Λεσόρ: «Στον Αταμάν αρέσει η θάλασσα, η ώρα προπόνησης εξαρτάται από το αν έχει ηλιοφάνεια»

Για την αγάπη του Εργκίν Αταμάν να πηγαίνει στην παραλία μίλησε ο Ματίας Λεσόρ.

Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού, παραχώρησε συνέντευξη στο σερβικό «6.75 range» και αναφέρθηκε στο πόσο πολύ αρέσει στον προπονητή του η κολύμβηση, ενώ πρόσθεσε ότι η ώρα που διεξάγεται η προπόνηση της ομάδας καθορίζεται από τον καιρό, καθώς σε περίπτωση ηλιόλουστης ημέρας, ο Τούρκος τεχνικός μπορεί το πρωί να πάει για μπάνιο.

«Αρέσει στον Αταμάν να πηγαίνει στην παραλία. Του αρέσει πραγματικά. Κάτι που σημαίνει ότι η ώρα της προπόνησης εξαρτάται από το αν αύριο έχει ηλιοφάνεια ή όχι. Αν δεν έχει ήλιο, προπονούμαστε το πρωί. Αν έχει ηλιοφάνεια μπορεί να πάει στην παραλία το πρωί, οπότε προπονούμαστε το απόγευμα», ανέφερε ο Λεσόρ.

Ο Αταμάν έχει παραδεχτεί επίσης το πόσο του αρέσει η κολύμβηση, ενώ δεν… πτοείται από τον καιρό και πηγαίνει χειμώνα-καλοκαίρι. «Είμαι ένας άνθρωπος που αγαπάει τη θάλασσα και το κολύμπι. Εδώ μπορώ να κολυμπήσω για 12 μήνες. Κάποιες φορές ο κόσμος εκπλήσσεται όταν με βλέπει στην παραλία», είχε δηλώσει ο Τούρκος τεχνικός σε μέσο της χώρας του το 2024.

Δείτε το σχόλιο του Λεσόρ για τον Αταμάν στο 1:01.00 του βίντεο

Ο Λεσόρ δεν έχει αγωνιστεί ακόμα στη φετινή σεζόν, καθώς δεν βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη πέρσι.