Συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το πρώτο παιχνίδι της Euroleague, απέναντι στην Μπάγερν, την Τρίτη (30/9). Στο πλαίσιο της media day των «πρασίνων», η Euroleague δημοσίευσε στα social media τη… μύηση των νέων παικτών της ομάδας, Τι Τζέι Σορτς και Ρισόν Χολμς, στην ελληνική κουζίνα.

Οι δύο παίκτες δοκίμασαν αρχικά σπανακόπιτα, την οποία εκτίμησαν ιδιαίτερα, με τον Χολμς να δηλώνει ότι θα χρειάζεται να τρώει… δύο πριν τους αγώνες. Στη συνέχεια, δοκίμασαν χωριάτικη σαλάτα, ωστόσο οι δύο τους δεν… τρελαίνονται για σαλάτες και της βάλανε τη χαμηλότερη βαθμολογία.

Αυτό που λάτρεψαν και οι δύο ήταν το γλυκό, καθώς δοκίμασαν γαλακτομπούρεκο και το βαθμολόγησαν και οι δύο με 10/10, με τον Χολμς να λέει ότι θα αρέσει πολύ και στον γιο του, ενώ ο Σορτς ήθελε να το… πάρουν μακριά του για να μην το φάει όλο.

Δείτε την ανάρτηση της Euroleague με Σορτς και Χολμς: