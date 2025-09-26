Ξεκινά το Super Cup – Τζάμπολ στους ημιτελικούς
Με τους ημιτελικούς ΑΕΚ – Προμηθέας και Ολυμπιακός – Καρδίτσα ξεκινά την Παρασκευή το Super Cup του μπάσκετ στη Ρόδο.
Ξεκινάει η δράση στο Stoiximan Super Cup της Ρόδου. Σήμερα Παρασκευή (26/9) αρχίζει η διοργάνωση με τη διεξαγωγή των δύο ημιτελικών. Αρχικά, στις 17:00 η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Προμηθέα Πάτρας. Λίγες ώρες αργότερα, στις 20:30, ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί κόντρα στην Καρδίτσα για το δεύτερο εισιτήριο στον μεγάλο τελικό.
Οι νικητές των δύο αυτών ζευγαριών θα πάρουν το «εισιτήριο» για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου (27/9), ο οποίος αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 20:00.
Ο Παναθηναϊκός λείπει από το φετινό Super Cup, συνεπώς το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την κατάκτηση της διοργάνωσης είναι ο Ολυμπιακός, με τους πρωταθλητές Ελλάδας να φιλοδοξούν να κάνουν δική τους την κούπα για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά.
Το πρόγραμμα του Stoiximan Super Cup 2025:
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου
17:00: ΑΕΚ – Προμηθέας
20:30: Ολυμπιακός – Καρδίτσα
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου
20:00: Τελικός
Οι αγώνες του Stoiximan Super Cup 2025 θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από τα κανάλια της ΕΡΤ.
