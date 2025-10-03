Stoiximan GBL: Οι διαιτητές της πρεμιέρας του πρωταθλήματος
Ορίστηκαν οι διαιτητές που θα διευθύνουν τους αγώνες της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος μπάσκετ.
- Χειροπέδες σε άνδρα που καθόταν στο μπαλκόνι του και πυροβολούσε γάτες
- Η Αυστραλία θα βγάλει τους «μαύρους καρχαρίες» εναντίον της Κίνας
- Βασάνισε και δολοφόνησε συμμαθήτριά της: Η νεότερη γυναίκα που καταδικάστηκε σε θανατική ποινή στις ΗΠΑ
- Ηχηρό καμπανάκι για το δημογραφικό – Νέα μείωση 4,2% στις γεννήσεις το 2024
Το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ επιστρέφει αυτό το Σαββατοκύριακο, με το τζάμπολ της Basket League, με την ΚΕΔ/ΕΟΚ να ανακοινώνει τους διαιτητές και τους κομισάριους των παιχνιδιών της 1ης αγωνιστικής.
Ξεχωρίζει φυσικά το ματς ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ, όπου θα σφυρίξουν οι Συμεωνίδης, Κατραχούρας και Αγγελής, ενώ στο Μαρούσι–Ολυμπιακός ορίστηκαν οι Τσαρούχα, Ζακεστίδης και Μπακάλης.
Αναλυτικά, οι διαιτητές της πρεμιέρας:
Σάββατο 4 Οκτωβρίου
Πανιώνιος – Περιστέρι (19:30, γήπεδο Μ. Λιούγκας): Πιτσίλκας, Αγραφιώτης, Λουλουδιάδης (κομισάριος: Νηγιάννης)
Ηρακλής – Προμηθέας (19:00, Ιβανώφειο): Π. Πουρσανίδης, Τσολάκος, Χριστινάκης (Λαζαρίδης)
Κολοσσός Ρόδου – ΑΕΚ (16:00, Καλλιθέας): Τζιοπάνος, Μαγκλογιάννης, Μηλαπίδης (Κουλούρης)
Καρδίτσα – Άρης (16:00, Γ. Μπουρούσης): Παπαπέτρου, Καρπάνος, Τεφτίκης (Τέγα)
Κυριακή 5 Οκτωβρίου
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (16:00, ΟΑΚΑ): Συμεωνίδης, Κατραχούρας, Αγγελής (Μωϋσιάδης)
Μαρούσι – Ολυμπιακός (13:00, Αγ. Θωμά): Τσαρούχα, Ζακεστίδης, Μπακάλης (Παυλόπουλος)
- Η Τέιλορ Σουΐφτ… τραγουδάει για τη Ρεάλ Μαδρίτης! (vid)
- ΠΑΟΚ: Προβλήματα για Ιβάνουσετς και Τσάλοφ ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
- Φιλανθρωπικό τουρ του Μέσι στην Ινδία (pic)
- Η επικοινωνία δεν λύνει τα προβλήματα στο ποδόσφαιρο
- Αυτή είναι η μπάλα του Μουντιάλ 2026 (pics)
- Stoiximan GBL: Οι διαιτητές της πρεμιέρας του πρωταθλήματος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις