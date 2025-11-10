Η τρομακτική στιγμή συντριβής αεροπλάνου σε λίμνη στη Φλόριντα
Όπως ανέφεραν οι τοπικές Αρχές δεν υπάρχουν θύματα.
- Μίνι ράλι στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης - Οι ακριβότεροι νομοί
- Έκρηξη κοντά στο Κόκκινο Φρούριο στο Νέο Δελχί - Τουλάχιστον 8 νεκροί
- Βέλγος δικηγόρος βρήκε τρόπο να βάλουν χέρι οι Ευρωπαίοι στα ρωσικά χρήματα
- Καταγγελία για σύλληψη 13χρονου μαθητή στου Γκύζη: «Κρατήθηκε όλη τη νύχτα σε κελί» – Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ.
Ένα μικρό αεροπλάνο που κατευθυνόταν προς τη Τζαμάικα σε αποστολή βοήθειας για τον τυφώνα συνετρίβη σε μια λίμνη σε κατοικημένη περιοχή στο προάστιο Coral Springs του Fort Lauderdale το πρωί της Δευτέρας, στη Φλόριντα.
Οι αρχές ενημέρωσαν το Associated Press ότι κατά τις προσπάθειες διάσωσης δεν εντοπίστηκαν θύματα και δήλωσαν ότι η έρευνα πλέον έχει μετατραπεί σε επιχείρηση ανάκτησης, η οποία διεκπεραιώνεται από την τοπική αστυνομία.
Η κομητεία Broward, από όπου απογειώθηκε το αεροπλάνο και όπου συνέβη το δυστύχημα, φιλοξενεί μία κοινότητα, η οποία σπεύδει να δράσει για τη συλλογή ειδών βοήθειας μετά τον τυφώνα Μέλισσα. Ένας σφοδρός τυφώνας Κατηγορίας 5, η Μέλισσα χτύπησε τη Τζαμάικα στα τέλη του προηγούμενου μήνα.
WATCH: Small plane carrying hurricane relief supplies to Jamaica crashes into small lake at Coral Springs, Florida neighborhood Monday morning. No word on casualties. pic.twitter.com/iV2RG53RlQ
— AZ Intel (@AZ_Intel_) November 10, 2025
- Τένις: Σοκ στα ATP Finals του Τορίνο, πέθαναν δύο θεατές!
- Καραμπόλα πέντε οχημάτων με εφτά τραυματίες στη Θεσσαλονίκη
- COP30: Η σύνοδος για το κλίμα ξεκίνησε – Εκκλήσεις για συνεργασία και αποφασιστική δράση
- Ποιες μορφές απασχόλησης κερδίζουν έδαφος
- ΑΕΚ – Ολυμπιακός 28-27: «Κιτρινόμαυρο» το ντέρμπι στο χάντμπολ (vid)
- Η Γουάντα Σάικς προτιμά να προσλαμβάνει γυναίκες αντί για άνδρες – «Aν είναι μαύρη, παίρνει σίγουρα τη δουλειά»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις