Παναθηναϊκός: Οι 8 ξένοι που δήλωσε ο Αταμάν για την Stoiximan GBL

Η πρεμιέρα της Stoiximan GBL βρίσκεται προ των πυλών και οι ομάδες δήλωσαν στη διοργανώτρια αρχή τη λίστα των παικτών που θα έχουν στη διάθεσή τους στα ματς του πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ (5/10, 16:00) και έκανε γνωστή την 8αδα των ξένων παικτών, εκ των οποίων οι 6 θα είναι διαθέσιμοι για τον Εργκίν Αταμάν.

Όπως ήταν φυσικό, ο Ματίας Λεσόρ έμεινε εκτός, καθώς δεν είναι ακόμα στο 100% της φυσικής του κατάστασης και αναμένεται να επιστρέψει στα παρκέ από το Νοέμβριο.

Έτσι, οι 8 ξένοι απαρτίζονται από τους: Τι Τζέι Σορτς, Ρισόν Χολμς, Τσέντι Όσμαν, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Μάριους Γκριγκόνις, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Υπενθυμίζουμε πως κάθε ομάδα έχει δικαίωμα για τρεις αλλαγές στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος και δύο στον δεύτερο γύρο.

Παναθηναϊκός: «Υψώνουμε όλοι τα κασκόλ μας και γεμίζουμε το σπίτι μας»

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπαρτσελόνα (3/10, 21:15), για τη 2η αγωνιστική της Euroleague.

Μετά το νικηφόρο ξεκίνημα απέναντι στην Μπάγερν (87-79), η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θέλει να συνεχίσει δυνατά την πορεία της στη διοργάνωση, και η πράσινη ΚΑΕ έστειλε μήνυμα στον κόσμο που θα βρεθεί στο «Telekom Center Athens» για το παιχνίδι με τους Καταλανούς.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός ζήτησε από τους οπαδούς του να γεμίσουν το γήπεδο και να γίνουν ο έκτος παίκτης της ομάδας με τη φωνή τους, με στόχο τη νίκη.

Το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Σήμερα φέρνουμε και υψώνουμε όλοι τα κασκόλ μας και γεμίζουμε το «σπίτι» μας με φωνή και πάθος! Δημιουργούμε μία μοναδική ατμόσφαιρα και γινόμαστε ο έκτος παίκτης για την ομάδα μας! ΟΛΟΙ μαζί για τη νίκη!»