ότι νιώθει φανταστικά.
Οι δηλώσεις του Τόμας Γουόκαπ:
Για τον πρώτο τίτλο της σεζόν: «Είναι μια καλή αρχή. Ξεκινήσαμε με τον πιο σωστό τρόπο τη σεζόν. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Ήρθαμε να παίξουμε μπάσκετ και να φύγουμε με το τρόπαιο και να ετοιμαστούμε για την αρχή της σεζόν. Κανένα τρόπαιο δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο και είμαστε χαρούμενοι που φύγαμε με αυτό».
Για την κατάστασή του: «Νιώθω φανταστικά, κινούμαι πολύ καλά, χειρίζομαι την μπάλα καλά, πηδάω καλά και νιώθω πολύ καλά. Η αποκατάστασή μου ήταν πολύ καλή και είμαι πολύ χαρούμενος με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το σώμα μου και την αυτοπεποίθηση που έχω σε αυτό και στην προετοιμασία μου για την σκληρή σεζόν».
