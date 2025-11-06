Τουλάχιστον ένδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της συντριβής εμπορευματικού αεροσκάφους, ένας από τους τρεις κινητήρες του οποίου αποκολλήθηκε κατά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Λούιβιλ (κεντρικές ΗΠΑ), ενημέρωσαν οι αρχές (στη φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω, η στιγμή της συντριβής του αεροσκάφους σε εγκατάσταση «ανακύκλωσης πετρελαίου»).

Ο απολογισμός των θυμάτων του δυστυχήματος «είναι τώρα 11 νεκροί, όμως μπορεί να φθάσει τους 12 πριν το τέλος της ημέρας», είπε ο κυβερνήτης της πολιτείας Κεντάκι, ο Αντι Μπεσίαρ.

WATCH: New dashcam video shows the crash of UPS Flight 2976 in Louisville, Kentucky pic.twitter.com/Z0LxCeX1eF — BNO News Live (@BNODesk) November 6, 2025

Το αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων, τύπου McDonnell Douglas MD-11 της εταιρείας UPS, με προορισμό τη Χαβάη, συνετρίβη προχθές Τρίτη το απόγευμα (τοπική ώρα), καταστρέφοντας κτίρια, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά και πελώρια στήλη πυκνού καπνού.

Σύμφωνα με έναν από τους ερευνητές της αμερικανικής υπηρεσίας ασφάλειας των μεταφορών (NTSB) που βρίσκονται επιτόπου, τον Τοντ Ινμαν, υλικό από κάμερες επιτήρησης του αεροδρομίου δείχνει «τον αριστερό κινητήρα του αεροσκάφους να αποκολλάται από το φτερό κατά τη διάρκεια της επιτάχυνσης για την απογείωση».

WATCH: Dashcam footage shows truck driver reacting to deadly UPS plane crash in Louisville, Kentucky.pic.twitter.com/WbJX0k1fae — AZ Intel (@AZ_Intel_) November 5, 2025

Ο κινητήρας παρέμεινε «στον διάδρομο» αποπροσγειώσεων, εξήγησε σε δημοσιογράφους, ενώ οι δυο καταγραφείς των δεδομένων της πτήσης, τα κοινώς λεγόμενα «μαύρα κουτιά», στάλθηκαν στην Ουάσιγκτον για ανάλυση.

Στις φλόγες ο κινητήρας

Ερασιτεχνικό βίντεο που μεταδόθηκε από τον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό WLKY δείχνει τον αριστερό κινητήρα του MD-11 στις φλόγες καθώς το αεροσκάφος αποπειράται να απογειωθεί, προτού συντριβεί λίγο πιο μακριά.

Αλλες εικόνες εικονίζουν πελώρια πυρκαγιά, σε έκταση εκατοντάδων μέτρων, σε περιοχή με υπόστεγα και χώρους στάθμευσης.

Το αεροσκάφος συνετρίβη σχεδόν πέντε χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο, σύμφωνα με την αστυνομία, πέφτοντας πάνω σε εγκατάσταση «ανακύκλωσης πετρελαίου», σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Κεντάκι.

UPDATE:

Our Sister station @WLKY in Louisville sharing this video of the plane, trying to take off in Louisville before catching fire and crashing.

This is a UPS Cargo jet

Flight 2976. It was headed for Honolulu. pic.twitter.com/NNsmPGX3LE — Sheree Paolello WLWT (@ShereeWLWT) November 4, 2025

Στο αεροσκάφος επέβαινε τριμελές πλήρωμα, σύμφωνα με τη UPS, η διεύθυνση αερομεταφορών της οποίας έχει την έδρα της στη Λούιβιλ, βασικό κόμβο των πτήσεών της στις ΗΠΑ.

Η UPS Airlines, η αεροπορική διεύθυνση του ομίλου μεταφορών, είχε στη διάθεσή της στις αρχές Σεπτεμβρίου στόλο περίπου 500 αεροσκαφών μεταφοράς εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων 27 MD-11.

Χθες ο όμιλος συνέχιζε την αναστολή των πτήσεών του από τη Λούιβιλ, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα.

Οι υπόλοιπες πτήσεις, που επίσης ανεστάλησαν μετά το δυστύχημα, ξανάρχισαν στο διεθνές αεροδρόμιο Μοχάμεντ Αλί της Λούιβιλ, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Κρεγκ Γκρίνμπεργκ.

Οι συνέπειες του shutdown

Η προχθεσινή τραγωδία καταγράφηκε καθώς οι συνέπειες της δημοσιονομικής παράλυσης των ΗΠΑ, εξαιτίας των διαφωνιών των ρεπουμπλικάνων και των δημοκρατικών στο Κογκρέσο, γίνονται ιδιαίτερα αισθητές στον τομέα των αερομεταφορών στις ΗΠΑ.

Επί εβδομάδες, οι ελλείψεις ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας – οι οποίοι από την 1η Οκτωβρίου εργάζονται χωρίς να πληρώνονται – προκαλούν σειρά καθυστερήσεων και ακυρώσεων πτήσεων σε όλη τη χώρα.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες πως θα ζητήσει από τις αεροπορικές εταιρείες να ελαττώσουν τις πτήσεις τους από αύριο Παρασκευή για να «μειωθεί η πίεση» στο σύστημα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, στο οποίο καταγράφονται ολοένα περισσότερες απουσίες και ελλείψεις προσωπικού εξαιτίας του shutdown.

Το πιο πρόσφατο πολύνεκρο αεροπορικό δυστύχημα στις ΗΠΑ έγινε την 29η Ιανουαρίου κοντά στο αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν της πρωτεύουσας Ουάσιγκτον, όταν αεροπλάνο της γραμμής, στη φάση της τελικής προσέγγισης για την προσγείωση, συγκρούστηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους συνολικά 67 άνθρωποι.

Πηγή: ΑΠΕ