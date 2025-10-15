Αναγκαστική προσγείωση για το αεροπλάνο που μετέφερε τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας
Το αεροπλάνο προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατά τη διάρκεια πτήσης επιστροφής με προορισμό τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο στο «Χ».
Σε αναγκαστική προσγείωση σε αεροδρόμιο του Ηνωμένου Βασιλείου εξαναγκάστηκε το αεροσκάφος που μετέφερε τον υπουργό Εθνική Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, λόγω ρωγμής στο παρμπρίζ, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.
Το αεροσκάφος μετέφερε τον Χέγκσεθ στις ΗΠΑ μετά από τη συνάντηση των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στο Βέλγιο. «Προσγειώθηκε με βάση τις συνήθεις διαδικασίες και όλοι οι επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού, είναι ασφαλείς», ανέφερε η κυβέρνηση. «Όλα καλά. Δόξα τω Θεό (…)» έγραψε ο Χέγκσεθ.
On the way back to the United States from NATO’s Defense Ministers meeting, Secretary of War Hegseth’s plane made an unscheduled landing in the United Kingdom due to a crack in the aircraft windshield. The plane landed based on standard procedures and everyone onboard, including…
— Sean Parnell (@SeanParnellASW) October 15, 2025
All good. Thank God. Continue mission! https://t.co/kCMmfOvHLX
— Pete Hegseth (@PeteHegseth) October 15, 2025
