Σερβικά ΜΜΕ: «Ο Λεσόρ δεν υπολογίζεται από τον Αταμάν»

Ο Παναθηναϊκός μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα στο ΟΑΚΑ, μπαίνει σε ρυθμούς πρωταθλήματος και Stoiximan GBL, καθώς θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ εντός έδρας και ψάχνει την ιδανική πρεμιέρα. Ο Εργκίν Αταμάν ανακοίνωσε την οκτάδα των ξένων του τριφυλλιού για το πρωτάθλημα πριν μερικές μέρες και άφησε εκτός τον Ματίας Λεσόρ, που δεν είναι έτοιμος και χρειάζεται ακόμη αρκετό χρόνο για να επανέλθει.

Η απουσία του Γάλλου σέντερ από την οκτάδα έγινε θέμα στη Σερβία με το «Meridian Sport» να αναφέρεται στην απόφαση του Τούρκου προπονητή, αλλά και στην κατάσταση του παίκτη και να τονίζει ότι δεν τον υπολογίζει.

Μετά τον τραυματισμό του πέρσι και τη συμμετοχή του στο Final Four, ο Λεσόρ υπέστη υποτροπή και έχει μείνει εκτός πάνω από 4-5 μήνες και η επιστροφή του φαίνεται πως αργεί πολύ, με τους Σέρβους να ανάβουν… φωτιές για το πότε θα επιστρέψει στη δράση.

Ο Αταμάν και η απόφαση για Λεσόρ

Όπως σημειώνεται στο σχετικό δημοσίευμα, ο Εργκίν Αταμάν αναγκάστηκε να αφήσει εκτός λίστας έναν μη Έλληνα παίκτη, και η απόφαση αφορούσε τον Γάλλο σέντερ. Το ρεπορτάζ επισημαίνει πως η κίνηση αυτή δεν θεωρείται έκπληξη, καθώς ο Λεσόρ δεν είναι ακόμη έτοιμος να αγωνιστεί, ενώ υπενθυμίζεται ότι οι ομάδες έχουν το δικαίωμα τριών αλλαγών στον πρώτο και δύο στον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος.

Έτσι, ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει τη σεζόν στη Stoiximan GBL υπολογίζοντας στους Κέντρικ Ναν, Τι Τζέι Σορτς, Τζέντι Όσμαν, Τζέριαν Γκραντ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ρισόν Χολμς, Ομέρ Γιουρτσέβεν και Μάριους Γκριγκόνις και το «Meridian Sport» ξεκαθαρίζει πως ο Λεσόρ έχει σοβαρό θέμα για να μην είναι μέσα στη λίστα, κάτι που σημαίνει ότι αργεί και η επιστροφή του.