Ασταμάτητος ο Ολυμπιακός: Έφτασε τους 334 τίτλους
Η ανδρική ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού κατέκτησε το Super Cup και ο πειραϊκός σύλλογος έφτασε τους 334 τίτλους στα πέντε βασικά ομαδικά αθλήματα.
Ο Ολυμπιακός έφτασε τους 334 τίτλους στα πέντε βασικά ομαδικά αθλήματα, μετά την κατάκτηση του Super Cup από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα με νίκη επί του Προμηθέα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ολυμπιακός συνεχίζει τη συλλογή από τίτλους και οι ερυθρόλευκοι παραμένουν στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας των πιο επιτυχημένων βάσει τίτλων πολυαθλητικων συλλόγων στην Ευρώπη:
Η λίστα με τους 334 τίτλους του Ολυμπιακού:
Ποδόσφαιρο: 83
Μπάσκετ Ανδρών: 35
Πόλο Ανδρών: 73
Βόλεϊ Ανδρών: 64
Πόλο Γυναικών: 30
Βόλεϊ Γυναικών: 22
Μπάσκετ Γυναικών: 15
Χάντμπολ Ανδρών: 12
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 83
UEFA Europa Conference League: 1
Βαλκανικό κύπελλο: 1
Πρωταθλήματα: 48
Κύπελλα: 29
Σούπερ Καπ Ελλάδας: 4
ΜΠΑΣΚΕΤ 35
Διηπειρωτικό Κύπελλο: 1
Πρωταθλήματα Ευρώπης: 3
Πρωταθλήματα Ελλάδας: 15
Κύπελλα Ελλάδας: 12
Σούπερ Καπ Ελλάδας: 4
ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ 64
Κύπελλα Κυπελλούχων: 2
CEV Challenge Cup: 1
Πρωταθλήματα: 32
Κύπελλα: 19
Λιγκ Καπ: 7
Σούπερ Καπ: 3
ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 22
CEV Challenge Cup: 1
Πρωταθλήματα: 9
Κύπελλα: 11
Σούπερ Καπ:1
ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 73
LEN Champions League: 2
LEN Super Cup: 1
Πρωταθλήματα: 39
Κύπελλα: 26
Σούπερ Καπ: 5
ΠΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 30
Len Euroleague: 3
Len Trophy: 1
Len Super Cup: 3
Πρωταθλήματα: 15
Κύπελλα: 6
Σούπερ Καπ: 2
ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 15
Πρωταθλήματα: 9
Κύπελλα: 6
XANΤΜΠΟΛ 12
Πρωταθλήματα: 5
Κύπελλα: 3
Σούπερ Καπ: 4
Ασταμάτητος ο Ολυμπιακός: Έφτασε τους 334 τίτλους
