New York Times: «Ο Χέγκσεθ δεν είναι ο Πάττον – Έκανε στρατηγούς να «βράζουν»»

Φορώντας ζώνη με πόρπη σε σχέδιο αμερικανικής σημαίας και μπροστά από μια τεράστια αμερικανική σημαία, αντιγράφοντας την απεικόνιση του στρατηγού Τζορτζ Πάττον στην ομώνυμη ταινία του 1970, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ έδωσε 45λεπτο κήρυγμα σε ανώτατους αξιωματικούς πως να κερδίζουν πολέμους. Μήπως όμως ο Αμερικανός υπουργός ήταν εκτός τόπου και χρόνου;

Την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, ο Χέγκσεθ εκφώνησε την ομιλία του σε βάση Πεζοναυτών στη Βόρεια Βιρτζίνια παρουσιάζοντας το όραμά του για τον αμερικανικό στρατό μπροστά σε 800 ναυάρχους και στρατηγούς.

Κήρυξε τη σημασία της σωματικής κατάστασης. «Ειλικρινά, είναι κουραστικό να κοιτάς σχηματισμούς μάχης -ή, στην πραγματικότητα, οποιονδήποτε σχηματισμό- και να βλέπεις χοντρούς στρατιώτες», είπε. «Ομοίως, είναι απολύτως απαράδεκτο να βλέπεις χοντρούς στρατηγούς και ναυάρχους στους διαδρόμους του Πενταγώνου».

Υποστήριξε, χωρίς να παρουσιάσει κανένα στοιχείο, ότι τα πρότυπα σε όλη τη δύναμη χαμήλωσαν την τελευταία δεκαετία για να ικανοποιηθούν αυθαίρετες φυλετικές και έμφυλες ποσοστώσεις.

Η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, είπε ο Χέγκσεθ, ήταν το πρώτο βήμα για την αποκατάσταση ενός στρατεύματος που, από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και έπειτα, έχει χάσει την ικανότητα να κερδίζει πολέμους.

Μιλούσε σε ανθρώπους που ξέρουν

Ωστόσο, σύμφωνα με τους New York Times, για ορισμένους, η ομιλία Χέγκσεθ δεν ταίριαζε στο ακροατήριό του από ανώτατους αξιωματικούς, που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι υπεύθυνοι για σύνθετες στρατιωτικές επιχειρήσεις, όπως η συντήρηση πυρηνικών υποβρυχίων, η διαχείριση των παγκόσμιων συμμαχιών της Αμερικής ή η εκπόνηση σύνθετων διαταγών κατανομής αεροπορικών αποστολών, όπως εκείνη που χρειάστηκε για τα πλήγματα στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν νωρίτερα φέτος.

Αν και οι αξιωματικοί που συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα άκουσαν σιωπηλά, ωστόσο το αμερικανικό δημοσίευμα εκτιμά πως είναι πιθανό, τουλάχιστον κάποιοι να έβραζαν μέσα τους με την υπόνοια ότι η συλλογική αποτυχία τους να επιβάλουν βασικά πρότυπα προκάλεσε -ή έστω συνέβαλε- στις αποτυχίες των ενόπλων δυνάμεων στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ.

«Δηλαδή, πρώτα απ’ όλα, αυτό είναι μια τρελή προσβολή προς τους ανώτατους αξιωματικούς του, οι οποίοι όλοι “έφτιαξαν το όνομά τους” πολεμώντας στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν», είπε ο Έλιοτ Άκερμαν, που ηγήθηκε πεζοναυτών στη δεύτερη μάχη της Φαλούτζα και υπηρέτησε σε μονάδα ειδικών επιχειρήσεων των Πεζοναυτών στο Αφγανιστάν. «Αυτοί οι τύποι έχουν πολύ περισσότερη σκόνη στις μπότες τους από εκείνον».

Όχι και τόσο επιτυχημένος ταγματάρχης

Το όραμα του Χέγκσεθ για τον στρατό και το τι πρέπει να είναι, ορίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τους δώδεκα μήνες υπηρεσίας του στο Ιράκ και την εμπειρία του ως ταγματάρχης στην Εθνοφρουρά Στρατού.

Μίλησε δηλαδή κυρίως από την οπτική ενός κατώτερου αξιωματικού, που όπως τονίζουν οι New York Times, εξακολουθεί να κουβαλά τον θυμό, την περηφάνια και τη βαθιά απογοήτευση της υπηρεσίας του στο Ιράκ σχεδόν δύο δεκαετίες νωρίτερα.

«Βλέπει τον κόσμο από την οπτική ενός όχι και τόσο πετυχημένου ταγματάρχη της Εθνοφρουράς», είπε ο Έλιοτ Κόεν, στρατιωτικός ιστορικός που υπηρέτησε στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ επί προεδρίας Τζορτζ Γ. Μπους. «Για εκείνον είναι κάμψεις, μονόζυγο και “pugil sticks”. Είναι επιθετικότητα».

Δεν είναι Πάττον

Το αμερικανικό δημοσίευμα παραλληλίζει το στήσιμο της ομιλίας με την ταινία Πάττον, η οποία άρχισε με αποσπάσματα από τις διάσημες ομιλίες του στρατηγού Πάττον προς την 3η Στρατιά, πριν από την εισβολή των Συμμάχων στη Γαλλία κατά τον Β’ ΠΠ.

Εκείνες οι ομιλίες είχαν σκοπό να εμψυχώσουν άπειρους στρατιώτες που ετοιμάζονταν για άγρια μάχη. Σε αυτές, ο στρατηγός Πάττον επιδίωκε να πείσει κάθε στρατιώτη -από τον οδηγό φορτηγού μέχρι τον μάγειρα- ότι ήταν απαραίτητος για τη νίκη.

«Κάθε άντρας είναι ένας ζωτικός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα», κήρυττε ο στρατηγός Πάττον, προσθέτοντας: «Κάθε άντρας κάνει τη δουλειά του. Κάθε άντρας υπηρετεί το σύνολο. Κάθε τμήμα, κάθε μονάδα, είναι σημαντική στο ευρύ σχέδιο αυτού του πολέμου».

Όπως υπογραμμίζουν όμως οι New York Times, ο Χέγκσεθ δεν μιλούσε σε άβγαλτους στρατιώτες, αλλά σε μια αίθουσα γεμάτη ανώτατους αξιωματικούς με χιλιάδες χρόνια συνδυασμένης εμπειρίας στην ηγεσία στρατευμάτων ανά τον κόσμο.

Θέλει να γυρίσει τον χρόνο πίσω

Ο στόχος του φαινόταν να είναι να γυρίσει τον χρόνο πίσω σε μια πιο απλή, πιο ευθύβολη εποχή του Β΄ ΠΠ. Τόνισε επανειλημμένα ότι τότε ήταν η τελευταία φορά που οι ΗΠΑ κέρδισαν «έναν μεγάλο πόλεμο θεάτρου επιχειρήσεων».

Η ποτισμένη στη νοσταλγία ομιλία, όμως, δεν αναγνώριζε πόσα έχουν αλλάξει τα τελευταία 75 χρόνια, τονίζουν οι New York Times. Στον Β΄ ΠΠ, ολόκληρη η χώρα κινητοποιήθηκε για να πολεμήσει τις φασιστικές δυνάμεις του Άξονα σε έναν πόλεμο που θα άλλαζε την πορεία της ιστορίας.

Σήμερα, oι ένοπλες δυνάμεις που ηγείται ο Χέγκσεθ αντιμετωπίζουν έναν κόσμο με σύνθετες και μεταβαλλόμενες προκλήσεις ασφαλείας που απαιτούν από το Πεντάγωνο να ενεργεί μέσω συμμάχων και εταίρων. Συχνά οι ενέργειες των αντιπάλων στον κυβερνοχώρο ή στον χώρο της πληροφορίας στοχεύουν να αποδυναμώσουν την αμερικανική αποφασιστικότητα και αξιοπιστία χωρίς να περάσουν στην ολοκληρωτική σύγκρουση.

Το όραμα του Χέγκσεθ για τη στρατιωτική ισχύ άφηνε μικρό περιθώριο για τέτοιες λεπτότητες. Ούτε ανέφερε τη πρόσφατη ανάπτυξη στρατιωτών της Εθνοφρουράς σε μέρη όπως η Ουάσινγκτον, όπου τους ανατέθηκαν αποστολές «καλλωπισμού», όπως το μάζεμα φύλλων και σκουπιδιών.

Ο Χέγκσεθ, καταλήγει το αμερικανικό δημοσίευμα, έδειχνε να χωρίζει τους ανώτατους ηγέτες του σε δύο κατηγορίες: τους «woke» και τους πολεμιστές. Οι περισσότεροι από τους ανώτατους αξιωματικούς στην αίθουσα, είπε, ανήκαν στη δεύτερη κατηγορία.