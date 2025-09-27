Με σφραγίδα Παπανικολάου ο Ολυμπιακός σήκωσε το Super Cup (92-83)

Ο Ολυμπιακός αν και έκανε τα εύκολα δύσκολα, επικράτησε με 92-83 του Προμηθέα και κατέκτησε για μία ακόμα χρονιά το Super Cup, με τον Κώστα Παπανικολάου να μιλάει στα κρίσιμα και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να βάζει 23 πόντους. Βεζένκοφ και Χολ είχαν από 16 και 11 πόντους αντίστοιχα.

Ο Ολυμπιακός άντεξε στην αντεπίθεση του Προμηθέα στο τέλος και κατέκτησε το Super Cup, επικρατώντας με 92-83 των Πατρινών, κατακτώντας για τέταρτη διαδοχική χρονιά τον τίτλο στη Ρόδο.

Αγωνιστικά ο MVP ήταν ο Ντόρσεϊ, που σημείωσε 23 πόντους με 5/7 τρίποντα, όμως το ματς καθάρισε για τους Πειραιώτες ο αρχηγός, Κώστας Παπανικολάου που είχε δύο κρίσιμα κλεψίματα και 5 πόντους στο τελευταίο δίλεπτο, με τους οποίους έδωσε τη χαριστική βολή στον Προμηθέα, χαρίζοντας παράλληλα τον τίτλο στην ομάδα του.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με ένα εντυπωσιακό 11-0 την αναμέτρηση με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να πετυχαίνει πέντε πόντους, στο πρώτο κομμάτι της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και ανέβασε κι άλλο τη διαφορά μέχρι και το +17 και σκορ 21-4. Από εκείνο το σημείο και μετά ο Προμηθέας ανέβασε στροφές και με τον Γκρέι να ηγείται έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο στο -9 και σκορ 26-17.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Προμηθέας συνέχισε να είναι ανταγωνιστικός με τον Μπαζίνα να παίρνει τη σκυτάλη από τον Γκρέι και να δίνει λύσεις επιθετικά για τους Πατρινούς. Ο Λι με ένα απίθανο κάρφωμα περνώντας πάνω από τον Πόλικαπ, έκανε το 34-22 υπέρ του Ολυμπιακού δίνοντας και πάλι διψήφιο προβάδισμα στους ερυθρόλευκους. Από εκείνο το σημείο και έπειτα την μπαγκέτα πήρε ο Πίτερς που με 8 πόντους οδήγησε την επίθεση του Ολυμπιακού. Το δεύτερο δεκάλεπτο τελείωσε με τον Ολυμπιακό στο +13 και σκορ 49-36.

Στην τρίτη περίοδο ο Ολυμπιακός ανέβασε και πάλι την διαφορά στο +19 με τρίποντο του Γουόκαπ και σκορ 55-36, όμως οι Πατρινοί αντέδρασαν και πάλι με συνεχόμενα καλάθια του πόλικαπ από το low post και κάποια περιφεριεακά σουτ έφτασαν και πάλι στο -10 (61-51) στο 28’. Στη συνέχεια ανέλαβε δράση ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με συνεχόμενα καλάθια του ανέβασε τη διαφορά και πάλισ το _19 για τον Ολυμπιακό και σκορ 70-51, φτάνοντας παράλληλα τους 21 πόντους. Το τέλος της τρίτης περιόδου βρήκε τον Ολυμπιακό να προηγείται με +13 και 70-57.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Προμηθέας έκανε μια μεγάλη αντεπίθεση και έφτασε τον Ολυμπιακό στα… όριά του, φτάνοντας μέχρι και το -3, αλλά και το -4 και μάλιστα δύο φορές, με τους Μπαζίνα και Χάμοντς να σκοράρουν, όμως σε εκείνο το σημείο ο Κώστας Παπανικολάου έκανε δύο πολύ κρίσιμα κλεψίματα, στο ένα μάλιστα κάρφωσε και την μπάλα στον αιφνιδιασμό, ενώ σημείωσε και ένα μεγάλο τρίποντο από τη γωνία, κάνοντας το 83-72 και δίνοντας ουσιαστικά τον τίτλο στην ομάδα του. Το τέλος του ματς βρήκε τον Ολυμπιακό στο +9 και σκορ 92-83, να κατακτά ακόμα μία φορά το Super Cup, τέταρτη συνεχόμενη από το 2022 και έπειτα.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσιμπούρης, Τηγάνης, Μαρινάκης

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-17, 49-36, 70-53, 92-80

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 11 (2/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Βεζένκοβ 16 (5/5 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 3/6 βολές, 3 ριμπάουντ), Ντόρσεϊ 23 (3/4 δίποντα, 5/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ), Μιλουτίνοβ 6 (1/2 δίποντα, 4/4 βολές, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Φουρνιέ 5 (21/4 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Γουόρντ 3, Λι 2, Παπανικολάου 7 (1), Νετζήπογλου, Πίτερς 8 (2/5 δίποντα, 4/4 βολές), Χολ 11 (3/3 δίποντα, 5/5 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 μπλοκ)

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Λιμνιάτης): Χάμοντς 7 (2/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Κόουλμαν 2, ΜακΚάλουμ 14 (3/6 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 8/9 βολές, 8 ασίστ, 4 κλεψίματα), Γκρέι 11 (3/8 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2/3 βολές, 4 ασίστ), Σταυρακόπουλος, Πλώτας 6 (3/3 δίποντα, 0/3 τρίποντα), Μπαζίνας 17 (2/2 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 4/4 βολές, 5 ασίστ), Πρέκας 3 (1), Πόλικαπ 14 (7/7 δίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Μακούρα 9 (2/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ)