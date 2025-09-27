Μπαρτζώκας: «Δεν ήμασταν σοβαροί για 40’»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ μετά τη λήξη του παιχνιδιού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Προμηθέα, λέγοντας πως έχει σημασία ο τίτλος, καθώς είναι ο τέταρτος συνεχόμενος, αλλά και ο πρώτος για αυτή τη χρονιά.

Ο κόουτς των ερυθρόλευκων αναφέρθηκε και στην εικόνα κάποιων παικτών, οι οποίοι όπως υπογράμμισε έδειξαν σαν να βαριούνται μετά το +20 των Πειραιωτών.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μπαρτζώκας:

«Φυσικά και έχει αυτός ο τίτλος τη σημασία. Είναι τέσσερις που διεκδικούνται. Είμαι πολύ χαρούμενος για την ομάδα μας που κατακτήσαμε τον πρώτο τίτλο. Αυτό που είπα χθες ότι ήμασταν σοβαροί για 40 λεπτά, σήμερα δεν ήμασταν! Υπήρξε ένα διάστημα όταν πήραμε τη διαφορά των 20 πόντων, ο καθένας ήταν μη αποφασιστικός, ξέφευγε από το πλάνο του παιχνιδιού, έδειχναν αρκετοί από τους παίκτες μας ότι βαριόντουσαν και περίμεναν να τελειώσουν το παιχνίδι.

Ο Προμηθέας έβαλε μία πιεστική πεντάδα και έπαιξε καλή άμυνα από τους νεαρούς Έλληνες παίκτες, μείωσε στους 4. Εμείς διαχειριστήκαμε καλά μετά την κατάσταση, κυρίως με τον Παπανικολάου που ήταν κομβικός και “καθάρισε” το παιχνίδι. Είναι πολύ δύσκολο να είμαστε σταθεροί χωρίς να έχουμε σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή μας, αλλά πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι.

Πασάρουμε πολύ την μπάλα, έχουμε διαφορετικούς τρόπους να σκοράρουμε. Χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο και ειδικά με την ενσωμάτωση των νέων παικτών. Αυτό που θέλουμε είναι να είμαστε σταθερά καλοί στην Ευρώπη και στις κομβικές στιγμές της χρονιάς».