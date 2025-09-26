Στην Παρτιζάν του Ομπράντοβιτς ο Μίκα Μούρινεν που ξεχώρισε στο Eurobasket 2025 (pic)
Παίκτης της Παρτίζαν κι επίσημα ο Μίκα Μούρινεν ο οποίος ξεχώρισε στο πρόσφατο Eurobasket. Πλέον θα βρίσκεται υπό την καθοδήγηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Μετά την αποχώρηση του Φρανκ Ντιλικινά για τον Ολυμπιακό, η Παρτίζαν αποφάσισε να προχωρήσει σε μια σημαντική προσθήκη επενδύοντας στο μέλλον της.
Συγκεκριμένα, οι Σέρβοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Μίκα Μούρινεν, ο οποίος αποφάσισε να αποχωρήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το «AZ Compass Prep» της Αριζόνα για να γυρίσει στην Ευρώπη και να αγωνιστεί στο κορυφαίο επίπεδο.
Το όνομα του Φινλανδού φόργουορντ/σέντερ ακούστηκε μέχρι και για τον Παναθηναϊκό, μετά από σχετικές δηλώσεις της μητέρας του, όμως το σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ήταν εκείνο που είχε συμφωνήσει μαζί του για να τον κάνει δικό του.
Ο 18χρονος τράβηξε όλα τα βλέμματα στο Eurobasket που ολοκληρώθηκε με την εντυπωσιακή αθλητικότητα του και πλέον θα έχει την ευκαιρία να αποδείξει πως αξίζει να βρίσκεται στο επίπεδο της Euroleague.
Welcome to black side of white city!⚫⚪#KKPartizan pic.twitter.com/sX5hwhp8pE
— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) September 26, 2025
