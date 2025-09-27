Παρτιζάν: Με Ολυμπιακό σε Βιέννη ή Μόναχο

Η Παρτιζάν θα αναγκαστεί στις αρχές του 2026 να δώσει δύο εντός έδρας αγώνες της EuroLeague εκτός Βελιγραδίου, λόγω της μη διαθεσιμότητας της Štark Arena.

«Τον Ιανουάριο έχουμε μια ιδιαίτερη κατάσταση, είμαστε υποχρεωμένοι να παίξουμε δύο εντός έδρας παιχνίδια της EuroLeague σε άλλη πόλη. Έχουμε μια ιδέα, αλλά όχι ακόμη οριστική απόφαση», δήλωσε ο πρόεδρος της ομάδας, Όστογια Μιγιάιλοβιτς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος είναι στις 13 Ιανουαρίου, ανήμερα της Σερβικής Πρωτοχρονιάς, η Παρτιζάν να υποδεχθεί τον Ολυμπιακό είτε στη Βιέννη είτε στο Μόναχο. Λίγες ημέρες αργότερα, ο αγώνας με τη Χάποελ αναμένεται να διεξαχθεί στη Λιουμπλιάνα ή στη Θεσσαλονίκη.

Ο Μιγιάιλοβιτς τόνισε ότι μέσα στις επόμενες τρεις εβδομάδες θα υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις.

Η απόφαση αυτή έχει διπλή διάσταση. Από τη μία, δημιουργεί προκλήσεις στην οργάνωση και τη μετακίνηση της ομάδας, στερώντας της την ισχυρή έδρα του Βελιγραδίου, που αποτελεί παραδοσιακά «φρούριο» για την Παρτιζάν. Η Štark Arena είναι συνώνυμη με την καυτή ατμόσφαιρα των οπαδών, και η απουσία τους μπορεί να μειώσει το πλεονέκτημα της ομάδας απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους.

Από την άλλη, πρόκειται για μια ευκαιρία εξωστρέφειας. Η Παρτιζάν διαθέτει μεγάλη βάση φιλάθλων στη διασπορά, ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Αυστρία και η Γερμανία, αλλά και στα Βαλκάνια. Η παρουσία σε Βιέννη, Μόναχο, Λιουμπλιάνα ή Θεσσαλονίκη μπορεί να μετατρέψει τα παιχνίδια σε πραγματικές γιορτές μπάσκετ και να ενισχύσει το brand της ομάδας σε διεθνές επίπεδο. Τουλάχιστον, αυτό λένε οι άνθρωποι της σερβικής ομάδας.

Σε οικονομικό επίπεδο, η διεξαγωγή αγώνων σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις μπορεί να αποφέρει αυξημένα έσοδα από εισιτήρια και χορηγίες, ενώ παράλληλα προβάλλει την Παρτιζάν ως έναν σύλλογο με διεθνή εμβέλεια.

Η προσωρινή «μετακόμιση» αποτελεί αναγκαστική λύση, αλλά ενδέχεται να αποδειχθεί στρατηγικό πλεονέκτημα. Εάν η Παρτιζάν καταφέρει να αξιοποιήσει την ενέργεια των οπαδών της στο εξωτερικό και να διαχειριστεί σωστά τα οργανωτικά βάρη, μπορεί να βγει κερδισμένη τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε επικοινωνιακό επίπεδο.

Για τον Ολυμπιακό, αν τελικά ισχύσει η μεταφορά έδρας, θα είναι αβαντάζ αφού δεν θα παίξει με την Παρτιζάν στην «καυτή» της έδρα.