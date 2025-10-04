Ο… ανέτοιμος Σορτς και το δύσκολο έργο του Αταμάν (vids)

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 100αρα από την Μπαρτσελόνα στο ΟΑΚΑ (103-96) στο δεύτερο παιχνίδι της πρώτης «διαβολοβδομάδας» της Euroleague, σε ένα παιχνίδι που λειτούργησαν πολλά πράγματα λάθος από την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Ο Τούρκος προπονητής άρχισε από νωρίς τα… mind games, καθώς στις δηλώσεις του ξεκαθάρισε ότι ο Παναθηναϊκός παίζει χειρότερα από τα δύο προηγούμενα χρόνια και ότι με αυτό τον τρόπο δεν θα περάσει ούτε στα play off, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η αγωνιστική κατάσταση του Τι Τζέι Σορτς σε αυτά τα δύο πρώτα παιχνίδια με το τριφύλλι.

Ο Αμερικανός γκαρντ που πέρσι πραγματοποίησε ονειρική χρονιά με τη φανέλα της Παρί και πήγε μέχρι και τα play off με τη «σταχτοπούτα» της Euroleague, ενώ κατέκτησε και το γαλλικό πρωτάθλημα, πήρε μια σπουδαία μεταγραφή στον Παναθηναϊκό σε ένα «χρυσό» deal που θα του αποφέρει περίπου 2-2.5 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι οι πρώτοι μήνες του στον Παναθηναϊκό δεν έχουν ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο, με τον Σορτς να είναι άρρωστος σε μεγάλο διάστημα της προετοιμασίας με τους πράσινους.

Ο Σορτς μπορεί να ήταν στην 12αδα του Παναθηναϊκού στα δύο ματς της «διαβολοβδομάδας» με Μπάγερν και Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, όμως έπαιξε 10 και 11 λεπτά αντίστοιχα στα δύο παιχνίδια και φάνηκε εντελώς εκτός ρυθμού. Με τους Βαυαρούς είχε 0 πόντους και 3 ασίστ με ένα λάθος, ενώ με την Μπαρτσελόνα είχε 4 πόντους με 1/3 εντός πεδιάς και 2/3 βολές, αλλά και 2 λάθη, δείχνοντας πως ακόμη ψάχνεται.

Ο ρόλος του Σορτς στον Παναθηναϊκό

Ο Σορτς εκτός από το γεγονός ότι έχει κάνει ουσιαστικά λίγες προπονήσεις σε φουλ ρυθμούς με τον Παναθηναϊκό και τους υπόλοιπους παίκτες, φαίνεται ότι ακόμη προσπαθεί να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και στον ρόλο του στο τριφύλλι.

Ουσιαστικά, από εκεί που ήταν ο απόλυτος οργανωτής και γκαρντ που λάμβανε αποφάσεις στην Παρί, βρέθηκε σε ένα υπερπλήρες ρόστερ που δεν θα είναι το πρώτο «βιολι» δεδομένα, με αποτέλεσμα να ψάχνει να βρει τον ρόλο του στην ομάδα.

Ο Αταμάν προσπαθεί να τον εντάξει σιγά σιγά στο ροτέισον και αυτή τη στιγμή ο Σορτς λόγω και της ασθένειας που πέρασε είναι στη σειρά των γκαρντ του Παναθηναϊκού πίσω από τους Ναν, Σλούκα και Γκραντ, όμως ακόμη δεν έχει βρει τα πατήματα του, με τον Τούρκο προπονητή να έχει να λύσει μια δύσκολη «εξίσωση» σχετικά με το πως θα χωρέσει όλους τους παίκτες και κυρίως να τους κρατήσει ευχαριστημένους…