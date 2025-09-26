Αποκάλυψη για τον Μούρινεν: «Προτιμά το… στυλ του Παναθηναϊκού»
Η μητέρα του Μίκα Μούρινεν αποκάλυψε το στυλ μπάσκετ που προτιμά ο «Slim Jesus» αλλά και την... προτίμησή του νέου Φινλανδού σταρ στον Παναθηναϊκό.
Μετά το σπουδαίο Eurobasket που πραγματοποίησε εκπληκτικές εμφανίσεις ο Μίκα Μούρινεν ετοιμάζεται να κάνει το μεγάλο βήμα. Η Παρτιζάν φέρεται να προσέγγισε τον 18χρονο φόργουορντ και δεν αποκλείεται να έρθει στην Ευρώπη για λογαριασμό των Σέρβων.
Μάλιστα, όλο αυτό φαίνεται να έχει προχωρήσει. Ο Μούρινεν έκανε follow τον επίσημο λογαριασμό της σερβικής ομάδας στο Instagram, μία κίνηση που δεν πέρασε απαρατήρητη από τους χρήστες των κοινωνικών δικτύων.
Ο 18χρονος φόργουορντ ξεχώρισε και ήταν από τους παίκτες που βοήθησαν τα μέγιστα για να πραγματοποιήσει η Εθνική Φινλανδίας την καλύτερη πορεία της ιστορίας της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: Συμμετοχή στον μικρό τελικό, ήττα από την Ελλάδα και 4η θέση, μετρώντας 6.6 πόντους και 1.9 ριμπάουντ σε μόλις 11 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο.
Μάλιστα, η μητέρα του σε δηλώσεις της προχώρησε σε μια αποκάλυψη αναφορικά το αγαπημένο του στυλ μπάσκετ και τον Παναθηναϊκό.
Τι ανέφερε η μητέρα του Μούρινεν
«Ας περιμένουμε να τελειώσουν οι διαπραγματεύσεις και να μπουν οι υπογραφές. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ο Μίκα θαύμαζε από μικρός το στιλ παιχνιδιού, για παράδειγμα μιας ομάδας EuroLeague στη Σερβία ή στον Παναθηναϊκό. Ένα πιο έντονο, πιο σκληρό μπάσκετ».
Και ο Παναθηναϊκός στην κούρσα για Μούρινεν
Σύμφωνα με δημοσίευμα του basketnews.com, οι δύο πιθανότεροι προορισμοί του «Slim Jesus» είναι η Παρτιζάν και ο Παναθηναϊκός, κάτι που βάζει νέα δεδομένα στον «χάρτη» της φετινής Euroleague.
Miika Muurinen will most likely continue his career in the EuroLeague with either Partizan or Panathinaikos 🔥
Which club would suit him the most? https://t.co/Bx74Cvwlht pic.twitter.com/jysBTXpEBl
— BasketNews (@BasketNews_com) September 26, 2025
- Κέρδισε… διπλά η Παολίνι: Μίλησε κινέζικα μετά τη νίκη της στο Πεκίνο και το κοινό τη λάτρεψε (vid)
- Ο Μουρίνιο απάντησε για Παυλίδη και Μπενζεμά: «Έχουμε καλή ομάδα…»
- Από τον Αντέ Μενσά στον Ντιλικίνα: Οι 8 Γάλλοι στην ιστορία του Ολυμπιακού
- Αποκάλυψη για τον Μούρινεν: «Προτιμά το… στυλ του Παναθηναϊκού»
- Χωρίς ΜακΚίσικ στον ημιτελικό του Super Cup ο Ολυμπιακός
- Η αποστολή του Ολυμπιακού ενόψει Λεβαδειακού: «Μέσα» Ζέλσον και Ροντινέι (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις