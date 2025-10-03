sports betsson
Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
03.10.2025 | 14:07
Τραγωδία στην Αμαλιάδα: Φορτηγό παρέσυρε ηλικιωμένη και τη σκότωσε
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Stoiximan GBL: Οι διαιτητές της πρεμιέρας του πρωταθλήματος
Μπάσκετ 03 Οκτωβρίου 2025 | 13:47

Stoiximan GBL: Οι διαιτητές της πρεμιέρας του πρωταθλήματος

Ορίστηκαν οι διαιτητές που θα διευθύνουν τους αγώνες της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος μπάσκετ.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Υγεία του εγκεφάλου: Τα 2 κοινά ροφήματα που ξεχωρίζουν

Υγεία του εγκεφάλου: Τα 2 κοινά ροφήματα που ξεχωρίζουν

Spotlight

Το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ επιστρέφει αυτό το Σαββατοκύριακο, με το τζάμπολ της Basket League, με την ΚΕΔ/ΕΟΚ να ανακοινώνει τους διαιτητές και τους κομισάριους των παιχνιδιών της 1ης αγωνιστικής.

Ξεχωρίζει φυσικά το ματς ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ, όπου θα σφυρίξουν οι Συμεωνίδης, Κατραχούρας και Αγγελής, ενώ στο Μαρούσι–Ολυμπιακός ορίστηκαν οι Τσαρούχα, Ζακεστίδης και Μπακάλης.

Αναλυτικά, οι διαιτητές της πρεμιέρας:

Σάββατο 4 Οκτωβρίου

Πανιώνιος – Περιστέρι (19:30, γήπεδο Μ. Λιούγκας): Πιτσίλκας, Αγραφιώτης, Λουλουδιάδης (κομισάριος: Νηγιάννης)

Ηρακλής – Προμηθέας (19:00, Ιβανώφειο): Π. Πουρσανίδης, Τσολάκος, Χριστινάκης (Λαζαρίδης)

Κολοσσός Ρόδου – ΑΕΚ (16:00, Καλλιθέας): Τζιοπάνος, Μαγκλογιάννης, Μηλαπίδης (Κουλούρης)

Καρδίτσα – Άρης (16:00, Γ. Μπουρούσης): Παπαπέτρου, Καρπάνος, Τεφτίκης (Τέγα)

Κυριακή 5 Οκτωβρίου

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (16:00, ΟΑΚΑ): Συμεωνίδης, Κατραχούρας, Αγγελής (Μωϋσιάδης)

Μαρούσι – Ολυμπιακός (13:00, Αγ. Θωμά): Τσαρούχα, Ζακεστίδης, Μπακάλης (Παυλόπουλος)

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: «Πράσινο φως» στην πρόταση της Euronext για το Χρηματιστήριο Αθηνών

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: «Πράσινο φως» στην πρόταση της Euronext για το Χρηματιστήριο Αθηνών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Υγεία του εγκεφάλου: Τα 2 κοινά ροφήματα που ξεχωρίζουν

Υγεία του εγκεφάλου: Τα 2 κοινά ροφήματα που ξεχωρίζουν

Business
Γιώργος Περιστέρης: «Η ισχυρή ανάπτυξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα συνεχιστεί»

Γιώργος Περιστέρης: «Η ισχυρή ανάπτυξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα συνεχιστεί»

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 03.10.25

ΠΑΟΚ: Προβλήματα για Ιβάνουσετς και Τσάλοφ ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Ο ΠΑΟΚ προπονήθηκε στην Ισπανία, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να μην έχει στη διάθεσή του τους Λούκα Ιβανούσετς και Φέντορ Τσάλοφ που αντιμετώπισαν προβλήματα τραυματισμών την Πέμπτη.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 03.10.25

Φιλανθρωπικό τουρ του Μέσι στην Ινδία (pic)

Σε εκδηλώσεις και τουρνουά φιλανθρωπικού χαρακτήρα που θα διεξαχθούν σε διάφορες πόλεις της Ινδίας θα συμμετάσχει ο Λιονέλ Μέσι τον προσεχή Δεκέμβριο.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός 03.10.25

Η επικοινωνία δεν λύνει τα προβλήματα στο ποδόσφαιρο

Η διοίκηση του Παναθηναϊκού δεσμεύτηκε στις 16 Σεπτεμβρίου για ενέργειες που θα ενισχύσουν τον σύλλογο. Τρεις εβδομάδες αργότερα, απλώς υπήρξε μία επικοινωνιακή διαχείριση της κατάστασης...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
betson_textlink
Stream sports
Ειρωνεύτηκε δημοσιογράφο ο έξαλλος Ομπράντοβιτς: «Είμαι loser…» (vid)
Euroleague 03.10.25

Ειρωνεύτηκε δημοσιογράφο ο έξαλλος Ομπράντοβιτς: «Είμαι loser…» (vid)

Η κριτική που ασκείται στην Παρτιζάν στο σημείο αυτό της σεζόν εξόργισε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος απάντησε ειρωνικά σε δημοσιογράφο μετά τη νίκη επί της Αρμάνι Μιλάνο για την 2η αγωνιστική της Euroleague.

Σύνταξη
Το «black out» και το 3-1
On Field 03.10.25

Το «black out» και το 3-1

Ο Ολυμπιακός «πλήρωσε» το κακό τέταρτο δεκάλεπτο και ηττήθηκε στην Μαδρίτη, αλλά έχει μπροστά του το… 3-1

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 02.10.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός για τη 2η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Αταμάν: «Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα σκληρό παιχνίδι»
Euroleague 02.10.25

Αταμάν: «Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα σκληρό παιχνίδι»

Ο Εργκίν Αταμάν περιμένει δύσκολο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό απέναντι στη Μπαρτσελόνα, ζητώντας από τους παίκτες του συγκέντρωση και σωστή νοοτροπία. - Τι είπε ο Τούρκος για την κατάσταση του Οσμάν.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Πλημμύρισε ξανά το ΣΕΦ από τη βροχή (pic)
Euroleague 02.10.25

Πλημμύρισε ξανά το ΣΕΦ από τη βροχή (pic)

Νέα προβλήματα με το ΣΕΦ, καθώς το γήπεδο πλημμύρισε ξανά από τη βροχόπτωση που πλήττει την Αττική – Δεν έχει παραδοθεί το γήπεδο ακόμα στην ΚΑΕ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Θεοδωρικάκος – Μπρατάκος: Το νέο παραγωγικό πρότυπο και η θεσμική σταθερότητα στο επίκεντρο της συνάντησης
Τι άλλο συζητήθηκε 03.10.25

Το νέο παραγωγικό πρότυπο και η θεσμική σταθερότητα στο επίκεντρο της συνάντησης Θεοδωρικάκου - Μπρατάκου

Κεντρικό θέμα η εφαρμογή του νέου παραγωγικού προτύπου που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της χώρας και θα στηρίξει τη βιώσιμη ανάπτυξη

Σύνταξη
Τσίπρας από τη Σορβόννη: «Η Αριστερά είναι χρήσιμη, όχι στα δύσκολα να το βάζει στα πόδια»
Πολιτική Γραμματεία 03.10.25

Τσίπρας από τη Σορβόννη: «Η Αριστερά είναι χρήσιμη, όχι στα δύσκολα να το βάζει στα πόδια»

Οι λάθος ηγεσίες της Ευρώπης και οι πολλαπλές διεθνείς κρίσεις και ενισχύουν την ακροδεξιά, μήνυμα με αποδέκτες και στο εσωτερικό για τους Αριστερούς που το έβαλαν στα πόδια.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Θα εξαναγκάσουμε την κυβέρνηση να βγει από το κρησφύγετο της συγκάλυψης και να δώσει απαντήσεις
ΠΑΣΟΚ 03.10.25

Τσουκαλάς: Θα εξαναγκάσουμε την κυβέρνηση να βγει από το κρησφύγετο της συγκάλυψης και να δώσει απαντήσεις

«Έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση και ο κόσμος δεν θέλει να ακούει σε ποσοστό τουλάχιστον 70% για Νέα Δημοκρατία και Κυριάκο Μητσοτάκη», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Μπούγας: «Το δικαστικό Σώμα θα αντισταθεί με σθένος στον λαϊκισμό και τον μηδενισμό»
Το ζητούμενο 03.10.25

«Το δικαστικό Σώμα θα αντισταθεί με σθένος στον λαϊκισμό και τον μηδενισμό» διαμηνύει ο υφυπ. Δικαιοσύνης

«Όσοι επιχειρούν να εμφανίσουν τη Δικαιοσύνη εξαρτημένη και χειραγωγούμενη από την εκτελεστική εξουσία θα συνεχίσουν τις επιθέσεις με σκοπό να ευτελίσουν τον θεσμό» λέει ο υφυπουργός, Ιωάννης Μπούγας

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Sean «Diddy» Combs: Αντιμέτωπος με την ποινή του Νόμου Mann ο ατιμασμένος ράπερ – Η απολογία του πριν από την απόφαση
Αντίστροφη Μέτρηση 03.10.25

Sean «Diddy» Combs: Αντιμέτωπος με την ποινή του Νόμου Mann ο ατιμασμένος ράπερ – Η απολογία του πριν από την απόφαση

Ο ράπερ Diddy υποστήριξε πως οι πράξεις του είχαν «ρίζες στον εγωισμό» και πως ήταν «χαμένος στα ναρκωτικά και την υπερβολή» μια «ανάσα» πριν την απόφαση του δικαστηρίου

Σύνταξη
ΠΑΟΚ: Προβλήματα για Ιβάνουσετς και Τσάλοφ ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 03.10.25

ΠΑΟΚ: Προβλήματα για Ιβάνουσετς και Τσάλοφ ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Ο ΠΑΟΚ προπονήθηκε στην Ισπανία, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να μην έχει στη διάθεσή του τους Λούκα Ιβανούσετς και Φέντορ Τσάλοφ που αντιμετώπισαν προβλήματα τραυματισμών την Πέμπτη.

Σύνταξη
Η θεσμοθέτηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για την Ελληνική Ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί εθνική υποχρέωση βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας
Τα Νέα της Αγοράς 03.10.25

Η θεσμοθέτηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για την Ελληνική Ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί εθνική υποχρέωση βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας

Ο Πρόεδρος της ΕΛΟΠΥ, Απόστολος Τουραλιάς, σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη τονίζει την κρισιμότητα των ΠΟΑΥ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους κινδύνους απώλειας κεφαλαίων λόγω των καθυστερήσεων στον χωροταξικό σχεδιασμό.

Ναταλία Κάππα
Φιλανθρωπικό τουρ του Μέσι στην Ινδία (pic)
Ποδόσφαιρο 03.10.25

Φιλανθρωπικό τουρ του Μέσι στην Ινδία (pic)

Σε εκδηλώσεις και τουρνουά φιλανθρωπικού χαρακτήρα που θα διεξαχθούν σε διάφορες πόλεις της Ινδίας θα συμμετάσχει ο Λιονέλ Μέσι τον προσεχή Δεκέμβριο.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για δηλώσεις Κοβέσι: Είναι ευρωπαϊκή κανονικότητα να εμποδίζεις τη δικαιοσύνη να ερευνήσει υπουργούς;
ΠΑΣΟΚ 03.10.25

Ανδρουλάκης για δηλώσεις Κοβέσι: Είναι ευρωπαϊκή κανονικότητα να εμποδίζεις τη δικαιοσύνη να ερευνήσει υπουργούς;

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, τόνισε ότι «και σε άλλες χώρες υπάρχει νόμος περί ευθύνης υπουργών, αλλά δεν εργαλειοποιείται προκειμένου κάποιοι να μην ερευνηθούν ποτέ από τη δικαιοσύνη»

Σύνταξη
Η επικοινωνία δεν λύνει τα προβλήματα στο ποδόσφαιρο
Παναθηναϊκός 03.10.25

Η επικοινωνία δεν λύνει τα προβλήματα στο ποδόσφαιρο

Η διοίκηση του Παναθηναϊκού δεσμεύτηκε στις 16 Σεπτεμβρίου για ενέργειες που θα ενισχύσουν τον σύλλογο. Τρεις εβδομάδες αργότερα, απλώς υπήρξε μία επικοινωνιακή διαχείριση της κατάστασης...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Μισόλογα και δικαιολογίες Κουρδή (ΟΠΕΚΕΠΕ) στην εξεταστική: Όλα καλώς καμωμένα στον οργανισμό…
Βουλή 03.10.25

Μισόλογα και δικαιολογίες Κουρδή (ΟΠΕΚΕΠΕ) στην εξεταστική: Όλα καλώς καμωμένα στον οργανισμό…

Ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ είδε τα πάντα καλώς καμωμένα στον Οργανισμό, προσπαθώντας να πείσει την εξεταστική επιτροπή και ενδεχομένως και τον... εαυτό του

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΚΚΕ για Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: «Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελεί γνήσιο υπερασπιστή της ‘διαφάνειας’»
Περί άρθρου 86 03.10.25

«Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελεί γνήσιο υπερασπιστή της 'διαφάνειας'» - ΚΚΕ για Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

«Άλωστε η διαφθορά είναι συνώνυμο της ίδιας της ΕΕ, στην οποία 'λύνουν και δένουν' τα διάφορα λόμπι και τα μονοπώλια και από τους κόλπους της οποίας έχουν προκύψει πολυάριθμα σκάνδαλα» τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Νησιώτικος δήμος προσφέρει ουσιαστική στήριξη στους εκπαιδευτικούς
Απόφαση ορόσημο 03.10.25

Νησιώτικος δήμος προσφέρει ουσιαστική στήριξη στους εκπαιδευτικούς

Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση αφουγκράζεται τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες και τους στηρίζει στην πράξη απέναντι στον κίνδυνο της πλήρους ερημοποίησης της περιφερειακής και νησιωτικής Ελλάδας.

Σύνταξη
«Aναίσθητη για 4 ημέρες» – Η Μαντόνα αποκαλύπτει πώς προσβλήθηκε από σήψη και βακτηριακή λοίμωξη
Καμπάλα healing 03.10.25

«Aναίσθητη για 4 ημέρες» - Η Μαντόνα αποκαλύπτει πώς προσβλήθηκε από σήψη και βακτηριακή λοίμωξη

Η Μαντόνα μίλησε ανοιχτά για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε το 2023, στην πρώτη της εμφάνιση σε podcast με τον Τζέι Σέτι, τον Βρετανο-Ινδό συγγραφέα, επιχειρηματία και life coach.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Global Sumud Flotilla – Κοινή ανακοίνωση προοδευτικής αντιπολίτευσης: Να προβεί η κυβέρνηση σε ενέργειες για την ασφαλή επιστροφή
Στόλος για τη Γάζα 03.10.25

Global Sumud Flotilla – Κοινή ανακοίνωση προοδευτικής αντιπολίτευσης: Να προβεί η κυβέρνηση σε ενέργειες για την ασφαλή επιστροφή

ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση για το Global Sumud Flotilla, καλώντας την κυβέρνηση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση απελευθέρωση και την ασφαλή επιστροφή των 27 Ελλήνων

Σύνταξη
Γάζα: Παράταση χρόνου ζητά η Χαμάς για το σχέδιο Τραμπ – Ασφυκτική πίεση στην οργάνωση να συμφωνήσει
Το αιματοκύλισμα συνεχίζεται 03.10.25

Παράταση χρόνου ζητά η Χαμάς για να απαντήσει στην πρόταση Τραμπ - Ασφυκτική πίεση στην οργάνωση να συμφωνήσει

«Take or leave it» είναι το μήνυμα του Τραμπ στη Χαμάς την ώρα που η Γάζα χρειάζεται επειγόντως ανάσα - Εγγυήσεις προσπαθεί να αποσπάσει η παλαιστινιακή οργάνωση ζητώντας περισσότερο χρόνο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο