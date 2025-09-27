sports betsson
27.09.2025 | 22:47
Λέσβος: Φωτιά στην περιοχή του κάστρου, στα Τσαμάκια
27.09.2025 | 18:55
Διασωληνωμένος σε ΜΕΘ 16χρονος μετά από τροχαίο
27.09.2025 | 17:24
Με μηνιγγίτιδα νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ ένας 20χρονος
Με σφραγίδα Παπανικολάου ο Ολυμπιακός σήκωσε το Super Cup (92-83)
Μπάσκετ 27 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:52

Με σφραγίδα Παπανικολάου ο Ολυμπιακός σήκωσε το Super Cup (92-83)

Με οδηγό του τον αρχηγό του ο Ολυμπιακός επικράτησε με 92-83 του Προμηθέα και κατέκτησε για μία ακόμα χρονιά το Super Cup,. Ο Παπανικολάου ήταν καθοριστικός, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έβαλε 23 πόντους. Βεζένκοφ και Χολ 16 και 11, αντίστοιχα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Ο Ολυμπιακός αν και έκανε τα εύκολα δύσκολα, επικράτησε με 92-83 του Προμηθέα και κατέκτησε για μία ακόμα χρονιά το Super Cup, με τον Κώστα Παπανικολάου να μιλάει στα κρίσιμα και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να βάζει 23 πόντους. Βεζένκοφ και Χολ είχαν από 16 και 11 πόντους αντίστοιχα.

Ο Ολυμπιακός άντεξε στην αντεπίθεση του Προμηθέα στο τέλος και κατέκτησε το Super Cup, επικρατώντας με 92-83 των Πατρινών, κατακτώντας για τέταρτη διαδοχική χρονιά τον τίτλο στη Ρόδο.

Αγωνιστικά ο MVP ήταν ο Ντόρσεϊ, που σημείωσε 23 πόντους με 5/7 τρίποντα, όμως το ματς καθάρισε για τους Πειραιώτες ο αρχηγός, Κώστας Παπανικολάου που είχε δύο κρίσιμα κλεψίματα και 5 πόντους στο τελευταίο δίλεπτο, με τους οποίους έδωσε τη χαριστική βολή στον Προμηθέα, χαρίζοντας παράλληλα τον τίτλο στην ομάδα του.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με ένα εντυπωσιακό 11-0 την αναμέτρηση με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να πετυχαίνει πέντε πόντους, στο πρώτο κομμάτι της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και ανέβασε κι άλλο τη διαφορά μέχρι και το +17 και σκορ 21-4. Από εκείνο το σημείο και μετά ο Προμηθέας ανέβασε στροφές και με τον Γκρέι να ηγείται έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο στο -9 και σκορ 26-17.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Προμηθέας συνέχισε να είναι ανταγωνιστικός με τον Μπαζίνα να παίρνει τη σκυτάλη από τον Γκρέι και να δίνει λύσεις επιθετικά για τους Πατρινούς. Ο Λι με ένα απίθανο κάρφωμα περνώντας πάνω από τον Πόλικαπ, έκανε το 34-22 υπέρ του Ολυμπιακού δίνοντας και πάλι διψήφιο προβάδισμα στους ερυθρόλευκους. Από εκείνο το σημείο και έπειτα την μπαγκέτα πήρε ο Πίτερς που με 8 πόντους οδήγησε την επίθεση του Ολυμπιακού. Το δεύτερο δεκάλεπτο τελείωσε με τον Ολυμπιακό στο +13 και σκορ 49-36.

Στην τρίτη περίοδο ο Ολυμπιακός ανέβασε και πάλι την διαφορά στο +19 με τρίποντο του Γουόκαπ και σκορ 55-36, όμως οι Πατρινοί αντέδρασαν και πάλι με συνεχόμενα καλάθια του πόλικαπ από το low post και κάποια περιφεριεακά σουτ έφτασαν και πάλι στο -10 (61-51) στο 28’. Στη συνέχεια ανέλαβε δράση ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με συνεχόμενα καλάθια του ανέβασε τη διαφορά και πάλισ το _19 για τον Ολυμπιακό και σκορ 70-51, φτάνοντας παράλληλα τους 21 πόντους. Το τέλος της τρίτης περιόδου βρήκε τον Ολυμπιακό να προηγείται με +13 και 70-57.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Προμηθέας έκανε μια μεγάλη αντεπίθεση και έφτασε τον Ολυμπιακό στα… όριά του, φτάνοντας μέχρι και το -3, αλλά και το -4 και μάλιστα δύο φορές, με τους Μπαζίνα και Χάμοντς να σκοράρουν, όμως σε εκείνο το σημείο ο Κώστας Παπανικολάου έκανε δύο πολύ κρίσιμα κλεψίματα, στο ένα μάλιστα κάρφωσε και την μπάλα στον αιφνιδιασμό, ενώ σημείωσε και ένα μεγάλο τρίποντο από τη γωνία, κάνοντας το 83-72 και δίνοντας ουσιαστικά τον τίτλο στην ομάδα του. Το τέλος του ματς βρήκε τον Ολυμπιακό στο +9 και σκορ 92-83, να κατακτά ακόμα μία φορά το Super Cup, τέταρτη συνεχόμενη από το 2022 και έπειτα.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσιμπούρης, Τηγάνης, Μαρινάκης

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-17, 49-36, 70-53, 92-80

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 11 (2/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Βεζένκοβ 16 (5/5 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 3/6 βολές, 3 ριμπάουντ), Ντόρσεϊ 23 (3/4 δίποντα, 5/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ), Μιλουτίνοβ 6 (1/2 δίποντα, 4/4 βολές, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Φουρνιέ 5 (21/4 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Γουόρντ 3, Λι 2, Παπανικολάου 7 (1), Νετζήπογλου, Πίτερς 8 (2/5 δίποντα, 4/4 βολές), Χολ 11 (3/3 δίποντα, 5/5 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 μπλοκ)

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Λιμνιάτης): Χάμοντς 7 (2/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Κόουλμαν 2, ΜακΚάλουμ 14 (3/6 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 8/9 βολές, 8 ασίστ, 4 κλεψίματα), Γκρέι 11 (3/8 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2/3 βολές, 4 ασίστ), Σταυρακόπουλος, Πλώτας 6 (3/3 δίποντα, 0/3 τρίποντα), Μπαζίνας 17 (2/2 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 4/4 βολές, 5 ασίστ), Πρέκας 3 (1), Πόλικαπ 14 (7/7 δίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Μακούρα 9 (2/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ)

Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 28.09.25

Premier League: Η Τότεναμ «έσωσε» τον βαθμό στο 90+4′, απέναντι στην ουραγό Γουλβς

Η Τότεναμ γλίτωσε την ήττα στο 90+4', καθώς το γκολ του Παλίνια της χάρισε... έστω τον βαθμό (1-1) απέναντι στη Γουλβς. Αποτελέσματα, βαθμολογία στην Premier League μετά τα ματς του Σαββάτου (27/9).

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Δεν ήμασταν σοβαροί για 40’»
Μπάσκετ 27.09.25

Μπαρτζώκας: «Δεν ήμασταν σοβαροί για 40’»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ και τόνισε τη σημασία της κατάκτησης του Super Cup, ενώ δήλωσε πως κάποιοι παίκτες έδειξαν να βαριούνται μετά το +20

Σύνταξη
Ισπανικά ΜΜΕ: «Δύσκολος ο αποκλεισμός των μπασκετικών ομάδων του Ισραήλ»
Μπάσκετ 27.09.25

Ισπανικά ΜΜΕ: «Δύσκολος ο αποκλεισμός των μπασκετικών ομάδων του Ισραήλ»

Οι πιέσεις για τον αποκλεισμό των ποδοσφαιρικών ομάδων του Ισραήλ είναι μεγάλες, ωστόσο ισπανικό δημοσίευμα καταγράφει την δύσκολη πραγματικότητα για να συμβεί κάτι τέτοιο, τουλάχιστον στο μπάσκετ...

Σύνταξη
Ντιλικινά: «Ο Ολυμπιακός έκανε ξεκάθαρο ότι με θέλει – Έτοιμος να ζήσω την ατμόσφαιρα των οπαδών του»
Μπάσκετ 27.09.25

Ντιλικινά: «Ο Ολυμπιακός έκανε ξεκάθαρο ότι με θέλει – Έτοιμος να ζήσω την ατμόσφαιρα των οπαδών του»

Ο Φρανκ Ντιλικινά έφτασε στην Ελλάδα το απόγευμα του Σαββάτου (27/9) και μίλησε για την απόφασή του να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, για τους στόχους, αλλά και για τον κόσμο της ομάδας.

Σύνταξη
Νέο «άνοιγμα» του NBA στις ευρωπαϊκές ομάδες
Μπάσκετ 27.09.25

Νέο «άνοιγμα» του NBA στις ευρωπαϊκές ομάδες

Ένα νέο... παγκόσμιο ΝΒΑ οραματίζεται ο Κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, ο οποίος «κάλεσε» ξανά τις ευρωπαϊκές ομάδες να δουν σοβαρά ένα πιθανό μέλλον τους στην κορυφαία μπασκετική λίγκα.

Σύνταξη
Premier League: Η Τότεναμ «έσωσε» τον βαθμό στο 90+4′, απέναντι στην ουραγό Γουλβς
Ποδόσφαιρο 28.09.25

Premier League: Η Τότεναμ «έσωσε» τον βαθμό στο 90+4′, απέναντι στην ουραγό Γουλβς

Η Τότεναμ γλίτωσε την ήττα στο 90+4', καθώς το γκολ του Παλίνια της χάρισε... έστω τον βαθμό (1-1) απέναντι στη Γουλβς. Αποτελέσματα, βαθμολογία στην Premier League μετά τα ματς του Σαββάτου (27/9).

Σύνταξη
Αμβούργο: Σε εξέλιξη η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση στην πόλη από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου
Red Storm Bravo 27.09.25

Αμβούργο: Σε εξέλιξη η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση στην πόλη από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου

Το σενάριο της άσκησης αφορά στρατιωτική σύγκρουση στη Βαλτική και περιλαμβάνει προσομοίωση επίθεσης με drones, κατασκοπευτικές ενέργειες και δολιοφθορά. Σφοδρές αντιδράσεις και διαμαρτυρία.

Σύνταξη
Η Μέριλ Στριπ συνάντησε την πραγματική Μιράντα Πρίστλι, Άννα Γουίντουρ, στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου
Δύο ντίβες 27.09.25

Η Μέριλ Στριπ συνάντησε την πραγματική Μιράντα Πρίστλι, Άννα Γουίντουρ, στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου

Η Μέριλ Στριπ βρέθηκε με την πηγή έμπνευσης του χαρακτήρα της στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada», Άννα Γουίντουρ, στην επίδειξη μόδας της Dolce & Gabbana στο Μιλάνο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ινδία: Τουλάχιστον 36 νεκροί και 50 τραυματίες σε πολιτική συγκέντρωση [βίντεο]
Τραγωδία 27.09.25

Τουλάχιστον 36 νεκροί και 50 τραυματίες σε πολιτική συγκέντρωση στην Ινδία

Κατά τη διάρκεια πολιτικής συγκέντρωσης ενός πολύ δημοφιλούς ηθοποιού και αρχηγού πολιτικού κόμματος στην Ινδία ποδοπατήθηκαν δεκάδες άτομα. Συνέχισε την ομιλία του ακόμα και μετά το δυστύχημα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μπαρτζώκας: «Δεν ήμασταν σοβαροί για 40’»
Μπάσκετ 27.09.25

Μπαρτζώκας: «Δεν ήμασταν σοβαροί για 40’»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ και τόνισε τη σημασία της κατάκτησης του Super Cup, ενώ δήλωσε πως κάποιοι παίκτες έδειξαν να βαριούνται μετά το +20

Σύνταξη
Η Ευρώπη έχει λύση στην οικονομική κρίση – Και αυτή είναι το «όχι» στη λιτότητα
Social Europe 27.09.25

Η Ευρώπη έχει λύση στην οικονομική κρίση – Και αυτή είναι το «όχι» στη λιτότητα

Στην εποχή που η μόνη βεβαιότητα είναι η αβεβαιότητα, η ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης μπορεί να είναι η λύση στην κρίση. Γιατί η λιτότητα φέρνει απορρύθμιση και κινδύνους για τη δημοκρατία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Άρης – Πανσερραϊκός 1-1: Πρώτη απώλεια για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ (vid)
Ποδόσφαιρο 27.09.25

Άρης – Πανσερραϊκός 1-1: Πρώτη απώλεια για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ (vid)

Ένα γκολ του Ιβάν στο 50' δεν βρήκε απάντηση από τον Άρη που είχε προηγηθεί νωρίτερα (44' Μόντσου) κι έτσι το τελικό 1-1 στο Βικελίδης σήμανε την πρώτη απώλεια για τους κίτρινους επί ημερών Χιμένεθ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Σλοτ τα «έχωσε» στον Φρίμπονγκ
On Field 27.09.25

Ο Σλοτ τα «έχωσε» στον Φρίμπονγκ

Ο προπονητής της Λίβερπουλ καταφέρθηκε εναντίον του 24χρονου αμυντικού της ομάδας του, για την ήττα στις καθυστερήσεις από την Κρίσταλ Πάλας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Σον Πεν θεωρεί ότι η πολιτική σκηνή πρέπει να έχει άτομα σαν τον Τσάρλι Κερκ, παρόλο που διαφωνούσε μαζί του
«Ανοιχτός διάλογος» 27.09.25

Ο Σον Πεν θεωρεί ότι η πολιτική σκηνή πρέπει να έχει άτομα σαν τον Τσάρλι Κερκ, παρόλο που διαφωνούσε μαζί του

Ο Σον Πεν δήλωσε ότι παρόλο που δεν ενστερνίζεται την ακροδεξιά πολιτική ατζέντα του Τσάρλι Κερκ, άτομα σαν αυτόν «χρειάζονται» στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ για να γεννούν συζητήσεις.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κυπριακό: Επιθετικός Τατάρ στον ΟΗΕ – Στόχος του Γκουτέρες η επανέναρξη των συνομιλιών
Δέσμευση Γκουτέρες 27.09.25

Κυπριακό: Επιθετικός Τατάρ στον ΟΗΕ – Στόχος του Γκουτέρες η επανέναρξη των συνομιλιών

Ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι από τη συνάντηση με τον Ερσίν Τατάρ στη Νέα Υόρκη, κρατάει τον στόχο του γ.γ. του ΟΗΕ για επανεκκίνηση συνομιλιών για το Κυπριακό, εκεί που σταμάτησαν στο Κραν Μοντανά.

Σύνταξη
Στεγαστική κρίση: Βαθαίνει την ίδια ώρα που η ανισότητα πλούτου απειλεί την κοινωνική συνοχή
Κίνδυνος 27.09.25

Η στεγαστική κρίση βαθαίνει, η ανισότητα πλούτου απειλεί την κοινωνική συνοχή

Η ακραία συγκέντρωση πλούτου υπονομεύει τις ευκαιρίες και την ασφάλεια για τεράστιο αριθμό πολιτών, την ώρα που η στεγαστική κρίση βαθαίνει και καθιστά την ιδιοκτησία ακινήτων ολοένα και πιο ανέφικτη.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
