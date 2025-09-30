«Τέρμα οι τύποι με φουστάνια, οι παχύσαρκοι, κόψτε τα γένια» – Δόγμα Τραμπ και στον αμερικανικό στρατό

Fit, κουρεμένο και ξυρισμένο θέλει ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ όλο το στρατιωτικό προσωπικό της χώρας, από τον νέο στρατιώτη έως τον πιο υψηλά ιστάμενο στρατηγό. Ο αμερικανικός στρατός έχει προβεί σε κινήσεις οι οποίες έχουν αφαιρέσει την πολυμορφία στο στράτευμα, επιλέγοντας αυστηρή ομοιομορφία.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ ανέφερε πως δεν θέλει «να ξαναδεί παχύσαρκους αξιωματικούς στους διαδρόμους του Πενταγώνου», λέγοντας πως πλέον όλοι πρέπει να πληρούν αυστηρά κριτήρια ύψους και βάρους, βάσει της ηλικίας τους.

Συνέχισε λέγοντας ότι «όλα ξεκινούν από την εικόνα και την αντοχή» και «αν ο υπουργός Άμυνας μπορεί να κάνει σκληρή καθημερινή προπόνηση, τότε μπορεί και κάθε μέλος της κοινής μας δύναμης».

«Δεν θέλω ο γιος μου να υπηρετεί δίπλα σε στρατιώτες που είναι εκτός φόρμας ή σε μονάδα με γυναίκες που δεν πληρούν τα ίδια πρότυπα φυσικής ετοιμότητας με τους άνδρες, ή κάτω από έναν ηγέτη που ήταν ο πρώτος αλλά όχι ο καλύτερος», είπε χαρακτηριστικά. Έκλεισε το ζήτημα της φυσικής κατάστασης αναφέροντας ότι «τα πρότυπα πρέπει να είναι ενιαία, ουδέτερα ως προς το φύλο και υψηλά».

Κουρεμένοι και ξυρισμένοι – Δεν είμαστε Σκανδιναβοί παγανιστές!

Τέρμα στις γενειάδες, τα μακριά μαλλιά και την «επιφανειακή ατομική έκφραση». «Θα κόψουμε τα μαλλιά μας, θα ξυρίσουμε τις γενειάδες μας και θα συμμορφωθούμε με τα πρότυπα», ανέφερε ο υπουργός προσθέτοντας πως όποιος θέλει γενειάδα τότε «να ενταχθεί στις ειδικές δυνάμεις».

Ο Πιτ Χέγκσεθ ανέφερε πως «Δεν έχουμε στρατό γεμάτο από Σκανδιναβούς παγανιστές, αλλά δυστυχώς, είχαμε ηγέτες που είτε αρνούνταν να αποκαλέσουν τις ανοησίες ως ανοησίες και να επιβάλουν πρότυπα, είτε ηγέτες που ένιωθαν ότι δεν τους επιτρεπόταν να επιβάλουν πρότυπα» αναφέροντας πως όποιος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα φυσικά πρότυπα για μάχη, να περάσει τις φυσικές δοκιμασίες ή να συμμορφωθεί με τα πρότυπα περιποίησης είναι καιρός να βρει νέο επάγγελμα».

«Περιμένω τις παραιτήσεις σας στο γραφείο μου» είπε ο Χέγκσεθ

Ο Πιτ Χέγκσεθ δεν παρέλειψε να αναφερθεί ενάντια και στους «χοντρούς στρατηγούς» και τις πολιτικές DEI (Ποικιλομορφία, ισότητα και ένταξη), οι οποίες «οδήγησαν σε δεκαετίες παρακμής του στρατού», ζητώντας τις παραιτήσεις όσων δεν υποστηρίζουν το πρόγραμμά του.

«Είναι εντελώς απαράδεκτο να βλέπουμε χοντρούς στρατηγούς και ναυάρχους στους διαδρόμους του Πενταγώνου» πρόσθεσε κάνοντας τους στρατηγούς να ρουφάνε τα μάγουλά τους.

«Ανόητοι και απερίσκεπτοι πολιτικοί ηγέτες έθεσαν λάθος πορεία και χάσαμε τον δρόμο μας. Γίναμε το «Τμήμα των Αφυπνισμένων (Woke)», είπε ο Χέγκσεθ καθώς ξεκίνησε την εκδήλωση. «Αλλά όχι πια». «Αν τα λόγια που λέω σήμερα σας στεναχωρούν, τότε πρέπει να κάνετε το σωστό και να παραιτηθείτε», είπε στους στρατηγούς του. «Ξέρω ότι η συντριπτική πλειοψηφία σας αισθάνεται το αντίθετο. Αυτά τα λόγια γεμίζουν τις καρδιές σας» είπε με σιγουριά.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών διατηρούν ξεχωριστά πρότυπα φυσικής κατάστασης σε όλους τους κλάδους των ενόπλων δυνάμεων, αντανακλώντας τις μοναδικές επιχειρησιακές απαιτήσεις κάθε δύναμης. Από το 2025, οι απαιτήσεις διαφέρουν σημαντικά μεταξύ του Στρατού, του Ναυτικού, της Πολεμικής Αεροπορίας και της Διαστημικής Δύναμης.