Μήνυμα επιστροφής από τον Λεσόρ: «Πέσε κάτω, σήκω ξανά και πάλεψε σκληρότερα»

Ο τραυματισμός του Ματίας Λεσόρ στην αναμέτρηση με την Μπασκόνια στην κανονική περίοδο της Euroleague προκάλεσε σοβαρό πρόβλημα στον Παναθηναϊκό και ο Γάλλος σέντερ ακόμα προσπαθεί να πραγματοποιήσει την επιστροφή του.

Ο 29χρονος αγωνίστηκε ξανά στο Final Four, ωστόσο δεν ήταν ακόμα στο 100% και τέθηκε ξανά εκτός δράσης, με την περίοδο επιστροφής του να παραμένει άγνωστη. Θυμίζουμε ότι ο Λεσόρ τέθηκε εκτός Eurobasket με τη Γαλλία, ενώ δεν ταξίδεψε ούτε στην Αυστραλία για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Στην τελευταία του δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Γάλλος μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο από τους τελευταίους μήνες, ενώ έδωσε το μήνυμά του ενόψει της πολυαναμενόμενης επιστροφής στην αγωνιστική δράση.

Συγκεκριμένα, το μήνυμα του Λεσόρ ανέφερε: «Όλα γίνονται για κάποιον λόγο, σαν τον χρόνο που έχει τέσσερις εποχές. Πάλεψε σκληρά. Πέσε κάτω. Σήκω ξανά και πάλεψε σκληρότερα για την αποστολή σου».

Η σχετική ανάρτηση