03.11.2025 | 14:11
Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια
Αεροπλάνο της UPS συνετρίβη μετά την απογείωση – Φόβος για πολλά θύματα στο έδαφος [βίντεο]
Κόσμος 05 Νοεμβρίου 2025 | 02:44

Αεροπλάνο της UPS συνετρίβη μετά την απογείωση – Φόβος για πολλά θύματα στο έδαφος [βίντεο]

Αεροπλάνο της UPS το οποίο μετέφερε εμπορεύματα και δέματα κατέπεσε αμέσως μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Λούιβιλ στο Κεντάκι.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕπιμέλειαΣοφοκλής Αρχοντάκης
Upd:5.11.2025, 03:13
Ακρόαση άρθρου
A
A
Αεροπλάνο με τρεις επιβαίνοντες συνετρίβη κατά την απογείωση από το Διεθνές Αεροδρόμιο Μοχάμεντ Άλι στο Λούιβιλ του Κεντάκι περίπου στις 5:20 μ.μ., «Η πτήση 2976 της UPS συνετρίβη γύρω στις 5:15 μ.μ. τοπική ώρα μετά την αναχώρησή της από το Διεθνές Αεροδρόμιο Μοχάμεντ Άλι του Λούισβιλ», σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας – FAA.


«Προς το παρόν, δεν έχουμε επιβεβαιώσει τυχόν τραυματισμούς/θύματα», ανέφερε η UPS σε δήλωσή της. Εκπρόσωπος του δημάρχου του Λούισβιλ, Κρεγκ Γκρίνμπεργκ, ανέφερε ότι έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. «Συνετρίβη κατά την απογείωση. Υπάρχουν πολλοί τραυματίες», ανέφερε η εκπρόσωπος, Άλισον Μάρτιν, σε ένα μήνυμα

Ο κυβερνήτης του Κεντάκι, Άντι Μπεσίαρ, ζήτησε προσευχές για τους πιλότους και το πλήρωμα του αεροσκάφους. «Η κατάσταση είναι σοβαρή. Παρακαλώ προσευχηθείτε για τις οικογένειες που έχουν πληγεί. Κατευθύνομαι προς το Λούισβιλ τώρα», ανέφερε στο X. Το αεροσκάφος, ένα McDonnell Douglas MD-11, κατευθυνόταν προς τη Χονολουλού, σύμφωνα με την FAA.

Βίντεο από τον τόπο του ατυχήματος έδειξε την έκρηξη και μαύρο καπνό να αναδύεται από μια περιοχή που φαίνεται να βρίσκεται κοντά στον διάδρομο προσγείωσης / απογείωση. Από το βίντεο που δημοσιεύεται επάνω, είναι σαφές πως ο αριστερός κινητήρας έπιασε φωτιά με αποτέλεσμα το αεροπλάνο να μην μπορεί να πάρει ύψος κατά την κρίσιμη στιγμή της απογείωσης.

Το αεροπλάνο ήταν γεμάτο καύσιμα και η έκρηξη μεγάλη

Ο Γκρίνμπεργκ δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη με τον τηλεοπτικό σταθμό WAVE του Louisville, θυγατρικό του NBC, ότι η πυρκαγιά στο έδαφος προκλήθηκε από το καύσιμο του αεροσκάφους. Δυστυχώς η εικόνα από ψηλά ενισχύει την πιθανότητα θυμάτων στο έδαφος.

«Όλα τα μέσα έκτακτης ανάγκης μας βρίσκονται επί τόπου αυτή τη στιγμή», είπε. Η UPS έχει σημαντική παρουσία στο Λούιβιλ. Η UPS Air Operations έχει την έδρα της στην πόλη, όπου βρίσκεται και ο κύριος διαμετακομιστικός κόμβος της. Η UPS ξεκίνησε τις νυχτερινές αεροπορικές υπηρεσίες της με τον κύριο κόμβο της στο αεροδρόμιο, γνωστό με τα γράμματα SDF, το 1982.

Η UPS είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης στην περιοχή, με περίπου 25.000 άτομα να εργάζονται για την εταιρεία. Υπάρχουν περίπου 400 πτήσεις που φτάνουν και αναχωρούν κάθε μέρα από τον κόμβο της, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της πόλης. Η FAA δήλωσε ότι θα διερευνήσει το θέμα, μαζί με την Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών – NTSB.

Τουλάχιστον 3 νεκροί και 11 τραυματίες

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν μετά την συντριβή ενός ευρύχωρου φορτηγού αεροσκάφους της UPS στο Λούισβιλ του Κεντάκι, το οποίο εξερράγη σε μια τεράστια φωτιά λίγο μετά την απογείωση, δήλωσε ο κυβερνήτης του Κεντάκι Άντι Μπεσίαρ σε συνέντευξη Τύπου.

«Πιστεύουμε ότι έχουμε τουλάχιστον τρεις θανάτους. Πιστεύω ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί», δήλωσε ο Μπεσίαρ.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πέντε εκατ. άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από τον τυφώνα Μελίσα – Οι ζημιές στην Τζαμάικα αγγίζουν το 30% του ΑΕΠ
Καραϊβική 05.11.25

Πέντε εκατ. άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από τον τυφώνα Μελίσα – Οι ζημιές στην Τζαμάικα αγγίζουν το 30% του ΑΕΠ

Σε όλη την Καραϊβική 5 εκατομμύρια πολίτες έχουν χάσει το βιός ή τα μέσα βιοπορισμού τους, ενώ παράλληλα η Τζαμάικα έχει υποστεί ζημιές ίσες με το 30% του ΑΕΠ

Σύνταξη
ΗΠΑ: Εφετείο έκρινε ότι η Φλόριντα μπορεί να απαγορεύσει σε Κινέζους πολίτες να αγοράζουν ακίνητα και γη
Κόσμος 04.11.25

ΗΠΑ: Εφετείο έκρινε ότι η Φλόριντα μπορεί να απαγορεύσει σε Κινέζους πολίτες να αγοράζουν ακίνητα και γη

Ο νόμος απαγορεύει σε άτομα που διαμένουν στην Κίνα και δεν είναι Αμερικανοί πολίτες ή κάτοχοι πράσινης κάρτας να αγοράζουν ακίνητα ή γη στη Φλόριντα.

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Τρεις κεντρικοί υποψήφιοι, τρεις διαφορετικοί κόσμοι σε μια μάχη για εξουσία
Κόσμος 04.11.25

Τρείς υποψήφιοι, τρεις διαφορετικοί κόσμοι

Στην Νέα Υόρκη παίζονται πολλά περισσότερα από την θέση του δημάρχου και την εξυπηρέτηση τοπικών συμφερόντων, οι ΗΠΑ ουσιαστικά αναμετρώνται με το παρελθόν τους

Σύνταξη
Απαγορευτικό της Κομισιόν για την Τουρκία: Αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου, απειλεί με casus belli
Ελλάδα - Κύπρος 04.11.25

Απαγορευτικό της Κομισιόν για την Τουρκία: Αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου, απειλεί με casus belli

Οι σχέσεις της Τουρκίας με την Ελλάδα και την Κύπρο, τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία και κυρίως έναντι των πολιτικών αντιπάλων του Ερντογάν, αποτελούν τα εμπόδια στην ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ

Σύνταξη
Ιράν: Μετά από περισσότερα από 3 χρόνια, αποφυλακίστηκαν δύο Γάλλοι πολίτες που κατηγορούνταν για κατασκοπεία
1.277 ημέρες 04.11.25

Ιράν: Μετά από περισσότερα από 3 χρόνια, αποφυλακίστηκαν δύο Γάλλοι πολίτες που κατηγορούνταν για κατασκοπεία

Μετά από περισσότερα από τρία χρόνια κράτησης, το Ιράν απελευθέρωσε το γαλλικό ζευγάρι Σεσίλ Κόλερ και Ζακ Παρί, που είχαν καταδικαστεί για κατασκοπεία

Σύνταξη
Σκάνδαλα, πολυτέλεια και αμύθητη περιουσία των €41.3 δισ. – Πέθανε ο πιο πλούσιος Βρετανός Γκόπιτσαντ Χιντούτζα
Μεγιστάνας 04.11.25

Σκάνδαλα, πολυτέλεια και αμύθητη περιουσία των €41.3 δισ. – Πέθανε ο πιο πλούσιος Βρετανός Γκόπιτσαντ Χιντούτζα

Ο Γκόπιτσαντ «Τζι-Πι» Χιντούτζα, ο πιο πλούσιος Βρετανός που μαζί με τον αδελφό του έχτισε μια επιχειρηματική αυτοκρατορία με πάνω από 150.000 υπαλλήλους, πέθανε σε ηλικία 85 ετών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νιγηρία: Τρεις άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας και 19 μέλη συμμορίας σκοτώθηκαν σε ένοπλες συγκρούσεις
Κόσμος 04.11.25

Νιγηρία: Τρεις άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας και 19 μέλη συμμορίας σκοτώθηκαν σε ένοπλες συγκρούσεις

Η βόρεια Νιγηρία συνεχίζει να πλήττεται από βία, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις συγκρούονται με συμμορίες και τζιχαντιστές σε μια προσπάθεια αποκατάστασης της ασφάλειας στην ταραγμένη περιοχή

Σύνταξη
Μαζικό χάος στις αερομεταφορές προβλέπει ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ λόγω shutdown
Προϋπολογισμός 04.11.25

Μαζικό χάος στις αερομεταφορές προβλέπει ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ λόγω shutdown

Με τους Ρεπουμπλικανούς και τους Δημοκρατικούς να μην διαπραγματεύονται για εύρεση λύσης στην ψήφιση κρατικού προϋπολογισμού, οι αερομεταφορές πλήττονται από ακυρώσεις πτήσεων

Σύνταξη
Καθώς ο χειμώνας πλησιάζει, η Γάζα παλεύει με την πείνα και την έλλειψη βοήθειας
Ανθρωπιστική κρίση 04.11.25

Καθώς ο χειμώνας πλησιάζει, η Γάζα παλεύει με την πείνα και την έλλειψη βοήθειας

Παρά την εκεχειρία, εκατομμύρια κάτοικοι της Γάζας συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν έλλειψη τροφίμων, νερού και καταλυμάτων, καθώς η ανθρωπιστική βοήθεια φτάνει με αργούς ρυθμούς

Σύνταξη
Πολιτική ένταση στο Ισραήλ ενόψει της ψήφισης του προϋπολογισμού του 2026
Κόσμος 04.11.25

Πολιτική ένταση στο Ισραήλ ενόψει της ψήφισης του προϋπολογισμού του 2026

Η κυβερνητική συμμαχία του Ισραήλ επιθυμεί ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους να οδηγήσει τη χώρα «από τη σύγκρουση στην ανάπτυξη» και εκτιμά ότι το έλλειμμα θα μειωθεί τώρα που έχει επιτευχθεί εκεχειρία

Σύνταξη
Η Γαλλία ερευνά τον αλγόριθμο του TikTok – «Ενδέχεται να ωθεί τους πιο ευάλωτους προς την αυτοκτονία»
«Ευκολία πρόσβασης» 04.11.25

Η Γαλλία ερευνά τον αλγόριθμο του TikTok – «Ενδέχεται να ωθεί τους πιο ευάλωτους προς την αυτοκτονία»

Η έρευνα ανατέθηκε στη Μονάδα κατά της κυβερνοεγκληματικότητας της αστυνομικής διεύθυνσης του Παρισιού - Οι έρευνες αφορούν διάφορες παραβάσεις του TikTok

Σύνταξη
Βραζιλία: Ο Λούλα ενάντια σε μία χερσαία εισβολή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – Έτοιμος να μεσολαβήσει
Βραζιλία 04.11.25

Ο Λούλα ενάντια σε μία χερσαία εισβολή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα - Έτοιμος να μεσολαβήσει

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα τοποθετείται για διεθνή ζητήματα ασφάλειας και κλιματικής αλλαγής, καλώντας σε διπλωματικές λύσεις και πρακτικές δράσεις

Σύνταξη
Ολλανδία: Παραδοχή ήττας στις εκλογές από τον ακροδεξιό Βίλντερς – Συνεχάρη τον Γέτεν
Ολλανδία 04.11.25

Παραδοχή ήττας στις εκλογές από τον ακροδεξιό Βίλντερς - Συνεχάρη τον Γέτεν

Η πρόκληση τώρα για τον Γέτεν είναι να σχηματίσει κυβερνητικό συνασπισμό, αφού ο κατακερματισμός του ολλανδικού πολιτικού τοπίου δεν επέτρεψε σε κανένα κόμμα να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία

Σύνταξη
Φρικιαστικό βίντεο από το Σουδάν: Μαχητής των RSF δολοφονεί άμαχο χαμογελώντας στην κάμερα
Ελ Φασέρ 04.11.25

Φρικιαστικό βίντεο από το Σουδάν: Μαχητής των RSF δολοφονεί άμαχο χαμογελώντας στην κάμερα

Η κατάληψη του Ελ Φασέρ από τις παραστρατιωτικές δυνάμεις RSF στο Σουδάν έχει οδηγήσει σε μαζικές εκτελέσεις, εκτοπισμούς και μια ανθρωπιστική κρίση χωρίς προηγούμενο

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Αξίζαμε τη νίκη – Δεν καθαρίσαμε το ματς» (vid)
Champions League 05.11.25

Μεντιλίμπαρ: «Αξίζαμε τη νίκη – Δεν καθαρίσαμε το ματς» (vid)

Στις πολλές χαμένες ευκαιρίες της ομάδας του και το ότι δεν καθάρισε το ματς όταν έπρεπε, στάθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν 1-1, ένα αποτέλεσμα που ο Βάσκος τεχνικός χαρακτήρισε «άδικο».

Σύνταξη
Διδυμότειχο: Μεγάλη φωτιά στο χωριό Κυανή – Πύρινο «ποτάμι» από διαρροή πετρελαίου σε αποθήκη
Ελλάδα 05.11.25

Διδυμότειχο: Μεγάλη φωτιά στο χωριό Κυανή – Πύρινο «ποτάμι» από διαρροή πετρελαίου σε αποθήκη

Η φωτιά ξεκίνησε σε αποθήκη στο χωριό Κυανή, επεκτάθηκε σε δεξαμένη πετρελαίου και στη συνέχεια σε ένα σπίτι όπου ευτυχώς ήταν κλειστό - Συγκλονιστικά βίντεο

Σύνταξη
Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης 1-0: O ΜακΆλιστερ χάρισε μεγάλη νίκη στους «κόκκινους» (vid)
Champions League 05.11.25

Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης 1-0: O ΜακΆλιστερ χάρισε μεγάλη νίκη στους «κόκκινους» (vid)

Χάρη σε κεφαλιά του ΜακΆλιστερ στο 61ο λεπτό, η Λίβερπουλ πήρε σπουδαία νίκη με 1-0 επί της Ρεάλ και την έπιασε στους εννιά βαθμούς. Αποδοκιμασίες στην επιστροφή του Αλεξάντερ-Άρνολντ.

Σύνταξη
Παρί Σεν Ζερμέν-Μπάγερν Μονάχου 1-2: Το βαυαρικό «τραίνο» πέρασε από το Παρίσι (vid)
Champions League 05.11.25

Το «τραίνο» της Μπάγερν πέρασε από το Παρίσι (1-2)

Ο Λουίς Ντίαζ σκόραρε δύο γκολ και μετά αποβλήθηκε, όμως η Μπάγερν άντεξε στην «πολιορκία» της Παρί και έφυγε νικήτρια με 2-1 από το Παρίσι, κάνοντας το 4Χ4 στη League Phase. Μείωσε ο Ζοάο Νέβες.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Γιουβέντους – Σπόρτινγκ 1-1: «Όρθια» στο Τορίνο η ομάδα των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη (vid)
Champions League 05.11.25

Γιουβέντους – Σπόρτινγκ 1-1: «Όρθια» στο Τορίνο η ομάδα των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη (vid)

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας ήρθε ισόπαλη με τη Γιουβέντους στο Τορίνο, έχοντας σε εξαιρετικό βράδυ τον τερματοφύλακά της. Ξεκίνησαν βασικοί οι Ιωαννίδης και Βαγιαννίδης.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1: Η αδικία της χρονιάς, για τον Θρύλο που άξιζε τη νίκη (vids)
Champions League 04.11.25

Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1: Η αδικία της χρονιάς, για τον Θρύλο που άξιζε τη νίκη (vids)

Ο Ολυμπιακός έκανε καταπληκτική εμφάνιση κόντρα στην Αϊντχόφεν, όμως στην μοναδική στιγμή αδράνειας στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων δέχθηκε την ισοφάριση και έχασε την ευκαιρία για την πρώτη του νίκη.

Άκης Στρατόπουλος
H Ρωσία εκτοξεύει πυρά προς την Ιταλία με αφορμή την κατάρρευση πύργου στη Ρώμη που κόστισε τη ζωή σε έναν εργάτη
Torre dei Conti 04.11.25

H Ρωσία εκτοξεύει πυρά προς την Ιταλία με αφορμή την κατάρρευση πύργου στη Ρώμη που κόστισε τη ζωή σε έναν εργάτη

Η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, συνέδεσε την κατάρρευση ενός μεσαιωνικού πύργου στη Ρώμη με την οικονομική υποστήριξη της Ιταλίας προς την Ουκρανία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δημοσκόπηση: Αμείωτη η ακρίβεια λέει το 81%, απογοητευμένο από τον Μητσοτάκη το 51%, το 34% εμπιστεύεται τον Τσίπρα
Δημοσκόπηση 04.11.25

Αμείωτη η ακρίβεια λέει το 81%, απογοητευμένο από τον Μητσοτάκη το 51%, το 34% εμπιστεύεται τον Τσίπρα

«Αγκάθι» για την κυβέρνηση η ακρίβεια. Απογοητευμένοι από τον Κυριάκο Μητσοτάκη οι πολίτες. Δεν βλέπει φως η αντιπολίτευση. Στα ραντάρ των δημοσκοπήσεων και πάλι ο Αλέξης Τσίπρας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στον Σκλήκα ο «μουτζούρης», στην κοινωνία τα «λουκέτα» – Ούτε βήμα πίσω για τα ΕΛΤΑ η κυβέρνηση
Σκληρή στάση 04.11.25

Στον Σκλήκα ο «μουτζούρης», στην κοινωνία τα «λουκέτα» - Ούτε βήμα πίσω για τα ΕΛΤΑ η κυβέρνηση

Ενεργοποιήθηκε εκ νέου ο μηχανισμός «damage control» στο Μαξίμου. Το φιάσκο της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα των ΕΛΤΑ και η έκρηξη των «γαλάζιων» βουλευτών προκαλεί ντόμινο εξελίξεων. Παραιτήθηκε ο CEO του Οργανισμού. Αναβλήθηκε η συνεδρίαση των επιτροπών στη Βουλή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
