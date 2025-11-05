Αεροπλάνο με τρεις επιβαίνοντες συνετρίβη κατά την απογείωση από το Διεθνές Αεροδρόμιο Μοχάμεντ Άλι στο Λούιβιλ του Κεντάκι περίπου στις 5:20 μ.μ., «Η πτήση 2976 της UPS συνετρίβη γύρω στις 5:15 μ.μ. τοπική ώρα μετά την αναχώρησή της από το Διεθνές Αεροδρόμιο Μοχάμεντ Άλι του Λούισβιλ», σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας – FAA.

«Προς το παρόν, δεν έχουμε επιβεβαιώσει τυχόν τραυματισμούς/θύματα», ανέφερε η UPS σε δήλωσή της. Εκπρόσωπος του δημάρχου του Λούισβιλ, Κρεγκ Γκρίνμπεργκ, ανέφερε ότι έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. «Συνετρίβη κατά την απογείωση. Υπάρχουν πολλοί τραυματίες», ανέφερε η εκπρόσωπος, Άλισον Μάρτιν, σε ένα μήνυμα

Ο κυβερνήτης του Κεντάκι, Άντι Μπεσίαρ, ζήτησε προσευχές για τους πιλότους και το πλήρωμα του αεροσκάφους. «Η κατάσταση είναι σοβαρή. Παρακαλώ προσευχηθείτε για τις οικογένειες που έχουν πληγεί. Κατευθύνομαι προς το Λούισβιλ τώρα», ανέφερε στο X. Το αεροσκάφος, ένα McDonnell Douglas MD-11, κατευθυνόταν προς τη Χονολουλού, σύμφωνα με την FAA.

Βίντεο από τον τόπο του ατυχήματος έδειξε την έκρηξη και μαύρο καπνό να αναδύεται από μια περιοχή που φαίνεται να βρίσκεται κοντά στον διάδρομο προσγείωσης / απογείωση. Από το βίντεο που δημοσιεύεται επάνω, είναι σαφές πως ο αριστερός κινητήρας έπιασε φωτιά με αποτέλεσμα το αεροπλάνο να μην μπορεί να πάρει ύψος κατά την κρίσιμη στιγμή της απογείωσης.

The situation is serious. Please pray for the families affected. I’m headed to Louisville now. — Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) November 4, 2025

Το αεροπλάνο ήταν γεμάτο καύσιμα και η έκρηξη μεγάλη

Ο Γκρίνμπεργκ δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη με τον τηλεοπτικό σταθμό WAVE του Louisville, θυγατρικό του NBC, ότι η πυρκαγιά στο έδαφος προκλήθηκε από το καύσιμο του αεροσκάφους. Δυστυχώς η εικόνα από ψηλά ενισχύει την πιθανότητα θυμάτων στο έδαφος.

UPS Plane Crash Near Lousivlle Airport pic.twitter.com/EuVbKkU5co — Robert Waloven (@comlabman) November 4, 2025

«Όλα τα μέσα έκτακτης ανάγκης μας βρίσκονται επί τόπου αυτή τη στιγμή», είπε. Η UPS έχει σημαντική παρουσία στο Λούιβιλ. Η UPS Air Operations έχει την έδρα της στην πόλη, όπου βρίσκεται και ο κύριος διαμετακομιστικός κόμβος της. Η UPS ξεκίνησε τις νυχτερινές αεροπορικές υπηρεσίες της με τον κύριο κόμβο της στο αεροδρόμιο, γνωστό με τα γράμματα SDF, το 1982.

Louisville, KY plane crash was an outbound UPS flight to Honolulu. Looks like the left wing/engine was on fire during the takeoff roll. pic.twitter.com/DimVcO0Qv5 — Anthony Cerullo (@anthonycerullo) November 4, 2025

Η UPS είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης στην περιοχή, με περίπου 25.000 άτομα να εργάζονται για την εταιρεία. Υπάρχουν περίπου 400 πτήσεις που φτάνουν και αναχωρούν κάθε μέρα από τον κόμβο της, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της πόλης. Η FAA δήλωσε ότι θα διερευνήσει το θέμα, μαζί με την Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών – NTSB.

Τουλάχιστον 3 νεκροί και 11 τραυματίες

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν μετά την συντριβή ενός ευρύχωρου φορτηγού αεροσκάφους της UPS στο Λούισβιλ του Κεντάκι, το οποίο εξερράγη σε μια τεράστια φωτιά λίγο μετά την απογείωση, δήλωσε ο κυβερνήτης του Κεντάκι Άντι Μπεσίαρ σε συνέντευξη Τύπου.

«Πιστεύουμε ότι έχουμε τουλάχιστον τρεις θανάτους. Πιστεύω ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί», δήλωσε ο Μπεσίαρ.