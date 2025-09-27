Ολυμπιακός: Η απονομή στον κάτοχο του Super Cup (pics+vid)
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την απονομή του ελληνικού Super Cup στον Ολυμπιακό, μετά τη νίκη του στον τελικό επί του Προμηθέα με σκορ 92-83.
- Τέμπη: Το χρονικό της υπονόμευσης των ερευνών για τις τοξικολογικές εξετάσεις στα θύματα
- Η φορολογική… ρουλέτα της αγοράς σπιτιού στην Ευρώπη
- «Μάστιγα» τα τροχαία ατυχήματα στους ελληνικούς δρόμους – Μεγαλώνει η μαύρη λίστα των θυμάτων της ασφάλτου
- Μοτοπορεία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη ενώθηκε με τον αγώνα τον Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα
Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Προμηθέα με 92-83 στον τελικό της Ρόδου κι έτσι οι ερυθρόλευκοι πανηγύρισαν την πρώτη κούπα της σεζόν με την κατάκτηση του Super Cup.
Δείτε παρακάτω μερικά φωτογραφικά κλικς αλλά και βίντεο από την απονομή που έγινε στους Πειραιώτες, οι οποίοι κατακτούν για τέταρτη διαδοχική χρονιά την συγκεκριμένη διοργάνωση.
Δείτε βίντεο από την απονομή του Super Cup στον Ολυμπιακό
Δείτε φωτογραφίες από την απονομή στους «ερυθρόλευκους » για την κατάκτηση του Super Cup
- Γκολ και στιγμιότυπα από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)
- Κάλιαρι- Ίντερ 0-2: Ανεβαίνουν οι Νερατζούρι
- Premier League: Η Τότεναμ «έσωσε» τον βαθμό στο 90+4′, απέναντι στην ουραγό Γουλβς
- Βιγιαρεάλ – Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-0: Τρίποντο με «υπογραφή» Μολέιρο
- Ολο το ρεπορτάζ για το VAR στο Καραϊσκάκη: Το πρωτόκολλο δεν έχει χρονικό όριο σε περίπτωση βλάβης
- Ολυμπιακός: Η απονομή στον κάτοχο του Super Cup (pics+vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις