Αναγκαστική προσγείωση για το αεροπλάνο που μετέφερε τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας

Σε αναγκαστική προσγείωση σε αεροδρόμιο του Ηνωμένου Βασιλείου εξαναγκάστηκε το αεροσκάφος που μετέφερε τον υπουργό Εθνική Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, λόγω ρωγμής στο παρμπρίζ, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.

Το αεροσκάφος μετέφερε τον Χέγκσεθ στις ΗΠΑ μετά από τη συνάντηση των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στο Βέλγιο. «Προσγειώθηκε με βάση τις συνήθεις διαδικασίες και όλοι οι επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού, είναι ασφαλείς», ανέφερε η κυβέρνηση. «Όλα καλά. Δόξα τω Θεό (…)» έγραψε ο Χέγκσεθ.

