Stoiximan GBL: Οι διαιτητές της πρεμιέρας του πρωταθλήματος

Το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ επιστρέφει αυτό το Σαββατοκύριακο, με το τζάμπολ της Basket League, με την ΚΕΔ/ΕΟΚ να ανακοινώνει τους διαιτητές και τους κομισάριους των παιχνιδιών της 1ης αγωνιστικής.

Ξεχωρίζει φυσικά το ματς ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ, όπου θα σφυρίξουν οι Συμεωνίδης, Κατραχούρας και Αγγελής, ενώ στο Μαρούσι–Ολυμπιακός ορίστηκαν οι Τσαρούχα, Ζακεστίδης και Μπακάλης.

Αναλυτικά, οι διαιτητές της πρεμιέρας:

Σάββατο 4 Οκτωβρίου

Πανιώνιος – Περιστέρι (19:30, γήπεδο Μ. Λιούγκας): Πιτσίλκας, Αγραφιώτης, Λουλουδιάδης (κομισάριος: Νηγιάννης)

Ηρακλής – Προμηθέας (19:00, Ιβανώφειο): Π. Πουρσανίδης, Τσολάκος, Χριστινάκης (Λαζαρίδης)

Κολοσσός Ρόδου – ΑΕΚ (16:00, Καλλιθέας): Τζιοπάνος, Μαγκλογιάννης, Μηλαπίδης (Κουλούρης)

Καρδίτσα – Άρης (16:00, Γ. Μπουρούσης): Παπαπέτρου, Καρπάνος, Τεφτίκης (Τέγα)

Κυριακή 5 Οκτωβρίου

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (16:00, ΟΑΚΑ): Συμεωνίδης, Κατραχούρας, Αγγελής (Μωϋσιάδης)

Μαρούσι – Ολυμπιακός (13:00, Αγ. Θωμά): Τσαρούχα, Ζακεστίδης, Μπακάλης (Παυλόπουλος)