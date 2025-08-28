Πρόεδρος Παρτιζάν: «Προς Βιέννη το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό»

Εκτός Βελιγραδίου θα διεξαχθεί το ματς της 22ης αγωνιστικής της Euroleague ανάμεσα σε Παρτιζάν και Ολυμπιακό.

Όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος των Σέρβων, Όστογια Μιχάιλοβιτς, στο παιχνίδι της 16ης Ιανουαρίου, οι ομάδες των Ομπράντοβιτς και Μπαρτζώκα θα κοντραριστούν κατά πάσα πιθανότητα στη Βιέννη, καθώς εκείνη την περίοδο θα διεξαχθεί στο Βελιγράδι το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο πρόεδρος της Παρτιζάν:

«Είμαστε υποχρεωμένοι να παίξουμε τρία παιχνίδια μακριά από την αρένα μας. Κοιτάζουμε προς τις μεγάλες μπασκετικές πόλεις, όπου έχουμε αρκετούς φιλάθλους μας εκεί.

Σκεφτόμαστε τη Βιέννη, το Μόναχο και μία άλλη πόλη, την οποία δεν μπορώ να αποκαλύψω επειδή δεν είναι ακόμα σίγουρο ότι μπορούμε να αγωνιστούμε εκεί.

Η σκέψη μας είναι να παίξουμε με τον Ολυμπιακό στη Βιέννη, όπου υπάρχει μεγάλη σερβική διασπορά που ζει εκεί.

Οι Αρχές της πόλης έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον να μας βοηθήσουν. Θα συζητήσω μαζί τους στο τέλος του μήνα. Σε ένα μήνα θα ξέρουμε πού θα δώσουμε αυτά τα παιχνίδια»