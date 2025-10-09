Euroleague: Με… κανονιά του Ναν έπεσε η Μπασκόνια (86-84 ο Παναθηναϊκός)

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας της Μπασκόνια με 86-84 για την τρίτη αγωνιστική της Euroleague. Σε ένα παιχνίδι που είχε δραματικό φινάλε, καθώς οι δύο ομάδες βρέθηκαν ισόπαλες στο 84-84 και ο Ναν με buzzer beater έδωσε τη νίκη στο σύνολο του Αταμάν τέσσερα δευτερόλεπτα πριν το τέλος.

«Ρεσιτάλ» από τον Ναν, ο οποίος έβαλε 30 πόντους με 9/13 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 3/3 βολές. Άξιοι συμπαραστάτες του ήταν και οι Οσμάν (20π., 8ριμπ.) και Ερνανγκόμεθ (15π., 8ριμπ.) οι οποίοι «υπέγραψαν» τη νίκη των πράσινων, που ήταν και η πρώτη στην έδρα της Μπασκόνια, μετά από 8 χρόνια.

Οι πράσινοι προηγήθηκαν στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού, έφτασαν ακόμη και στο +17 πριν τη λήξη της γ περιόδου, ωστόσο, η Μπασκόνια «ξέσπασε» στο τελευταίο δεκάλεπτο και το ματς… εκτυλίχθηκε σε θρίλερ, με τον Αμερικανό να «καθαρίζει» για τη νίκη. Κορυφαίοι για τους Βάσκους ήταν οι Ντιαλό και Καμπαρό, οι οποίοι έβαλαν από 16 πόντους.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το ματς με τους: Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χουάντσο και Γιούρτσεβεν στο αρχικό σχήμα. Οι πράσινοι προηγήθηκαν με 9-3 με τους Οσμάν και Ναν να έχουν πετύχει όλους τους πόντους του Τριφυλλιού στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Η Μπασκόνια αντέδρασε με την συνεισφορά των Νόουελ και Λουβαβού- Καμπαρό και μείωσε σε προσωρινά σε 7-9. Ακολούθως, το σύνολο του Αταμάν διεύρυνε ξανά το προβάδισμά του και έκανε το 18-9, ενώ το πρώτο δεκάλεπτο τελείωσε με 14-20 με τρίποντο του Λουβαβού- Καμπαρό.

Η δεύτερη περίοδος άρχισε με τον «καυτό» Λουβαβού- Καμπαρό που με δίποντο μείωσε κι άλλο τη διαφορά για την Μπασκόνια σε 16-20. Ωστόσο, στη συνέχεια του ματς ο φοβερός Οσμάν ήταν και πάλι εκεί με δύο σερί εύστοχα τρίποντα, «έγραψε» το 30-19. Ο Παναθηναικός είχε 1-7 πόντους υπέρ του στον αιφνιδιασμό και η διαφορά διευρύνθηκε κι άλλο με εύστοχες βολές του Ρογκαβόπουλου για το 32-19. Με ένα 5-0 και τρίποντο του Νόουελ η Μπασκόνια μείωσε στους 8 και ακολούθησε λάθος του Οσμάν που εκμεταλλέυτηκε ο Φόρεστ και ευστόχησε σε τρίποντο για το 32-37. Οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με 42-37 υπέρ των πράσινων, το οποίο διαμόρφωσε ο Χουάντσο με εύστοχες βολές από αντιαθλητικό σε βάρος του που έκανε ο Νόουελ.

Ο Παναθηναϊκός δέχτηκε ένα επιμέρους 7-0 στην εκκίνηση της τρίτης περιόδου, καθώς η Μπασκόνια προσπάθησε να αντιδράσει και η διαφορά έφτασε ακόμη και στον πόντο (41-42). Ωστόσο, ο Χουάντσο έφερε λύσεις για τους πράσινους και έκαμψε την αντίσταση των Βάσκων, αφού έβαλε πέντε σερί πόντους και έπειτα ο Ναν με τρίποντο έκανε το 58-47 με την ομάδα του να βρίσκεται μπροστά. Επίσης εκπληκτικός ήταν και ο Αμερικανός, αφού μέχρι εκείνη τη στιγμή του ματς είχε 3/5 τρίποντα και 12 πόντους μονάχα στη γ΄ περίοδο, ωστόσο ρεσιτάλ έδωσε ο Οσμάν, που έκλεισε το δεκάλεπτο με 20 πόντους και διαμόρφωσε το 56-71.

Φινάλε…με «θρίλερ» επιφύλαξε η τελευταία περίοδος. Η Μπασκόνια, «ψαλίδισε» τη διαφορά των πράσινων και πλησίασε στο 71-76. Οι Βάσκοι, συνέχισαν να κυνηγούν στο σκορ τους πράσινους και ισοφάρισαν για το 84-84, εκεί όπου ο Ναν, ευστόχησε τέσσερα δευτερόλεπτα πριν το τέλος και διαμόρφωσε το τελικό 86-84.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 14-20, 36-42, 56-71, 84-86