Αποκάλυψη για τον Μούρινεν: «Προτιμά το… στυλ του Παναθηναϊκού»

Μετά το σπουδαίο Eurobasket που πραγματοποίησε εκπληκτικές εμφανίσεις ο Μίκα Μούρινεν ετοιμάζεται να κάνει το μεγάλο βήμα. Η Παρτιζάν φέρεται να προσέγγισε τον 18χρονο φόργουορντ και δεν αποκλείεται να έρθει στην Ευρώπη για λογαριασμό των Σέρβων.

Μάλιστα, όλο αυτό φαίνεται να έχει προχωρήσει. Ο Μούρινεν έκανε follow τον επίσημο λογαριασμό της σερβικής ομάδας στο Instagram, μία κίνηση που δεν πέρασε απαρατήρητη από τους χρήστες των κοινωνικών δικτύων.

Ο 18χρονος φόργουορντ ξεχώρισε και ήταν από τους παίκτες που βοήθησαν τα μέγιστα για να πραγματοποιήσει η Εθνική Φινλανδίας την καλύτερη πορεία της ιστορίας της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: Συμμετοχή στον μικρό τελικό, ήττα από την Ελλάδα και 4η θέση, μετρώντας 6.6 πόντους και 1.9 ριμπάουντ σε μόλις 11 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο.

Μάλιστα, η μητέρα του σε δηλώσεις της προχώρησε σε μια αποκάλυψη αναφορικά το αγαπημένο του στυλ μπάσκετ και τον Παναθηναϊκό.

Τι ανέφερε η μητέρα του Μούρινεν

«Ας περιμένουμε να τελειώσουν οι διαπραγματεύσεις και να μπουν οι υπογραφές. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ο Μίκα θαύμαζε από μικρός το στιλ παιχνιδιού, για παράδειγμα μιας ομάδας EuroLeague στη Σερβία ή στον Παναθηναϊκό. Ένα πιο έντονο, πιο σκληρό μπάσκετ».

Και ο Παναθηναϊκός στην κούρσα για Μούρινεν

Σύμφωνα με δημοσίευμα του basketnews.com, οι δύο πιθανότεροι προορισμοί του «Slim Jesus» είναι η Παρτιζάν και ο Παναθηναϊκός, κάτι που βάζει νέα δεδομένα στον «χάρτη» της φετινής Euroleague.