Ξεκινά το Super Cup – Τζάμπολ στους ημιτελικούς

Ξεκινάει η δράση στο Stoiximan Super Cup της Ρόδου. Σήμερα Παρασκευή (26/9) αρχίζει η διοργάνωση με τη διεξαγωγή των δύο ημιτελικών. Αρχικά, στις 17:00 η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Προμηθέα Πάτρας. Λίγες ώρες αργότερα, στις 20:30, ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί κόντρα στην Καρδίτσα για το δεύτερο εισιτήριο στον μεγάλο τελικό.

Οι νικητές των δύο αυτών ζευγαριών θα πάρουν το «εισιτήριο» για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου (27/9), ο οποίος αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 20:00.

Ο Παναθηναϊκός λείπει από το φετινό Super Cup, συνεπώς το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την κατάκτηση της διοργάνωσης είναι ο Ολυμπιακός, με τους πρωταθλητές Ελλάδας να φιλοδοξούν να κάνουν δική τους την κούπα για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά.

Το πρόγραμμα του Stoiximan Super Cup 2025:

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου

17:00: ΑΕΚ – Προμηθέας

20:30: Ολυμπιακός – Καρδίτσα

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

20:00: Τελικός

Οι αγώνες του Stoiximan Super Cup 2025 θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από τα κανάλια της ΕΡΤ.