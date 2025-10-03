Λεσόρ: «Στον Αταμάν αρέσει η θάλασσα, η ώρα προπόνησης εξαρτάται από το αν έχει ηλιοφάνεια»
Ο σέντερ του Παναθηναϊκού, Ματίας Λεσόρ, μίλησε σε σέρβικο μέσο και αναφέρθηκε στον Εργκίν Αταμάν και την αγάπη του για τη θάλασσα και την κολύμβηση.
Για την αγάπη του Εργκίν Αταμάν να πηγαίνει στην παραλία μίλησε ο Ματίας Λεσόρ.
Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού, παραχώρησε συνέντευξη στο σερβικό «6.75 range» και αναφέρθηκε στο πόσο πολύ αρέσει στον προπονητή του η κολύμβηση, ενώ πρόσθεσε ότι η ώρα που διεξάγεται η προπόνηση της ομάδας καθορίζεται από τον καιρό, καθώς σε περίπτωση ηλιόλουστης ημέρας, ο Τούρκος τεχνικός μπορεί το πρωί να πάει για μπάνιο.
«Αρέσει στον Αταμάν να πηγαίνει στην παραλία. Του αρέσει πραγματικά. Κάτι που σημαίνει ότι η ώρα της προπόνησης εξαρτάται από το αν αύριο έχει ηλιοφάνεια ή όχι. Αν δεν έχει ήλιο, προπονούμαστε το πρωί. Αν έχει ηλιοφάνεια μπορεί να πάει στην παραλία το πρωί, οπότε προπονούμαστε το απόγευμα», ανέφερε ο Λεσόρ.
Ο Αταμάν έχει παραδεχτεί επίσης το πόσο του αρέσει η κολύμβηση, ενώ δεν… πτοείται από τον καιρό και πηγαίνει χειμώνα-καλοκαίρι. «Είμαι ένας άνθρωπος που αγαπάει τη θάλασσα και το κολύμπι. Εδώ μπορώ να κολυμπήσω για 12 μήνες. Κάποιες φορές ο κόσμος εκπλήσσεται όταν με βλέπει στην παραλία», είχε δηλώσει ο Τούρκος τεχνικός σε μέσο της χώρας του το 2024.
Δείτε το σχόλιο του Λεσόρ για τον Αταμάν στο 1:01.00 του βίντεο
Ο Λεσόρ δεν έχει αγωνιστεί ακόμα στη φετινή σεζόν, καθώς δεν βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη πέρσι.
