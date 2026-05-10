Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (8/5) στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντένβερ, όταν αεροσκάφος της Frontier Airlines που ετοιμαζόταν να αναχωρήσει για το Λος Άντζελες χτύπησε άνθρωπο που βρισκόταν στον διάδρομο απογείωσης, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Σύμφωνα με το αεροδρόμιο, το άτομο είχε παραβιάσει την περίμετρο ασφαλείας, πηδώντας τον εξωτερικό φράχτη κοντά στον διάδρομο, πριν παρασυρθεί από το αεροπλάνο στις 11:19 το βράδυ τοπική ώρα.

Οι Αρχές έκαναν γνωστό ότι μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει η ταυτοποίηση του θύματος, ενώ όλα δείχνουν πως δεν επρόκειτο για εργαζόμενο του αεροδρομίου. Το ABC News μετέδωσε ότι το άτομο χτυπήθηκε από κινητήρα του Airbus A321 της πτήσης 4345 και υπέστη μερικό διαμελισμό.

Ο επιβάτης της πτήσης, Μοχάμεντ Χασάν, περιέγραψε τις στιγμές πανικού μέσα στο αεροσκάφος. «Ειλικρινά, ήταν η πιο τρομακτική εμπειρία της ζωής μου. Ήμουν στην πτήση και κοίταξα δεξιά μου και είδα απλά μια φωτιά, άκουσα έναν δυνατό κρότο, οι άνθρωποι άρχισαν να ουρλιάζουν. Νόμιζα ότι θα πέθαινα», είπε.

Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι οι επιβάτες παρέμειναν για περίπου τρία λεπτά μέσα στο αεροσκάφος πριν ξεκινήσει η εκκένωση, ενώ υποστήριξε πως πολλοί εισέπνευσαν καπνό και αναθυμιάσεις.

Οι επιβάτες αποχώρησαν μέσω των φουσκωτών τσουληθρών έκτακτης ανάγκης

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media δείχνουν επιβάτες, ανάμεσά τους και παιδιά, να αποχωρούν από το αεροσκάφος μέσω των φουσκωτών τσουληθρών έκτακτης ανάγκης. Συνολικά απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και οι 224 επιβάτες καθώς και τα επτά μέλη του πληρώματος.

Horrific scenes after a Frontier Airlines Airbus A321neo struck and killed a pedestrian on the runway at Denver International Airport, forcing the crew to abort takeoff and evacuate passengers. Follow Press TV on Telegram: https://t.co/LWoNSpkc2J pic.twitter.com/w19qNa1i8Z — Press TV 🔻 (@PressTV) May 10, 2026

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά τουλάχιστον 12 άνθρωποι, ενώ πέντε χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία της περιοχής. Οι υπόλοιποι επιβάτες οδηγήθηκαν με λεωφορεία στον τερματικό σταθμό και αργότερα επιβιβάστηκαν σε άλλη πτήση της εταιρείας.

Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, χαρακτήρισε το θύμα ως «εισβολέα», σημειώνοντας ότι είχε παραβιάσει τα μέτρα ασφαλείας πριν σκαρφαλώσει εσκεμμένα τον φράχτη του αεροδρομίου.

Στις συνομιλίες με τον πύργο ελέγχου, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους ακούγεται να ενημερώνει ότι το αεροπλάνο χτύπησε άτομο στον διάδρομο και ότι εκδηλώθηκε φωτιά στον κινητήρα. «Πύργος, Frontier 4345, σταματάμε στον διάδρομο. Μόλις χτυπήσαμε κάποιον… έχουμε φωτιά στον κινητήρα», λέει. Σε άλλο σημείο της επικοινωνίας προσθέτει: «Έχουμε 231 ψυχές στο αεροσκάφος… Υπήρχε ένα άτομο που περπατούσε στον διάδρομο».

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής του Ντένβερ που έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά, ενώ τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος ερευνώνται από τη Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών και τη Frontier Airlines. Ο διάδρομος επαναλειτούργησε το πρωί του Σαββάτου.