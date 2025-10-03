Το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρασκευή (3/10, 21:15) την Μπαρτσελόνα, για τη 2η αγωνιστική της Euroleague.

Μετά το νικηφόρο ξεκίνημα απέναντι στην Μπάγερν (87-79), η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θέλει να συνεχίσει δυνατά την πορεία της στη διοργάνωση, και η πράσινη ΚΑΕ έστειλε μήνυμα στον κόσμο που θα βρεθεί στο «Telekom Center Athens» για το παιχνίδι με τους Καταλανούς.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός ζήτησε από τους οπαδούς του να γεμίσουν το γήπεδο και να γίνουν ο έκτος παίκτης της ομάδας με τη φωνή τους, με στόχο τη νίκη.

Το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

«Σήμερα φέρνουμε και υψώνουμε όλοι τα κασκόλ μας και γεμίζουμε το «σπίτι» μας με φωνή και πάθος! Δημιουργούμε μία μοναδική ατμόσφαιρα και γινόμαστε ο έκτος παίκτης για την ομάδα μας! ΟΛΟΙ μαζί για τη νίκη!»

Για το 2/2 οι Πράσινοι στο ξεκίνημα της Euroleague

Σε ένα κλασικό ντέρμπι των ευρωπαϊκών παρκέ, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θέλει να κλείσει ιδανικά αυτή την πρώτη διπλή «στροφή» στην κορυφαία μπασκετική λίγκα της Ευρώπης, διπλασιάζοντας τις νίκες του -μετά το «σβηστό» 87-79 επί της Μπάγερν την Τρίτη- και διατηρώντας παράλληλα «αλώβητη» την έδρα του κατά την πρώτη «διαβολοβδομάδα» του προγράμματος.

Το ματς απέναντι στους «μπλαουγκράνα» είναι φυσικά αυξημένης δυσκολίας σε σχέση με αυτό απέναντι στους Γερμανούς, το οποίο πρακτικά «καθάρισε» με την τρομερή εμφάνισή του (21 πόντους / 10 ασίστ) ο Κέντρικ Ναν. Παρότι ακόμη η καταλανική ομάδα «ψάχνεται», η ποιότητα και η εμπειρία στο ρόστερ της είναι δεδομένη και οι «πράσινοι» θα πρέπει να είναι πολύ πιο συγκεντρωμένοι και αποτελεσματικοί για να πάρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα και να κάνουν το 2/2 στο ξεκίνημα της σεζόν.

Το καλοκαίρι που πέρασε, η Μπαρτσελόνα πρόσθεσε πολύ ποιοτικούς παίκτες στην ομάδα της, όπως ο Σενγκέλια και ο Κλάιμπερν, ωστόσο υπήρξαν και απώλειες, με σημαντικότερες αυτές των Πάρκερ και Αμπρίνες. Η πρεμιέρα και η εύκολη ήττα της από τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Βουλγαρία με 103-87 είναι ήδη στο χρονοντούλαπο και είναι δεδομένο πως η «Μπάρτσα» θα ψάξει το πρώτο της ροζ φύλλο αγώνα στη σεζόν, στο Μαρούσι.

Ως προς τα αγωνιστικά νέα των δύο ομάδων, ο Τσέντι Οσμάν προπονήθηκε κανονικά και θα είναι στη διάθεση του Αταμάν, με μοναδική απουσία του «τριφυλλιού» αυτή του Λεσόρ. Αντίθετα, για τη Μπαρτσελόνα εκτός είναι ο Χουάν Νούνιεθ με μακροχρόνιο τραυματισμό.

Διαιτητές του αγώνα είναι οι Ρόμπερτ Λοτερμόζερ, Μιλιβόγε Γιόβτσιτς και Σάσο Πέτεκ.