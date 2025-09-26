Χωρίς ΜακΚίσικ στον ημιτελικό του Super Cup ο Ολυμπιακός
Ο Σακίλ ΜακΚίσικ είναι αυτός που ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέλεξε να αφήσει εκτός δωδεκάδας ημιτελικού του Super Cup.
Ώρα για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς στο μπάσκετ, καθώς ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη μάχη του Super Cup. Οι πρωταθλητές Ελλάδας θα αντιμετωπίσουν την Καρδίτσα, το βράδυ της Παρασκευής (26/9, 20:30) στον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί στη Ρόδο.
Εκτός εξάδας ξένων για το σημερινό παιχνίδι μένει ο Σακίλ ΜακΚίσικ, στον πρώτο αγώνα της νέας χρονιάς για τους Πειραιώτες.
«Κόπηκε» ο Σακ
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα αφήσει εκτός τον 35χρονο Αμερικανό παίκτη και επέλεξε τους Λι, Φουρνιέ, Γουόρντ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ και Χολ για τις έξι θέσεις ξένων που μπορεί να χρησιμοποιήσει στο παιχνίδι με την Καρδίτσα.
