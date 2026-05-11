11.05.2026 | 10:39
Χανταϊός: Το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν για τον 70χρονο
Το 1566 σε νοσοκομεία της περιφέρειας Πειραιά και Αιγαίου
Τα Νέα της Αγοράς 11 Μαΐου 2026, 11:39

Το 1566 σε νοσοκομεία της περιφέρειας Πειραιά και Αιγαίου

Σε δημόσια νοσοκομεία του Πειραιά και της Δυτικής Αττικής εγκαθίσταται ένα νέο σημείο επαφής για τους πολίτες. Πρόκειται για τους Field Officers του 1566, εξειδικευμένα στελέχη που βρίσκονται μέσα στους χώρους των νοσοκομείων και βοηθούν ασθενείς και συνοδούς να κινηθούν πιο εύκολα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους

Η λογική είναι απλή: η πολυκαναλική εξυπηρέτηση του 1566 δεν περιορίζεται πλέον στο τηλέφωνο και στα ψηφιακά κανάλια, αλλά αποκτά και φυσική παρουσία μέσα στα νοσοκομεία. Οι Field Officers αποτελούν ένα ακόμη κανάλι εξυπηρέτησης για τους πολίτες, που εντάσσεται στο πλαίσιο των υπηρεσιών του 1566 και έχει ως στόχο την ευκολότερη και αμεσότερη πρόσβασή τους στο ΕΣΥ.

Τα στελέχη αυτά διαθέτουν εκπαίδευση στη διαχείριση ευαίσθητων καταστάσεων, γνώση των Υπηρεσιών Υγείας και δεξιότητες επικοινωνίας. Δεν υποκαθιστούν, αλλά υποστηρίζουν το ιατρικό, νοσηλευτικό ή διοικητικό προσωπικό και λειτουργούν συμπληρωματικά προς τις υφιστάμενες υπηρεσίες.

Στη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου το δίκτυο των Field Officers έχει ήδη «απλωθεί» σε πέντε Δημόσια Νοσοκομεία: το Πανεπιστημιακό Γ.Ν. «Αττικόν», το Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο», το Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά», το Γ.Ν. Νίκαιας Πειραιά «Αγ. Παντελεήμων» και το Γ.Ν. Δυτικής Αττικής. Οι πολίτες τους βρίσκουν συνήθως στα σημεία υποδοχής και σε τμήματα με αυξημένη κίνηση, όπου δίνουν πληροφορίες για τη λειτουργία των τμημάτων, καθοδηγούν προς τα κατάλληλα ιατρεία και απαντούν σε ερωτήματα ενημερωτικού χαρακτήρα, από διαδικασίες και ραντεβού μέχρι διοικητικά ζητήματα.

Σε μεγάλα νοσοκομεία το πλήθος των τμημάτων και των διαδικασιών μπορεί να αποπροσανατολίσει τον επισκέπτη, για αυτό και η ύπαρξη ενός στελέχους που δίνει άμεσες απαντήσεις κάνει σημαντική διαφορά. Ένα απλό ζήτημα, όπως το να βρεις το σωστό τμήμα ή να καταλάβεις μια διαδικασία, μπορεί διαφορετικά να οδηγήσει σε απώλεια πολύτιμου χρόνου.

Παράλληλα, το έργο των Field Officers αποφορτίζει τις διοικητικές υπηρεσίες των νοσοκομείων, αναλαμβάνοντας μεγάλο όγκο επαναλαμβανόμενων ερωτήσεων ενημερωτικού χαρακτήρα. Μειώνεται, έτσι, η πίεση στα γραφεία εξυπηρέτησης και η καθημερινή λειτουργία γίνεται πιο ομαλή.

Η δράση αυτή έχει χαρακτήρα στοχευμένης παρέμβασης για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης σε δημόσια νοσοκομεία, και η μέχρι τώρα ανταπόκριση, τόσο από τα νοσοκομειακά στελέχη όσο και από τους ίδιους τους πολίτες, είναι θετική.

Η υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

