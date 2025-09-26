Super Cup: Οι διαιτητές των δύο ημιτελικών

Το Super Cup 2025 κάνει τζάμπολ σήμερα Παρασκευή (26/9) με τη διεξαγωγή των δύο ημιτελικών, ΑΕΚ – Προμηθέας Πάτρας στις 17:00 και Ολυμπιακός – Καρδίτσα στις 20:30.

Το πρωί της ημέρας των πρώτων δύο αγώνων, έγιναν γνωστοί οι διαιτητές των δύο αναμετρήσεων του Super Cup, καθώς η ΚΕΔ/ΕΟΚ ανακοίνωσε τους άρχοντες των αγώνων που θα κρίνουν το ζευγάρι του αυριανού (27/9, 20:00) τελικού.

Στο ΑΕΚ – Προμηθέας θα είναι οι Πουρσανίδης-Τηγάνης-Σκανδαλάκης και στο Ολυμπιακός – Καρδίτσα οι Τσιμπούρης-Μαρινάκης-Τσάνταλη.

Παρασκευή 26/9

ΚΓ Καλλιθέας 17.00 ΑΕΚ-Προμηθέας Π. Πουρσανίδης-Τηγάνης-Σκανδαλάκης (Αγγελής)

ΚΓ Καλλιθέας 20.30 Ολυμπιακός-Καρδίτσα Τσιμπούρης-Μαρινάκης-Τσάνταλη (Αγγελής)