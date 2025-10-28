Τι είναι γνωστό για τα αεροσκάφη αμερικανικού αεροπλανοφόρου που συνετρίβησαν

Ελικόπτερο Sea Hawk και F/A-18F Super Hornet που είχαν ανατεθεί στο αεροπλανοφόρο Νίμιτς συνετρίβη στη Νότια Σινική Θάλασσα σε δύο ξεχωριστά περιστατικά, το πλήρωμα είναι ασφαλές. Ένα F/A-18F Super Hornet και ένα ελικόπτερο MH-60R Sea Hawk που είχαν ανατεθεί στο αεροπλανοφόρο Νίμιτς (CVN-68) συντρίφτηκαν στη Νότια Σινική Θάλασσα την Κυριακή σε δύο ξεχωριστά περιστατικά στον Ειρηνικό, σύμφωνα με πληροφορίες του USNI News.

«Περίπου στις 2:45 μ.μ. τοπική ώρα, ένα ελικόπτερο MH-60R Sea Hawk του Αμερικανικού Ναυτικού, που είχε ανατεθεί στους «Battle Cats» της Ναυτικής Ομάδας Κρούσης Ελικοπτέρων 73, συνετρίβη στα νερά της Νότιας Κίνας Θάλασσας ενώ εκτελούσε επιχειρήσεις ρουτίνας από το αεροπλανοφόρο, σύμφωνα με δήλωση του Αμερικανικού Στόλου του Ειρηνικού.

«Τα μέσα έρευνας και διάσωσης που είχαν ανατεθεί στο Carrier Strike Group 11 ανέσυραν με ασφάλεια και τα τρία μέλη του πληρώματος». Λιγότερο από μία ώρα αργότερα, στις 3:15 μ.μ., ένα διθέσιο Super Hornet που ανήκε στην «Fighting Redcocks» της Strike Fighter Squadron 22 συνετρίβη επίσης ενώ απονηώθηκε από το Nimitz.

«Και τα δύο μέλη του πληρώματος εκτοξεύτηκαν με επιτυχία και διασώθηκαν με ασφάλεια από τα μέσα έρευνας και διάσωσης που ανήκουν στο Carrier Strike Group 11», αναφέρει η δήλωση. Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και σε σταθερή κατάσταση, ενώ τα περιστατικά βρίσκονται υπό έρευνα.

To αεροπλανοφόρο Νίμιτς θα παροπλιστεί

Το Νίμιτς βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της αποστολής του πριν επιστρέψει στη Δυτική Ακτή. Το αεροπλανοφόρο, τα συνοδευτικά του πλοία και η αεροπορική πτέρυγα Carrier Air Wing 17 αναχώρησαν από τη Δυτική Ακτή στις 26 Μαρτίου. Το αεροπλανοφόρο εισήλθε στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας στις 17 Οκτωβρίου, όπως ανέφερε τότε το USNI News.

Η αιτία και των δύο περιστατικών διερευνάται επί του παρόντος. Το Νίμιτς, το οποίο τέθηκε σε υπηρεσία για πρώτη φορά το 1976, βρίσκεται στην τελευταία αποστολή του.

Το Νίμιτς έχει προγραμματιστεί να τεθεί εκτός λειτουργίας το επόμενο έτος, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας να αναμένεται το 2027. Η διάρκεια ζωής του παρατάθηκε λόγω καθυστερήσεων στην παραγωγή των αεροπλανοφόρων της κλάσης Ford, τα οποία θα αντικαταστήσουν την κλάση Νίμιτς.