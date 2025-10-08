sports betsson
Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
08.10.2025 | 09:20
Στο «κόκκινο» Κηφισός και κέντρο Αθήνας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Αταμάν: «Ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλο ρόστερ, θα το βρούμε με τους ρόλους»
Euroleague 08 Οκτωβρίου 2025 | 11:11

Αταμάν: «Ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλο ρόστερ, θα το βρούμε με τους ρόλους»

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε λίγο πριν την αναχώρηση του Παναθηναϊκού για τη Βιτόρια και το ματς με τη Μπασκόνια.

Από το «Ελ. Βενιζέλος» αναχώρησε το πρωί της Τετάρτης (8/10) η αποστολή του Παναθηναϊκού, με προορισμό τη Βιτόρια, όπου θα αντιμετωπίσει τη Μπασκόνια, για την τρίτη αγωνιστική της Euroleague, με τον Εργκίν Αταμάν να μιλά λίγο πριν την επιβίβαση.

Ο Αταμάν αναφέρθηκε στο τι πρέπει να βελτιώσει η ομάδα του σε σχέση με τον αγώνα κόντρα στην Μπαρτσελόνα, ενώ τόνισε πως σε αυτό το σημείο της σεζόν οι νίκες έχουν σημασία, όχι οι εμφανίσεις.

Οι δηλώσεις του Αταμάν

Για το ματς με την Μπασκόνια: «Στη Euroleague κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Είναι αλήθεια ότι η Μπασκόνια δεν έχει νικήσει κάποιο ματς ακόμη, αλλά είναι και αλήθεια ότι έχασε το ματς με τον Ολυμπιακό στην έδρα της τα τελευταία λεπτά. Έχουν παίκτες σκόρερ και παίκτες που τρέχουν το γήπεδο. Έχουν λοιπόν ένα επικίνδυνο παιχνίδι τρανζίσιον. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να ελέγξουμε το παιχνίδι. Και κάθε νίκη, ειδικά εκτός έδρας, είναι πολύ σημαντική».

Για το πόσο εύκολο είναι να βελτιώνεται η ομάδα του: «Αυτή τη σεζόν η Euroleague είναι πολύ μεγάλη. Υπάρχουν 38 παιχνίδια. Και πιστεύω ότι εντάξει, ίσως δεν είχαμε χρόνο να προετοιμαστούμε γιατί οι περισσότεροι παίκτες ήταν στο Eurobasket και αμέσως μετά στην Αυστραλία ταξίδεψε η μισή ομάδα γιατί κάποιοι παίκτες παρέμειναν στην Αθήνα με πρόβλημα τραυματισμού αλλά κανένα πρόβλημα, γιατί τα παιχνίδια είναι πολλά. Πιστεύω λοιπόν ότι σε κάθε παιχνίδι οι παίκτες θα καταλαβαίνουν το σύστημά μας και κάθε παιχνίδι θα βελτιωνόμαστε στο παιχνίδι μας και θα είμαστε καλύτεροι. Φυσικά, κανείς τώρα στην Ευρωλίγκα, όπως βλέπετε, κανείς δεν είναι έτοιμος, κανείς δεν παίζει καλό μπάσκετ. Οπότε δεν είναι σημαντικό να είσαι πολύ καλός αυτή την περίοδο. Το πιο σημαντικό είναι να είμαστε πολύ καλοί στο δεύτερο μέρος της Euroleague. Αλλά τώρα είναι σημαντικό, είτε παίξεις καλά είτε όχι να προσπαθήσεις να βρει τρόπο να νικήσεις το παιχνίδι και να πάρεις τους δύο βαθμούς».

Για το τι πρέπει να βελτιώσει η ομάδα του σε σχέση με τον αγώνα κόντρα στην Μπαρτσελόνα: «Βέβαια, τώρα το πρόβλημά μας είναι η άμυνα. Αυτό είναι το κυρίως πρόβλημα. Αλλά η άμυνα είναι ομαδική δουλειά και η ομάδα πρέπει να δώσει περισσότερα παιχνίδια, πρέπει να προπονηθεί περισσότερο μαζί. Ελπίζω ότι σε κάθε παιχνίδι θα βελτιώνουμε την άμυνά μας γιατί και η άμυνά μας θα είναι πολύ σημαντική για το παιχνίδι μετάβασης στον αιφνιδιασμό».

Για το πόσο εύκολο είναι να μοιράσει τον χρόνο συμμετοχής: «Όλοι είναι υγιείς, οπότε τώρα είναι δύσκολο. Αλλά η σεζόν είναι πολύ μεγάλη. Έτσι θα ξέρουμε ότι κατά τη διάρκεια της σεζόν αν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα υγείας, πρόβλημα απόδοσης, θα είμαστε άνετοι λόγω του μεγάλου ρόστερ που έχουμε. Γιατί στόχος μας δεν είναι να κερδίσουμε ένα ή δύο παιχνίδια. Στόχος μας είναι να συμμετάσχουμε στο Final-4 και μετά να προσπαθήσουμε να κατακτήσουμε την Ευρωλίγκα. Έτσι, αν έχεις ένα τέτοιο ρόστερ κάθε φορά, θα είσαι άνετος. Φυσικά, είναι αλήθεια ότι δεν είναι εύκολο να διανεμηθούν δύο λεπτά. Και εντάξει, θα βρούμε τον τρόπο. Αλλά δεν νομίζω ότι η κατανομή των λεπτών για μένα είναι σημαντική για να κερδίσω το παιχνίδι. Ίσως κάποια παιχνίδια κάποιοι παίκτες δεν θα παίξουν, αλλά μετά ίσως στα άλλα παιχνίδια παίζουν 30, 35 λεπτά. Για μένα δεν είναι τόσο σημαντικό να δίνω λεπτά στον παίκτη, για μένα είναι σημαντικό να βρω τους καλύτερους παίκτες στο συγκεκριμένο παιχνίδι για να προσπαθήσω να κερδίσω το παιχνίδι».

Τράπεζες
JP Morgan: Ανεβάζει τις τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες – Βλέπει άνοδο έως 15%

JP Morgan: Ανεβάζει τις τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες – Βλέπει άνοδο έως 15%

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι έφερε την αναβάθμιση από τον FTSE Russell – Οι καταλύτες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι έφερε την αναβάθμιση από τον FTSE Russell – Οι καταλύτες

Δεμένεγας: «Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν ο καρκίνος» – Τι είπε για τον Τεντόγλου ο άνθρωπος που έκανε τον κήπο του στίβο (vid)
Άλλα Αθλήματα 08.10.25

«Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν ο καρκίνος» – Τι είπε για τον Τεντόγλου ο άνθρωπος που έκανε τον κήπο του στίβο (vid)

Ο Γιώργος Δεμένεγας, που έκανε τον κήπο του στίβο μίλησε για την ζωή του, την «μάχη» του με τον καρκίνο και για την σχέση του με τον Μίλτο Τεντόγλου.

Ποδόσφαιρο 08.10.25

Η Πόρτο καταγγέλει τον Παυλίδη (vid)

Ο πρόεδρος της Πόρτο, Αντρέ Βίλας Μπόας, ενημέρωσε για την πρόθεσή του να προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά του Βαγγέλη Παυλίδη, μετά το περιστατικό στο πρόσφατο ντέρμπι των «Δράκων» με τη Μπενφίκα.

Ολυμπιακός: Η κατάσταση του Φουρνιέ και η ευκαιρία που «δίνει» στον Γουόρντ (vids)
Euroleague 08.10.25

Η κατάσταση του Φουρνιέ και η ευκαιρία που «δίνει» στον Γουόρντ (vids)

Ο Τάισον Γουόρντ είναι η πιο… συνεπής μεταγραφή που έχει κάνει ο Ολυμπιακός (με βάση τους αριθμούς) και έχει μπροστά του μια ευκαιρία να αναλάβει ακόμη περισσότερες αρμοδιότητες, εφόσον δεν αγωνιστεί ο Φουρνιέ…

Φουρνιέ: «Θέλω να ολοκληρώσω την καριέρα μου στον Ολυμπιακό» – Τι είπε για Παναθηναϊκό και Euroleague
Euroleague 07.10.25

Φουρνιέ: «Θέλω να ολοκληρώσω την καριέρα μου στον Ολυμπιακό» – Τι είπε για Παναθηναϊκό και Euroleague

Ευτυχισμένος δηλώνει στον Ολυμπιακό ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος μιλώντας σε μέσο της πατρίδας του δήλωσε πως θέλει να κλείσει την καριέρα του στο Λιμάνι. Τι είπε για τους επεισοδιακούς τελικούς με τον Παναθηναϊκό και τον στόχο της κατάκτησης της Euroleague.

Πρόβλημα με Φουρνιέ στον Ολυμπιακό: Αμφίβολος ενόψει Ντουμπάι και Παναθηναϊκού
Euroleague 07.10.25

Πρόβλημα με Φουρνιέ στον Ολυμπιακό: Αμφίβολος ενόψει Ντουμπάι και Παναθηναϊκού

Ενοχλήσεις στην ποδοκνημική αντιμετωπίζει ο Εβάν Φουρνιέ, με αποτέλεσμα ο Γάλλος φόργουορντ να είναι αμφίβολος για τα ματς του Ολυμπιακού κόντρα σε Ντουμπάι και Παναθηναϊκό.

Μεγάλες αλλαγές στη Euroleague ενόψει: Το νέο φορμάτ που εξετάζεται
Μπάσκετ 06.10.25

Μεγάλες αλλαγές στη Euroleague ενόψει: Το νέο φορμάτ που εξετάζεται

Την αύξηση του αριθμού των ομάδων της Euroleague σε 24 ομάδες και τη δημιουργία δύο περιφερειών εξετάζουν σοβαρά οι ιθύνοντες της διοργάνωσης. Η σημαντική συνάντηση με FIBA, NBA που θα κρίνει πολλά.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Άλλα Αθλήματα 08.10.25

«Νανο-ενισχυμένο» ξίδι ενάντια στα υπερβακτήρια
Παράδοση και τεχνολογία 08.10.25

«Νανο-ενισχυμένο» ξίδι ενάντια στα υπερβακτήρια

Ερευνητές από τη Νορβηγία και την Αυστραλία ανέπτυξαν μια καινοτόμο θεραπεία η οποία μετατρέπει το ταπεινό ξίδι σε «υπερόπλο» ενάντια στις ανθεκτικές στα αντιβιοτικά λοιμώξεις

Γαλλία: «Υπάρχει η θέληση να περάσουμε έναν προϋπολογισμό πριν το τέλος του έτους» – Οι δηλώσεις Λεκορνί
Αναζητούμε λύση 08.10.25

«Υπάρχει η θέληση να περάσουμε έναν προϋπολογισμό πριν το τέλος του έτους» - Δηλώσεις Λεκρονί εν μέσω διαβουλεύσεων

Το βράδυ ο Σεμπαστιάν Λεκορνί θα παρουσιάσει στον Εμανουέλ Μακρόν το επίπεδο συμφωνίας με τα κόμματα με τα οποία διαπραγματεύεται προκειμένου να υπάρξει κυβέρνηση στη Γαλλία που θα κάνει οικονομικέ μεταρρυθμίσεις

Επανένταξη Κυριαζίδη στη ΚΟ της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 08.10.25

Επανένταξη Κυριαζίδη στη ΚΟ της ΝΔ

Μετά την επιστροφή του Δημήτρη Κυριαζίδη στα γαλάζια έδρανα η ΝΔ ανεβαίνει στους 156 βουλευτές

Η Πόρτο καταγγέλει τον Παυλίδη (vid)
Ποδόσφαιρο 08.10.25

Η Πόρτο καταγγέλει τον Παυλίδη (vid)

Ο πρόεδρος της Πόρτο, Αντρέ Βίλας Μπόας, ενημέρωσε για την πρόθεσή του να προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά του Βαγγέλη Παυλίδη, μετά το περιστατικό στο πρόσφατο ντέρμπι των «Δράκων» με τη Μπενφίκα.

Χατζηδάκης: «Μας αφορά περισσότερο το κόμμα Σαμαρά από το κόμμα Τσίπρα»
Περί μεταρρυθμίσεων 08.10.25

«Μας αφορά περισσότερο το κόμμα Σαμαρά από του Τσίπρα» - Κωστής Χατζηδάκης για τις πολιτικές εξελίξεις

«Άλλο θέμα ο προσωπικός σεβασμός προς το πρόσωπό του και άλλο οι αποφάσεις» τόνισε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ Κωστής Χατζηδάκης για το ενδεχόμενο να κληθεί ο Αντώνης Σαμαράς να επιστρέψει στο κόμμα

Κρήτη: Αναφορές για αιτήσεις μαϊμού μέσω ΚΥΔ στο «Αλλάζω θερμοσίφωνα» – Η σύνδεση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Νέα κομπίνα; 08.10.25

Αναφορές για αιτήσεις μαΐμού μέσω ΚΥΔ στο «Αλλάζω θερμοσίφωνα» -  Η σύνδεση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Πρόσωπα που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, φέρονται να έχουν ανάμιξη σε κομπίνα με αιτήσεις μαΐμού μέσω ΚΥΔ για το πρόγραμμα «αλλάζω θερμοσίφωνα»

«Δανεικές κάλτσες και βρώμικες τουαλέτες»: Εικόνες θλίψης και εγκατάλειψης στις ακαδημίες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 08.10.25

«Δανεικές κάλτσες και βρώμικες τουαλέτες»: Εικόνες θλίψης και εγκατάλειψης στις ακαδημίες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ενός κακού, μύρια έπονται στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αφού όπως φαίνεται τα προβλήματα της πρώτης ομάδας επεκτείνονται και σε επίπεδο ακαδημιών...

Η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται αποτελεσματικότητα, αλλά «σκοτώνει» τη δημιουργικότητα και την αυτενέργεια
Χαμένες ικανότητες; 08.10.25

Η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται αποτελεσματικότητα, αλλά «σκοτώνει» τη δημιουργικότητα και την αυτενέργεια

Η τεχνητή νοημοσύνη παρά την βοήθεια που παρέχει σε καθημερινές και εργασιακές δραστηριότητες, υπονομεύει τη δημιουργικότητα και τη λήψη πρωτοβουλιών

Αιτωλοακαρνανία: «Φαινόμενο που δύσκολα ανιχνεύεται» – Λέκκας για τον κρατήρα που άνοιξε ανάμεσα σε σπίτια
Συστάσεις προς κατοίκους 08.10.25

«Φαινόμενο που δύσκολα ανιχνεύεται» - Λέκκας για τον κρατήρα που άνοιξε ανάμεσα σε σπίτια στην Αιτωλοακαρνανία

Τα επιρρεπή στη διάβρωση πετρώματα της περιοχής επιτείνουν την εμφάνιση φαινομένων όπως η πρόσφατη καθίζηση με δημιουργία κρατήρα στην Αιτωλοακαρνανία, εξηγεί ο Ευθύμιος Λέκκας

