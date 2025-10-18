Σε τραγωδία παραλίγο να καταλήξει πτήση από την Κατάνια της Ιταλίας προς το Αμμάν της Ιορδανίας, καθώς το αεροπλάνο που την εκτελούσε, κινδύνευσε να συντριβεί στη θάλασσα.

Όπως αναφέρει η Corriere della Sera, ένα αεροσκάφος της low cost αεροπορικής εταιρείας από το Μαρόκο Air Arabia έχασε ύψος αμέσως μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Κατάνια, φτάνοντας σε απόσταση περίπου εξήντα μέτρων από τη θάλασσα και με ταχύτητα άνω των 480 χιλιομέτρων την ώρα.

Το αεροσκάφος ανέβηκε ξανά γρήγορα, ωστόσο η Ιταλική Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας Πτήσεων -ANSV θέλει να διασαφηνίσει το θέμα, ανοίγοντας έρευνα, αφού χαρακτήρισε το συμβάν — που έλαβε χώρα αργά το βράδυ της 20ής Σεπτεμβρίου — ως «σοβαρό περιστατικό».

Προς το παρόν δεν είναι σαφές γιατί το αεροσκάφος – ένα Airbus A320 χωρίς επιβάτες, με δύο πιλότους και τέσσερις αεροσυνοδούς, που είχε προορισμό το Αμμάν της Ιορδανίας – ακολούθησε «ανώμαλη» πορεία με τόσο υψηλή ταχύτητα.

Χτύπησε συναγερμός πως το αεροπλάνο βρίσκονταν κοντά στο έδαφος

Αυτό που είναι σίγουρο, σύμφωνα με την ANSV, είναι ότι λίγο μετά την απογείωση «ενεργοποιήθηκε ένα μήνυμα GPWS (Ground Proximity Warning System) pull up». To μήνυμα αυτό που συνοδεύεται και από έντονη ηχητική ειδοποίηση προειδοποιεί για την εγγύτητα με το έδαφος.

Αυτό σημαίνει πως κάτι συνέβη που οδήγησε το εξελιγμένο λογισμικό του αεροπλάνου να μην αντιληφθεί πως επρόκειτο για απογείωση, οπότε και δεν θα έπρεπε να σημάνει ο συναγερμός, καθώς είναι απόλυτα φυσιολογική η πτήση σε χαμηλό ύψος.

Τα Α320 είναι ιδιαίτερα ασφαλή και πλήρως αυτοματοποιημένα αεροπλάνα και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον υπολογιστή του αεροσκάφους και τα δεδομένα που παίρνει από τους αισθητήρες. Στην συνέχεια οι αρχές θα διερευνήσουν την εμπειρία των πιλότων και αν είχαν ρυθμίσει το αεροπλάνο ικανοποιητικά για την απογείωση.

Δεν υπήρχαν επιβάτες στο αεροσκάφος, μόνο δύο πιλότοι και τέσσερα μέλη του πληρώματος καμπίνας. Η ANSV, μετά από μια προκαταρκτική εξέταση των πληροφοριών που έλαβε από τον αερομεταφορέα, ξεκίνησε έρευνα ασφάλειας, κατατάσσοντας το συμβάν ως σοβαρό περιστατικό.