Super Cup: Οι διαιτητές των δύο ημιτελικών
Ορίστηκαν οι διαιτητές που θα διευθύνουν τους δύο ημιτελικούς του Super Cup.
Το Super Cup 2025 κάνει τζάμπολ σήμερα Παρασκευή (26/9) με τη διεξαγωγή των δύο ημιτελικών, ΑΕΚ – Προμηθέας Πάτρας στις 17:00 και Ολυμπιακός – Καρδίτσα στις 20:30.
Το πρωί της ημέρας των πρώτων δύο αγώνων, έγιναν γνωστοί οι διαιτητές των δύο αναμετρήσεων του Super Cup, καθώς η ΚΕΔ/ΕΟΚ ανακοίνωσε τους άρχοντες των αγώνων που θα κρίνουν το ζευγάρι του αυριανού (27/9, 20:00) τελικού.
Στο ΑΕΚ – Προμηθέας θα είναι οι Πουρσανίδης-Τηγάνης-Σκανδαλάκης και στο Ολυμπιακός – Καρδίτσα οι Τσιμπούρης-Μαρινάκης-Τσάνταλη.
Παρασκευή 26/9
ΚΓ Καλλιθέας 17.00 ΑΕΚ-Προμηθέας Π. Πουρσανίδης-Τηγάνης-Σκανδαλάκης (Αγγελής)
ΚΓ Καλλιθέας 20.30 Ολυμπιακός-Καρδίτσα Τσιμπούρης-Μαρινάκης-Τσάνταλη (Αγγελής)
