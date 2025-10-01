newspaper
Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
01.10.2025 | 12:36
Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Έρχονται βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις
New York Times: «Ο Χέγκσεθ δεν είναι ο Πάττον – Έκανε στρατηγούς να «βράζουν»»
Κόσμος 01 Οκτωβρίου 2025 | 12:02

New York Times: «Ο Χέγκσεθ δεν είναι ο Πάττον – Έκανε στρατηγούς να «βράζουν»»

Βετεράνοι κάνουν λόγο για προσβλητικές κουβέντες εκ μέρους του Χέγκσεθ εις βάρος του αμερικανικού στρατού στη διάρκεια της ομιλίας του την Τρίτη.

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Φορώντας ζώνη με πόρπη σε σχέδιο αμερικανικής σημαίας και μπροστά από μια τεράστια αμερικανική σημαία, αντιγράφοντας την απεικόνιση του στρατηγού Τζορτζ Πάττον στην ομώνυμη ταινία του 1970, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ έδωσε 45λεπτο κήρυγμα σε ανώτατους αξιωματικούς πως να κερδίζουν πολέμους. Μήπως όμως ο Αμερικανός υπουργός ήταν εκτός τόπου και χρόνου;

Την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, ο Χέγκσεθ εκφώνησε την ομιλία του σε βάση Πεζοναυτών στη Βόρεια Βιρτζίνια παρουσιάζοντας το όραμά του για τον αμερικανικό στρατό μπροστά σε 800 ναυάρχους και στρατηγούς.

Κήρυξε τη σημασία της σωματικής κατάστασης. «Ειλικρινά, είναι κουραστικό να κοιτάς σχηματισμούς μάχης -ή, στην πραγματικότητα, οποιονδήποτε σχηματισμό- και να βλέπεις χοντρούς στρατιώτες», είπε. «Ομοίως, είναι απολύτως απαράδεκτο να βλέπεις χοντρούς στρατηγούς και ναυάρχους στους διαδρόμους του Πενταγώνου».

Υποστήριξε, χωρίς να παρουσιάσει κανένα στοιχείο, ότι τα πρότυπα σε όλη τη δύναμη χαμήλωσαν την τελευταία δεκαετία για να ικανοποιηθούν αυθαίρετες φυλετικές και έμφυλες ποσοστώσεις.

Η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, είπε ο Χέγκσεθ, ήταν το πρώτο βήμα για την αποκατάσταση ενός στρατεύματος που, από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και έπειτα, έχει χάσει την ικανότητα να κερδίζει πολέμους.

Μιλούσε σε ανθρώπους που ξέρουν

Ωστόσο, σύμφωνα με τους New York Times, για ορισμένους, η ομιλία Χέγκσεθ δεν ταίριαζε στο ακροατήριό του από ανώτατους αξιωματικούς, που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι υπεύθυνοι για σύνθετες στρατιωτικές επιχειρήσεις, όπως η συντήρηση πυρηνικών υποβρυχίων, η διαχείριση των παγκόσμιων συμμαχιών της Αμερικής ή η εκπόνηση σύνθετων διαταγών κατανομής αεροπορικών αποστολών, όπως εκείνη που χρειάστηκε για τα πλήγματα στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν νωρίτερα φέτος.

Μέλη των ενόπλων δυνάμεων παρακολουθούν σύσκεψη που συγκάλεσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, στη Βάση του Σώματος Πεζοναυτών Κουαντίκο, στο Κουαντίκο, Βιρτζίνια, ΗΠΑ, 30 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Kevin Lamarque

Αν και οι αξιωματικοί που συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα άκουσαν σιωπηλά, ωστόσο το αμερικανικό δημοσίευμα εκτιμά πως είναι πιθανό, τουλάχιστον κάποιοι να έβραζαν μέσα τους με την υπόνοια ότι η συλλογική αποτυχία τους να επιβάλουν βασικά πρότυπα προκάλεσε -ή έστω συνέβαλε- στις αποτυχίες των ενόπλων δυνάμεων στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ.

«Δηλαδή, πρώτα απ’ όλα, αυτό είναι μια τρελή προσβολή προς τους ανώτατους αξιωματικούς του, οι οποίοι όλοι “έφτιαξαν το όνομά τους” πολεμώντας στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν», είπε ο Έλιοτ Άκερμαν, που ηγήθηκε πεζοναυτών στη δεύτερη μάχη της Φαλούτζα και υπηρέτησε σε μονάδα ειδικών επιχειρήσεων των Πεζοναυτών στο Αφγανιστάν. «Αυτοί οι τύποι έχουν πολύ περισσότερη σκόνη στις μπότες τους από εκείνον».

Όχι και τόσο επιτυχημένος ταγματάρχης

Το όραμα του Χέγκσεθ για τον στρατό και το τι πρέπει να είναι, ορίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τους δώδεκα μήνες υπηρεσίας του στο Ιράκ και την εμπειρία του ως ταγματάρχης στην Εθνοφρουρά Στρατού.

Μίλησε δηλαδή κυρίως από την οπτική ενός κατώτερου αξιωματικού, που όπως τονίζουν οι New York Times, εξακολουθεί να κουβαλά τον θυμό, την περηφάνια και τη βαθιά απογοήτευση της υπηρεσίας του στο Ιράκ σχεδόν δύο δεκαετίες νωρίτερα.

«Βλέπει τον κόσμο από την οπτική ενός όχι και τόσο πετυχημένου ταγματάρχη της Εθνοφρουράς», είπε ο Έλιοτ Κόεν, στρατιωτικός ιστορικός που υπηρέτησε στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ επί προεδρίας Τζορτζ Γ. Μπους. «Για εκείνον είναι κάμψεις, μονόζυγο και “pugil sticks”. Είναι επιθετικότητα».

Δεν είναι Πάττον

Το αμερικανικό δημοσίευμα παραλληλίζει το στήσιμο της ομιλίας με την ταινία Πάττον, η οποία άρχισε με αποσπάσματα από τις διάσημες ομιλίες του στρατηγού Πάττον προς την 3η Στρατιά, πριν από την εισβολή των Συμμάχων στη Γαλλία κατά τον Β’ ΠΠ.

Εκείνες οι ομιλίες είχαν σκοπό να εμψυχώσουν άπειρους στρατιώτες που ετοιμάζονταν για άγρια μάχη. Σε αυτές, ο στρατηγός Πάττον επιδίωκε να πείσει κάθε στρατιώτη -από τον οδηγό φορτηγού μέχρι τον μάγειρα- ότι ήταν απαραίτητος για τη νίκη.

«Κάθε άντρας είναι ένας ζωτικός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα», κήρυττε ο στρατηγός Πάττον, προσθέτοντας: «Κάθε άντρας κάνει τη δουλειά του. Κάθε άντρας υπηρετεί το σύνολο. Κάθε τμήμα, κάθε μονάδα, είναι σημαντική στο ευρύ σχέδιο αυτού του πολέμου».

Όπως υπογραμμίζουν όμως οι New York Times, ο Χέγκσεθ δεν μιλούσε σε άβγαλτους στρατιώτες, αλλά σε μια αίθουσα γεμάτη ανώτατους αξιωματικούς με χιλιάδες χρόνια συνδυασμένης εμπειρίας στην ηγεσία στρατευμάτων ανά τον κόσμο.

Θέλει να γυρίσει τον χρόνο πίσω

Ο στόχος του φαινόταν να είναι να γυρίσει τον χρόνο πίσω σε μια πιο απλή, πιο ευθύβολη εποχή του Β΄ ΠΠ. Τόνισε επανειλημμένα ότι τότε ήταν η τελευταία φορά που οι ΗΠΑ κέρδισαν «έναν μεγάλο πόλεμο θεάτρου επιχειρήσεων».

Η ποτισμένη στη νοσταλγία ομιλία, όμως, δεν αναγνώριζε πόσα έχουν αλλάξει τα τελευταία 75 χρόνια, τονίζουν οι New York Times. Στον Β΄ ΠΠ, ολόκληρη η χώρα κινητοποιήθηκε για να πολεμήσει τις φασιστικές δυνάμεις του Άξονα σε έναν πόλεμο που θα άλλαζε την πορεία της ιστορίας.

Σήμερα, oι ένοπλες δυνάμεις που ηγείται ο Χέγκσεθ αντιμετωπίζουν έναν κόσμο με σύνθετες και μεταβαλλόμενες προκλήσεις ασφαλείας που απαιτούν από το Πεντάγωνο να ενεργεί μέσω συμμάχων και εταίρων. Συχνά οι ενέργειες των αντιπάλων στον κυβερνοχώρο ή στον χώρο της πληροφορίας στοχεύουν να αποδυναμώσουν την αμερικανική αποφασιστικότητα και αξιοπιστία χωρίς να περάσουν στην ολοκληρωτική σύγκρουση.

Το όραμα του Χέγκσεθ για τη στρατιωτική ισχύ άφηνε μικρό περιθώριο για τέτοιες λεπτότητες. Ούτε ανέφερε τη πρόσφατη ανάπτυξη στρατιωτών της Εθνοφρουράς σε μέρη όπως η Ουάσινγκτον, όπου τους ανατέθηκαν αποστολές «καλλωπισμού», όπως το μάζεμα φύλλων και σκουπιδιών.

Ο Χέγκσεθ, καταλήγει το αμερικανικό δημοσίευμα, έδειχνε να χωρίζει τους ανώτατους ηγέτες του σε δύο κατηγορίες: τους «woke» και τους πολεμιστές. Οι περισσότεροι από τους ανώτατους αξιωματικούς στην αίθουσα, είπε, ανήκαν στη δεύτερη κατηγορία.

Σύνταξη
Γιατί η Gen Z φέρνει μαζί τους γονείς της στις συνεντεύξεις για δουλειά; Η νέα μόδα που προκαλεί προβληματισμό
Κόσμος 01.10.25

Γιατί η Gen Z φέρνει μαζί τους γονείς της στις συνεντεύξεις για δουλειά; Η νέα μόδα που προκαλεί προβληματισμό

Δεν είναι τόσο σπάνιο πια υποψήφιοι εργαζόμενοι της Gen Z να φέρνουν μαζί στις συνεντεύξεις τους γονείς τους, δημιουργώντας ερωτήματα για την μετέπειτα πορεία των συνεντευξιαζόμενων

Σύνταξη
Η κλιματική αλλαγή απειλεί την Ευρώπη – Αλλά στις Βρυξέλλες υπονομεύεται εκ των έσω η Πράσινη Συμφωνία
Έκθεση-κόλαφος 01.10.25

Η κλιματική αλλαγή απειλεί την Ευρώπη – Αλλά στις Βρυξέλλες υπονομεύεται εκ των έσω η Πράσινη Συμφωνία

Την ώρα που οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή, η Ευρώπη στρίβει το τιμόνι και οπισθοχωρεί από την Πράσινη Συμφωνία. Πλέον επιλέγει επενδύσεις σε άμυνα και ασφάλεια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Άγνωστα σκάφη προσέγγισαν το Gaza Sumud Flotilla
Κόσμος 01.10.25

Άγνωστα σκάφη προσέγγισαν το Gaza Sumud Flotilla

Σκάφη χωρίς φώτα ναυτιλιακής σήμανσης προσέγγισαν τα πλοιάρια του στολίσκου αλληλεγγύης προς τη Γάζα καθώς πλησιάζει τη «ζώνη υψηλού κινδύνου» του Ισραήλ

Σύνταξη
Πολιτικό εκκρεμές στη Βρετανία – Ο αμφισβητούμενος Στάρμερ, ο λαϊκισμός του Φάρατζ και ο «Βασιλιάς του Βορρά»
Σε τεντωμένο σχοινί 01.10.25

Πολιτικό εκκρεμές στη Βρετανία – Ο αμφισβητούμενος Στάρμερ, ο λαϊκισμός του Φάρατζ και ο «Βασιλιάς του Βορρά»

Το ετήσιο συνέδριο των κυβερνώντων Εργατικών στη Βρετανία ως αρένα πολιτικής επιβίωσης για τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, εν μέσω αμφισβήτησης της ηγεσίας του και εκρηκτικής ανόδου της Ακροδεξιάς

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τι σημαίνει Τόμαχοκ στα χέρια των Ουκρανών; – «Στο Κρεμλίνο θα έχουν βάλει τα γέλια»
Κόσμος 01.10.25

Τι σημαίνει Τόμαχοκ στα χέρια των Ουκρανών; - «Στο Κρεμλίνο θα έχουν βάλει τα γέλια»

Οι επιπλοκές που δημιουργεί η πώληση Τόμαχοκ στους Ουκρανούς από την Ουάσιγκτον και η συζήτηση που σύμφωνα με Αμερικανούς ειδικούς μπορεί να κάνει το Κρεμλίνο να γελάει

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Εσθονία: Ο Πούτιν θέλει να κάνει την Ευρώπη να ασχοληθεί με τα drones αντί για την Ουκρανία
Εσθονία 01.10.25

Ο Πούτιν θέλει να κάνει την Ευρώπη να ασχοληθεί με τα drones αντί για την Ουκρανία λέει ο Κρίστεν Μίχαλ

Με τις εισβολές της Ρωσίας στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, ο Πούτιν θέλει να αποσπάσει την προσοχή της ΕΕ από την Ουκρανία λέει ο Εσθονός πρωθυπουργός Μίχαλ, αποδίδοντας τις εμφανίσεις drone στη Ρωσία

Σύνταξη
Οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla σε μειωμένο επίπεδο συναγερμού
Παρεμβολές 01.10.25 Upd: 05:21

Οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla σε μειωμένο επίπεδο συναγερμού

Με τουλάχιστον 10 drones να πετούν πάνω από τα κεφάλια τους οι ακτιβιστές των πλοίων του Παγκόσμιου Στόλου της Ανθεκτικότητας - Global Sumud Flotilla, ετοιμάζονται για πιθανή αναχαίτιση ή ρεσάλτο.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Στα πρόθυρα δημοσιονομικής παράλυσης – Σε υποχρεωτική άδεια οδεύουν χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι
Shutdown 01.10.25

ΗΠΑ: Στα πρόθυρα δημοσιονομικής παράλυσης – Σε υποχρεωτική άδεια οδεύουν χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι

Αναστολή χρηματοδότησης των ομοσπονδιακών υπηρεσιών θα αντιμετωπίσουν οι ΗΠΑ, καθώς δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν σε προσωρινό προϋπολογισμό που θα κρατούσε ανοιχτές τις υπηρεσίες έως τις 21 Νοεμβρίου

Σύνταξη
«Ο Σεφτσένκο είναι αντίθετος με τη λύση του συμβολαίου του Ρεμπρόφ»
Ποδόσφαιρο 01.10.25

«Ο Σεφτσένκο είναι αντίθετος με τη λύση του συμβολαίου του Ρεμπρόφ»

Σύμφωνα με δημοσίευμα στην Ουκρανία, ο Αντρέι Σεφτσένκο δεν πρόκειται να δεχτεί να αποχωρήσει ο Σεργκέι Ρεμπρόφ από τον πάγκο της Εθνικής – Τι ισχύει με τις επαφές με Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η πίεσή μας και οι συνεχείς αποκαλύψεις αναγκάζουν τον Μυλωνάκη να έρθει στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ
Δήλωση Τσουκαλά 01.10.25

ΠΑΣΟΚ: Η πίεσή μας και οι συνεχείς αποκαλύψεις αναγκάζουν τον Μυλωνάκη να έρθει στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η αλήθεια θα λάμψει και θα έρθει στο φως. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε γι’ αυτό και θα γίνει πράξη. Στο τέλος πάντα το φως νικάει το σκοτάδι», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Σάλος στο Χόλιγουντ με την ΑΙ «ηθοποιό» Τίλι Νόργουντ: Σε «μποϊκοτάζ οποιουδήποτε πρακτορείου εμπλακεί» καλούν ηθοποιοί
Culture Live 01.10.25

Σάλος στο Χόλιγουντ με την ΑΙ «ηθοποιό» Τίλι Νόργουντ: Σε «μποϊκοτάζ οποιουδήποτε πρακτορείου εμπλακεί» καλούν ηθοποιοί

«Οποιοδήποτε πρακτορείο εμπλακεί σε αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί με μποϊκοτάζ από όλα τα συνδικάτα. Βαθιά παραπλανητικό και τελείως διεστραμμένο», δήλωσε η Νατάσα Λιόν, μεταξύ άλλων, για την Τίλι Νόργουντ

Σύνταξη
Γιατί η Gen Z φέρνει μαζί τους γονείς της στις συνεντεύξεις για δουλειά; Η νέα μόδα που προκαλεί προβληματισμό
Κόσμος 01.10.25

Γιατί η Gen Z φέρνει μαζί τους γονείς της στις συνεντεύξεις για δουλειά; Η νέα μόδα που προκαλεί προβληματισμό

Δεν είναι τόσο σπάνιο πια υποψήφιοι εργαζόμενοι της Gen Z να φέρνουν μαζί στις συνεντεύξεις τους γονείς τους, δημιουργώντας ερωτήματα για την μετέπειτα πορεία των συνεντευξιαζόμενων

Σύνταξη
Στην απεργιακή συγκέντρωση ο Ανδρουλάκης: Πρέπει να μπει επιτέλους ένα τέλος στην πολιτική κοροϊδία
ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ 01.10.25

Στην απεργιακή συγκέντρωση ο Ανδρουλάκης: Πρέπει να μπει επιτέλους ένα τέλος στην πολιτική κοροϊδία

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης για το εργασιακό νομοσχέδιο, ενώ κάλεσε τους πολίτες να εμπιστευτούν το πολιτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, όπως παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Έρχονται βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις – Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για επικίνδυνα φαινόμενα
Οι περιοχές 01.10.25

Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα - Βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις

Σφοδρή κακοκαιρία αναμένεται το διήμερο Πέμπτης και Παρασκευής, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού από την ΕΜΥ - Αναλυτικά οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Σύνταξη
Στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Γιώργος Μυλωνάκης: Γιατί άλλαξε ρότα το Μαξίμου
Πολιτική 01.10.25

Στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Γιώργος Μυλωνάκης: Γιατί άλλαξε ρότα το Μαξίμου

Ζυγίζοντας τις αντιδράσεις η κυβέρνηση αποφάσισε να αλλάξει ρότα κι έτσι ο Γιώργος Μυλωνάκης μπορεί να καταθέσει στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί βρίσκεται στο επίκεντρο και ποιες οι αντιδράσεις στην ΚΟ της ΝΔ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Άσκηση «Παρμενίων -25»: Σενάρια που δοκιμάζουν αποτελεσματικότητα και ανθεκτικότητα της Νέας Δομής Δυνάμεων
Διπλωματία 01.10.25

Άσκηση «Παρμενίων -25»: Σενάρια που δοκιμάζουν αποτελεσματικότητα και ανθεκτικότητα της Νέας Δομής Δυνάμεων

Στο πλαίσιο της άσκησης Παρμενίων -25 έχουν πραγματοποιηθεί πολλαπλές επιχειρησιακές αποστολές, με σκοπό την υποστήριξη των Διοικήσεων που ασκούνται στη Θράκη, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Σύνταξη
ΠΟΕΔΗΝ: «Επισφαλής η διαχείριση των ασθενών στα μεγάλα νοσοκομεία» – Επιστολή για το έλλειμμα στα κρεβάτια
ΕΣΥ 01.10.25

«Επισφαλής η διαχείριση των ασθενών στα μεγάλα νοσοκομεία» - Επιστολή της ΠΟΕΔΗΝ για το έλλειμμα στα κρεβάτια

Στο ΕΣΥ λειτουργούν 3,5 νοσοκομειακά κρεβάτια ανά 1.000 κατοίκους όταν ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 5,3 τονίζει η ΠΟΕΔΗΝ - Ζητούν να μην καταργηθεί η οργανική αυτοτέλεια των διασυνδεόμενων νοσοκομείων

Σύνταξη
Εντυπωσιακός διπλός υδροστρόβιλος σχηματίστηκε στον Αργοσαρωνικό
Ανάρτηση Κολυδά 01.10.25

Εντυπωσιακός διπλός υδροστρόβιλος σχηματίστηκε στον Αργοσαρωνικό

Σύμφωνα με τους ειδικούς ο υδροστρόβιλος οφείλεται στην υπερθέρμανση του πλανήτη - Αναμένεται επιδείνωση του καιρού από απόψε το βράδυ, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς

Σύνταξη
«Όχι φασίστες στην όπερα»: Σάλος στη La Fenice για την επιλογή της Μπεατρίτσε Βενέτσι ως μουσικής διευθύντριας
Έλλειψη Εμπειρίας 01.10.25

«Όχι φασίστες στην όπερα»: Σάλος στη La Fenice για την επιλογή της Μπεατρίτσε Βενέτσι ως μουσικής διευθύντριας

Η απόφαση του ιστορικής όπερας της Βενετίας να τοποθετήσει τη Βενέτσι στη θέση της μουσικής διευθύντριας προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, με μουσικούς και προσωπικό να καταγγέλλουν πολιτικές σκοπιμότητες

Σύνταξη
