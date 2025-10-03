sports betsson
Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025
Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα: Συνέχεια στη «διαβολοβδομάδα» για τους «πράσινους»
Euroleague 03 Οκτωβρίου 2025 | 08:56

Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα: Συνέχεια στη «διαβολοβδομάδα» για τους «πράσινους»

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Μπαρτσελόνα στο «Telekom Center Athens» το βράδυ της Παρασκευής για τη 2η αγωνιστική της Euroleague, σε ένα από τα κλασικά ντέρμπι του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

«Επιχείρηση 2 στα 2» για τον Παναθηναϊκό το βράδυ της Παρασκευής (21:15, Novasports Prime) στο «Telekom Center Athens», απέναντι στη Μπαρτσελόνα, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Euroleague. Σε ένα κλασικό ντέρμπι των ευρωπαϊκών παρκέ, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θέλει να κλείσει ιδανικά αυτή την πρώτη διπλή «στροφή» στην κορυφαία μπασκετική λίγκα της Ευρώπης, διπλασιάζοντας τις νίκες του -μετά το «σβηστό» 87-79 επί της Μπάγερν την Τρίτη- και διατηρώντας παράλληλα «αλώβητη» την έδρα του κατά την πρώτη «διαβολοβδομάδα» του προγράμματος.

Το ματς απέναντι στους «μπλαουγκράνα» είναι φυσικά αυξημένης δυσκολίας σε σχέση με αυτό απέναντι στους Γερμανούς, το οποίο πρακτικά «καθάρισε» με την τρομερή εμφάνισή του (21 πόντους / 10 ασίστ) ο Κέντρικ Ναν. Παρότι ακόμη η καταλανική ομάδα «ψάχνεται», η ποιότητα και η εμπειρία στο ρόστερ της είναι δεδομένη και οι «πράσινοι» θα πρέπει να είναι πολύ πιο συγκεντρωμένοι και αποτελεσματικοί για να πάρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα και να κάνουν το 2/2 στο ξεκίνημα της σεζόν.

Το καλοκαίρι που πέρασε, η Μπαρτσελόνα πρόσθεσε πολύ ποιοτικούς παίκτες στην ομάδα της, όπως ο Σενγκέλια και ο Κλάιμπερν, ωστόσο υπήρξαν και απώλειες, με σημαντικότερες αυτές των Πάρκερ και Αμπρίνες. Η πρεμιέρα και η εύκολη ήττα της από τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Βουλγαρία με 103-87 είναι ήδη στο χρονοντούλαπο και είναι δεδομένο πως η «Μπάρτσα» θα ψάξει το πρώτο της ροζ φύλλο αγώνα στη σεζόν, στο Μαρούσι.

Ως προς τα αγωνιστικά νέα των δύο ομάδων, ο Τσέντι Οσμάν προπονήθηκε κανονικά και θα είναι στη διάθεση του Αταμάν, με μοναδική απουσία του «τριφυλλιού» αυτή του Λεσόρ. Αντίθετα, για τη Μπαρτσελόνα εκτός είναι ο Χουάν Νούνιεθ με μακροχρόνιο τραυματισμό.

Διαιτητές του αγώνα είναι οι Ρόμπερτ Λοτερμόζερ, Μιλιβόγε Γιόβτσιτς και Σάσο Πέτεκ.

YouTube thumbnail

Συντριπτικά υπέρ της Μπαρτσελόνα η παράδοση

Η παράδοση φυσικά δεν παίζει μπάσκετ, ωστόσο αξίζει να σημειωθεί πως στις συνολικά 54 αναμετρήσεις κόντρα στον Παναθηναϊκό, η Μπαρτσελόνα μετρά 37 νίκες έναντι 17 των «πράσινων».

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της Euroleague:

Πέμπτη 2 Οκτωβρίου

Παρτιζάν – Αρμάνι Μιλάνο 80-78
Μπάγερν Μονάχου – Ερυθρός Αστέρας 97-88
Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 89-77

Παρασκευή 3 Οκτωβρίου

20:00 EuroLeague: Ζάλγκιρις – Φενερμπαχτσέ Novasports4
20:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές – Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports5
20:30 EuroLeague: Μονακό – Ντουμπάι Novasports Start
21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν – Μπασκόνια Novasports2
21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR – Μπαρτσελόνα Novasports Prime
21:30 EuroLeague: Βαλένθια – Βίρτους Μπολόνια Novasports6
22:30 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρί Novasports4
23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime

Η βαθμολογία της Euroleague

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 1-0
Παναθηναϊκός AKTOR 1-0
Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 1-0
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 1-0
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 1-0
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 1-0
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 1-0
Βαλένθια (Ισπανία) 1-0
Ολυμπιακός 1-1
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 1-1
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 1-1
Παρτιζάν (Σερβία) 1-1
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 1-1
Μπασκόνια (Ισπανία) 0-1
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 0-1
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 0-1
Μονακό (Μονακό) 0-1
Παρί (Γαλλία) 0-1
Βιλερμπάν (Γαλλία) 0-1
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 0-2

betson_textlink
